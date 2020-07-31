ЦИК Беларуси отказал в установке на избирательных участках видеокамер

ЦИК Беларуси отверг предложение представителя штаба оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской об установке за счет граждан на избирательных участках видеокамер, чтобы вести круглосуточную трансляцию. Об этом в воскресенье, 2 августа, пишет новостное издание Tut.by, публикуя ответ Центризбиркома.

В документе указывается, что "все члены избирательной комиссии" высказали мнение о том, что проект "не соответствует требованиям избирательного законодательства", а порядок его практической реализации неясен.

В ЦИК утверждают, что Избирательный кодекс Беларуси не допускает привлечения технических средств граждан для организации выборов. "Оснащение всех участков для голосования видеокамерами с прямой круглосуточной трансляцией требует (…) не только правовых, но и инфраструктурных предпосылок, а также предварительной оценки их стоимости, эффективности и соответствия требованиям информационной безопасности", - говорится в письме, подписанном главой Центральной избирательной комиссии Лидией Ермошиной.

Между тем, по словам внесшего соответствующий проект члена ЦИК с правом совещательного голоса Павла Дика, который представляет интересы Светланы Тихановской, согласно разработанному техническому заданию, закупленные камеры соответствовали бы всем требованиям белорусского законодательства. По его словам, прежде чем внести предложение в ЦИК, инициатива "Честные люди" проработала как технические, так и правовые вопросы закупки. "Учитывая объем заказа, на предложение откликнулось сразу несколько компаний, которые были готовы работать сообща, - приводит слова Дика Tut.by.

Количество наблюдателей будет сокращено

После того, как глава ЦИК Лидия Ермошина порекомендовала уменьшить число наблюдателей на избирательных участках из-за эпидемиологической ситуации, инициатива "Честные люди" предложила установить на некоторых участках - за счет белорусов, обратившихся в ЦИК с соответствующими заявлениями, - камеры, с помощью которых можно было бы в режиме реального времени вести трансляцию подсчета голосов и работы на них комиссии. Это позволило бы сократить присутствие наблюдателей на участках.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа 2020 года. Кроме действующего президента страны Александра Лукашенко и Светланы Тихановской, ЦИК страны зарегистрировал для участия в них экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева и главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня.

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