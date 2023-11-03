  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
Природа и окружающая средаЕвропа

Число жертв урагана "Киаран" в Европе достигло 13 человек

Александра Иванова
3 ноября 2023 г.

От непогоды особенно сильно пострадали Италия и Франция. Погибшие есть также в Бельгии, Нидерландах, Испании.

https://p.dw.com/p/4YNEo
Бушующее море на западе Франции во время урагана "Киаран"
Бушующее море на западе Франции во время урагана "Киаран"Фото: Valery Hache/AFP

Ураган "Киаран", сформировавшийся над Атлантическим океаном и обрушившийся на страны Западной Европы в ночь на 2 ноября, к пятнице, 3 ноября, унес жизни не менее 13 человек, в том числе двух жителей Германии.

Особенно сильные разрушения произошли во Франции и Италии. В итальянской провинции Тоскана, где от стихии погибли три человека, объявлено чрезвычайное положение. Всего за несколько часов уровень осадков в регионе достиг 20 сантиметров - это максимум с начала проведения соответствующих измерений. Реки вышли из берегов и затопили близлежащие населенные пункты.

В пригородах Флоренции, Пизы и Прато пожарная служба совершила десятки выездов, чтобы спасти автомобилистов, застрявших в затопленных туннелях или блокированных на дорогах упавшими деревьями.

Глава Тосканы Эугенио Джиани объявил, что считает причиной катастрофы последствия изменения климата. Критическим назвал положение и мэр Флоренции Дарио Нарделле. В Венеции два человека были объявлены пропавшими без вести.

Последствия урагана "Киаран" во Франции

Во Франции в результате урагана как минимум два человека погибли и 47 получили травмы. В первой половине дня 3 ноября более полумиллиона домов в стране оставались обесточенными, половина из них - в Бретани. В этой провинции в ночь на 2 ноября скорость порывов ветра достигала 200 км/ч.

Под Парижем из-за непогоды было нарушено движение пригородных поездов. Власти страны ожидают, что на атлантическое побережье Франции в ближайшее время обрушится еще один ураган, хотя и менее мощный.

Человеческие жертвы из-за непогоды были и в других странах Западной Европы. Так, в бельгийском городе Гент пятилетний украинский ребенок, игравший на улице, погиб от упавшего на него сука. В том же городе под упавшим деревом скончалась 64-летняя гражданка Германии. Сообщается также о гибели как минимум одного человека в нидерландском городе Венрай. В городе Гослар в Нидерландах 46-летняя жительница Баварии тоже погибла от упавшего на нее дерева.

Власти Испании объявили на 3 ноября самый высокий уровень тревоги в Стране басков и Галисии. В центре Мадрида скончалась 23-летняя девушка, на которую упало дерево.

Смотрите также:

Природные катастрофы – теперь это норма?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Апокалипсис в Нью-Йорке: из-за урагана "Ида" затопило мегаполис. DW Новости (02.09.2021)

Апокалипсис в Нью-Йорке: из-за урагана "Ида" затопило мегаполис. DW Новости (02.09.2021)

Разрушительный ураган "Ида" добрался до Нью-Йорка, оставляя за собой руины и обесточенные города. Из-за катастрофы в городе введено чрезвычайное положение. Метрополитен полностью прекратил работу. Власти призывают горожан оставаться дома и не выходить на улицу, чтобы не препятствовать спасательным работам.
2 сентября 2021 г.16:52 мин.
external

Разрушительный ураган в Индии обернулся экологической катастрофой для целого региона (29.06.2020)

Разрушительный ураган в Индии обернулся экологической катастрофой для целого региона (29.06.2020)

Пандемия привела к резкому падению доходов жителей Индии. Но жители Сундарбана пострадали еще и от урагана. Они боятся, что из-за уничтоженной инфраструктуры им придется покинуть родные места.
Природа и окружающая среда29 июня 2020 г.03:20 мин.