Заключенные в Германии шьют мантии для судей

В Германии на 100 тысяч населения приходится около 80 заключенных. Страна по этому показателю "плетется в хвосте" мировой статистики. Еще меньше - в странах Скандинавии. А лидирует США. DW решила узнать, чем заняты немецкие заключенные и какие товары они производят, находясь в неволе?

Работают здоровые и трудоспособные

Обязательной трудовой повинности в немецких тюрьмах нет, однако работа считается неотъемлемой частью реабилитации заключенных. Это узаконено в 12 из 16 федеральных земель. Разумеется, у заключенных есть и свободное время после рабочего дня: для них открыты различные кружки, бильярдные или комнаты для игр в настольный теннис. В некоторых тюрьмах есть театральные кружки и прочая "самодеятельность", а в кельнской тюрьме в районе Оссендорф вот уже 20 лет ежегодно отмечают карнавал.

Тюрьма в кельнском районе Оссендорф

В нынешнем году из-за пандемии традиционной вечеринки не было, как и самого карнавала в Кельне, подчеркивает Вольфганг Бёзель (Wolfgang Bösel), бывший руководитель и основатель агентства по организации свободного времени Kölner Freizeit-Treff, а сегодня - пенсионер. Да, такое агентство существует при кельнской тюрьме вот уже три десятилетия. "Карнавальные вечеринки в тюрьме Кельна - не в диковинку. У нас до пандемии в течение года проходило до 25 концертов", - рассказал в интервью DW Вольфганг Бёзель.

Заключенные в Кельне без дела не сидят

Около 800 заключенных в кельнской тюрьме, разумеется, не только веселятся, но и работают. "На территории тюрьмы есть столярная, слесарная и швейная мастерские. Есть тут и группа уборщиков помещений, которая выполняет работы даже за пределами тюрьмы - разумеется, под надзором. Кроме того, ведется профессиональное обучение каменщиков, есть небольшие мастерские по производству домашней утвари ручной работы", - перечисляет Вольфганг Бёзель.

53-летний заключенный кельнской тюрьмы Франц с гордостью демонстрирует свою скульптуру "Утка"

Рядом с тюрьмой открыт магазин с товарами, произведенными заключенными. Кроме того, их продукция продается через онлайн-магазин Knastladen. "Выбор товаров здесь довольно большой, и они пользуются спросом среди покупателей", - подчеркивает Вольфганг Бёзель.

Рабочая неделя - 37 часов

В среднем заключенные в Германии работают 37 часов в неделю. При этом обычная продолжительность работы в немецких госучреждениях составляет около 40 часов в неделю, но в тюрьме довольно много времени уходит на контроль и досмотр до и после работы, поэтому рабочих часов здесь меньше, чем на свободе.

В мужской тюрьме в районе Тегель в Берлине - 12 мастерских. В среднем осужденные здесь зарабатывают порядка 250 евро в месяц. Если заключенный не по собственной воле не может работать (скажем, администрация временно не в состоянии его трудоустроить), то он имеет право на жалование в размере 30 евро в месяц. В немецких тюрьмах - трехразовое питание, свои деньги заключенные могут потратить на продукты, сладости и сигареты, а также оплатить телефонные разговоры.

Выручка перечисляется в городской бюджет

В берлинской тюрьме тоже есть свой магазин, в котором любой может купить товары, изготовленные заключенными. "Они производят добротную мебель. Заключенные пекут хлеб в учебных пекарнях. Шьют они и одежду - джинсы, рубашки и даже обувь для детей", - подчеркивает в интервью частному берлинскому телеканалу RTVD OstWest заместитель руководителя отдела занятости заключенных Райнхард Шаденберг (Reinhard Schadenberg). При этом он уточняет, что выручка от продаж достается не самим производителям, а перечисляется в городского бюджет, а заключенные получают зарплату - от 9 до 15 евро в день.

На курсах поваров в тюрьме Нюрнберга

По данным профсоюза заключенных Германии, обитатели немецких тюрем сами могут распорядиться частью заработанных денег, другая же часть остается на их счетах. Заработанные и сэкономленные деньги заключенные при выходе на свободу могут потратить на личные нужды.

В столярной мастерской тюрьмы в Равенсбурге

В тюрьме в городе Равенсбурге заключенные не только работают на кухне или участвуют в уборке помещений, но и по заказу местных фирм изготавливают мебель, душевые для садовых участков, занимаются упаковочными работами или собирают мелкую бытовую технику и микросхемы. Товары, изготовляемые заключенными в федеральной земле Баден-Вюртемберг, также предлагаются для продажи в интернет-магазинах.

Услугами заключенных пользуются известные концерны

Siemens, Mercedes Benz, BMW и многие другие крупные компании используют труд заключенных. Так, отбывающие наказание собирают мелкие детали для автомобилей или производят предметы садового инвентаря для европейского концерна Gardena со штаб-квартирой в немецком Ульме, а также бытовую технику для фирмы Miele.

Совокупный годовой оборот у 13 тюрем в Нижней Саксонии, например, составляет около 19 миллионов евро. Чуть более полутора миллионов из них - только у тюрьмы в Ольденбурге. "Доход нашего учреждения поступает в земельный бюджет и частично возвращается через инвестиции в тюрьму, а это - немалые суммы", - объясняет директор исправительного учреждения Герд Кооп (Gerd Koop).

Заключенные шьют судейские мантии

В швейном цехе тюрьмы города Вайтерштадт в Гессене

Согласно сообщению немецкого журнала Der Spiegel, заключенные шьют даже судейские мантии и производят решетки для теремных окон. По сообщению газеты taz, заключенные в тюрьме в берлинском районе Тегель принимали участие в производстве мебели для кабинетов столичных чиновников.

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