Частная военная компания (ЧВК) Вагнера

Официальной информации о так называемой группе Вагнера или Частной военной компании (ЧВК) Вагнера практически нет. Российские власти отрицают всяческую связь с этой военной организацией.

Частная военная компания Вагнера или группа Вагнера - неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая никакого юридического статуса. Военные подразделения группы Вагнера насчитывали - в разное время и по различным данным - от 1350 до 2000 человек. По российскому законодательству, наемничество запрещено, поэтому существование ЧВК Вагнера официальные лица в России отрицают.