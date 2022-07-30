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Частная военная компания (ЧВК) Вагнера

Официальной информации о так называемой группе Вагнера или Частной военной компании (ЧВК) Вагнера практически нет. Российские власти отрицают всяческую связь с этой военной организацией.

Частная военная компания Вагнера или группа Вагнера - неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая никакого юридического статуса. Военные подразделения группы Вагнера насчитывали - в разное время и по различным данным - от 1350 до 2000 человек. По российскому законодательству, наемничество запрещено, поэтому существование ЧВК Вагнера официальные лица в России отрицают.

CNN сообщила о тайном вывозе Россией золота из Судана

CNN сообщила о тайном вывозе Россией золота из Судана 30.07.2022

В обмен на поддержку Москвы военный режим в Судане позволяет беспрепятственно вывозить золото, лишая "нищую страну сотен миллионов долларов государственных доходов",- утверждается в расследовании.

Украина требует от ООН и МККК проверить колонию в Еленовке

Украина требует от ООН и МККК проверить колонию в Еленовке 29.07.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 29 июля.
Британская разведка: ЧВК Вагнера контролирует участки фронта в Донбассе

Британская разведка: ЧВК Вагнера контролирует участки фронта в Донбассе 29.07.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 29 июля.
Яндекс убрал из выдачи ссылки на расследования о поваре Путина Пригожине

"Яндекс" убрал из выдачи ссылки на расследования о "поваре Путина" Пригожине 11.07.2022

Евгений Пригожин воспользовался "правом на забвение", которое позволяет удалить личные данные из поисковых систем. Среди прочего из выдачи "Яндекса" исчезли ссылки на расследования о связи бизнесмена с ЧВК Вагнера.
Бундесвер - ведущая сила миротворцев ООН в Мали

Бундесвер - ведущая сила миротворцев ООН в Мали 01.07.2022

После продления миссии в Мали Совбезом ООН Германия представляет наибольшее число военных для MINUSMA. Для безопасности "голубых касок" не хватает воздушного прикрытия, которое обеспечивала Франция.
Что известно о белорусах, воюющих в Украине на стороне России

Что известно о белорусах, воюющих в Украине на стороне России 11.06.2022

В составе российских ЧВК в Украине есть и белорусы. Украинской разведке известно о нескольких погибших. Двух выходцев из РБ подозревают в преступлениях против мирного населения.
Канцлер ФРГ Шольц обещает Африке всестороннюю помощь

Канцлер ФРГ Шольц обещает Африке всестороннюю помощь 22.05.2022

Олаф Шольц совершает первую поездку по африканскому континенту в качестве канцлера Германии. Фоном для визита стало влияние России на цены на энергоносители и продовольствие.
HRW обвинила российских наемников в убийствах и пытках жителей ЦАР

HRW обвинила российских наемников в убийствах и пытках жителей ЦАР 03.05.2022

Боевики ЧВК Вагнера совершают в Центрально-Африканской Республике внесудебные казни, задержания и пытки и остаются "совершенно безнаказанными", говорится в отчете Human Rights Watch.
Хунта Мали разорвала военное сотрудничество с Францией

Хунта Мали разорвала военное сотрудничество с Францией 03.05.2022

Военная хунта разорвала соглашение, которое определяло правовые рамки для французской миссии "Бархан" и европейской "Такуба" в Мали.
Джихадисты в Мали сообщили о захвате бойца ЧВК Вагнера

Джихадисты в Мали сообщили о захвате бойца ЧВК Вагнера 25.04.2022

Согласно заявлению "Группы поддержки ислама и мусульман", российские наемники вместе с малийской армией участвовали в военных операциях в центральной части Мали, в том числе в деревне Мора.
Франция обвинила российских наемников в инсценировке зверств в Мали

Франция обвинила российских наемников в инсценировке зверств в Мали 22.04.2022

По данным французского генштаба, миссия "Бархан" в последние месяцы подвергается многочисленным "информационным атакам". В феврале Париж объявил о выводе войск из Мали.
В Мали в результате взрыва погиб российский военный советник

В Мали в результате взрыва погиб российский военный "советник" 21.04.2022

Как пишет AFP со ссылкой на правительственного чиновника, погибший был бойцом ЧВК Вагнера. Это первый случай смерти "российского инструктора" в Мали.
Великобритания ввела новые санкции против России и Беларуси

Великобритания ввела новые санкции против России и Беларуси 24.03.2022

В санкционный список Лондона добавлены еще 65 физических и юридических лиц из РФ и Беларуси. В их числе ЧВК Вагнера, падчерица Лаврова и глава Сбербанка.
Бундесверу стало сложнее в Мали, куда вошла российская ЧВК

Бундесверу стало сложнее в Мали, куда вошла российская ЧВК 02.02.2022

Миссия бундесвера в Мали грозит закончиться быстрее, чем ожидалось. Сомнения в ее необходимости все сильнее и в Берлине, и у военной хунты в Бамако, которая, похоже, делает ставку на Россию.
Франция обвинила ЧВК Вагнера в разграблении Мали

Франция обвинила ЧВК Вагнера в разграблении Мали 30.01.2022

Россия "вооружает" боевиков ЧВК Вагнера, которые "грабят" Мали, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
Дания призвала Мали прояснить требование о выводе военного контингента

Дания призвала Мали прояснить требование о выводе военного контингента 25.01.2022

Власти Мали потребовали от Дании вывести военный контингент из страны. Копенгаген в ответ заявил, что направил силы в Мали после "отчетливого приглашения" со стороны Бамако.
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