 Заключенные в Германии шьют мантии для судей | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Заключенные в Германии шьют мантии для судей

Но не только! Обязательной трудовой повинности в немецких тюрьмах нет, однако работа считается неотъемлемой частью реабилитации. Какие товары производятся в немецких тюрьмах?

Deutschland Arbeit in Gefängnissen | JVA Oldenburg

В Германии на 100 тысяч населения приходится около 80 заключенных. Страна по этому показателю "плетется в хвосте" мировой статистики. Еще меньше - в странах Скандинавии. А лидирует США. DW решила узнать, чем заняты немецкие заключенные и какие товары они производят, находясь в неволе?

Работают здоровые и трудоспособные

Обязательной трудовой повинности в немецких тюрьмах нет, однако работа считается неотъемлемой частью реабилитации заключенных. Это узаконено в 12 из 16 федеральных земель. Разумеется, у заключенных есть и свободное время после рабочего дня: для них открыты различные кружки, бильярдные или комнаты для игр в настольный теннис. В некоторых тюрьмах есть театральные кружки и прочая "самодеятельность", а в кельнской тюрьме в районе Оссендорф вот уже 20 лет ежегодно отмечают карнавал.

Фрагмент здания тюрьмы в кельнском районе Оссендорф

Тюрьма в кельнском районе Оссендорф

В нынешнем году из-за пандемии традиционной вечеринки не было, как и самого карнавала в Кельне, подчеркивает Вольфганг Бёзель (Wolfgang Bösel), бывший руководитель и основатель агентства по организации свободного времени Kölner Freizeit-Treff, а сегодня - пенсионер. Да, такое агентство существует при кельнской тюрьме вот уже три десятилетия. "Карнавальные вечеринки в тюрьме Кельна - не в диковинку. У нас до пандемии в течение года проходило до 25 концертов", - рассказал в интервью DW Вольфганг Бёзель.

Заключенные в Кельне без дела не сидят

Около 800 заключенных в кельнской тюрьме, разумеется, не только веселятся, но и работают. "На территории тюрьмы есть столярная, слесарная и швейная мастерские. Есть тут и группа уборщиков помещений, которая выполняет работы даже за пределами тюрьмы - разумеется, под надзором. Кроме того, ведется профессиональное обучение каменщиков, есть небольшие мастерские по производству домашней утвари ручной работы", - перечисляет Вольфганг Бёзель. 

Заключенный кельнской тюрьмы Франц демонстрирует свою скульптуру Утка

53-летний заключенный кельнской тюрьмы Франц с гордостью демонстрирует свою скульптуру "Утка"

Рядом с тюрьмой открыт магазин с товарами, произведенными заключенными. Кроме того, их продукция продается через онлайн-магазин Knastladen. "Выбор товаров здесь довольно большой, и они пользуются спросом среди покупателей", - подчеркивает Вольфганг Бёзель.

Рабочая неделя - 37 часов

В среднем заключенные в Германии работают 37 часов в неделю. При этом обычная продолжительность работы в немецких госучреждениях составляет около 40 часов в неделю, но в тюрьме довольно много времени уходит на контроль и досмотр до и после работы, поэтому рабочих часов здесь меньше, чем на свободе.

В мужской тюрьме в районе Тегель в Берлине - 12 мастерских. В среднем осужденные здесь зарабатывают порядка 250 евро в месяц. Если заключенный не по собственной воле не может работать (скажем, администрация временно не в состоянии его трудоустроить), то он имеет право на жалование в размере 30 евро в месяц. В немецких тюрьмах - трехразовое питание, свои деньги заключенные могут потратить на продукты, сладости и сигареты, а также оплатить телефонные разговоры.

Выручка перечисляется в городской бюджет

В берлинской тюрьме тоже есть свой магазин, в котором любой может купить товары, изготовленные заключенными. "Они производят добротную мебель. Заключенные пекут хлеб в учебных пекарнях. Шьют они и одежду - джинсы, рубашки и даже обувь для детей", - подчеркивает в интервью частному берлинскому телеканалу RTVD OstWest заместитель руководителя отдела занятости заключенных Райнхард Шаденберг (Reinhard Schadenberg). При этом он уточняет, что выручка от продаж достается не самим производителям, а перечисляется в городского бюджет, а заключенные получают зарплату - от 9 до 15 евро в день. 

Заключенный тюрьмы в Нюрнберге раскладывает на тарелке сыр и помидоры

На курсах поваров в тюрьме Нюрнберга

По данным профсоюза заключенных Германии, обитатели немецких тюрем сами могут распорядиться частью заработанных денег, другая же часть остается на их счетах. Заработанные и сэкономленные деньги заключенные при выходе на свободу могут потратить на личные нужды.

Заключенный работает с древесиной в столярной мастерской

В столярной мастерской тюрьмы в Равенсбурге

В тюрьме в городе Равенсбурге заключенные не только работают на кухне или участвуют в уборке помещений, но и по заказу местных фирм изготавливают мебель, душевые для садовых участков, занимаются упаковочными работами или собирают мелкую бытовую технику и микросхемы. Товары, изготовляемые заключенными в федеральной земле Баден-Вюртемберг, также предлагаются для продажи в интернет-магазинах.

Услугами заключенных пользуются известные концерны

Siemens, Mercedes Benz, BMW и многие другие крупные компании используют труд заключенных. Так, отбывающие наказание собирают мелкие детали для автомобилей или производят предметы садового инвентаря для европейского концерна Gardena со штаб-квартирой в немецком Ульме, а также бытовую технику для фирмы Miele.

Совокупный годовой оборот у 13 тюрем в Нижней Саксонии, например, составляет около 19 миллионов евро. Чуть более полутора миллионов из них - только у тюрьмы в Ольденбурге. "Доход нашего учреждения поступает в земельный бюджет и частично возвращается через инвестиции в тюрьму, а это - немалые суммы", - объясняет директор исправительного учреждения Герд Кооп (Gerd Koop).

Заключенные шьют судейские мантии

Заключенный сидит перед швейной машинкой

В швейном цехе тюрьмы города Вайтерштадт в Гессене

Согласно сообщению немецкого журнала Der Spiegel, заключенные шьют даже судейские мантии и производят решетки для теремных окон. По сообщению газеты taz, заключенные в тюрьме в берлинском районе Тегель принимали участие в производстве мебели для кабинетов столичных чиновников.

Смотрите также:

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    179 учреждений

    В Германии, согласно последним данным федерального статистического ведомства в Висбадене, насчитывается 179 пенитенциарных учреждений. Слово "тюрьма" употребляется только в обиходе. Официальное название - "учреждение исполнения наказания", по-немецки - Justizvollzugsanstalt (JVA).

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Комната на одного

    Так выглядит камера в тюрьме Вальдхайм. В 2012 году в этой самой старой тюрьме Германии построили новый корпус. Строительство обошлось в 7,5 млн евро. Кроме камер, здесь оборудован большой "социальный ареал" со спортивным залом, помещениями для игр и т.д. Телевизор и компьютер разрешены, если осужденный может приобрести их на свои деньги. Но доступ в интернет есть только в исключительных случаях.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Чем вооружена охрана?

    Охранники на вышках (на снимке - тюрьма в Штаубинге для осужденых за особо опасные преступления), как и те, кто работает внутри тюрьмы, не носят огнестрельного оружия. Его могут раздавать только в экстренных случаях (бунта с угрозой для человеческой жизни, например). На территории тюрьмы охранники вооружены дубинками, газовыми баллончиками, в исключительных случаях - электрошокерами.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Салат с секретом

    Так выглядит стандартный обед заключенного тюрьмы в Ганновере: жареное в кляре филе камбалы с традиционным немецким картофельным салатом. Салат делают повара-заключенные, причем рецепт хранят в секрете. Пластиковый судок необходим для того, чтобы блюдо не остывало. Если у осужденных есть деньги, они могут прикупать себе и что-то другое. Но деликатесы из соседнего ресторана им не носят.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Сколько осужденных сидят в Германии?

    Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. В 179 "учреждениях исполнения наказания" Германии - около 75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов из них - женщины. Есть специальные тюрьмы для осужденных моложе 21 года и одна тюрьма (в городе Зингене) для пожилых.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Наказание для подростков

    Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. "Малолетними", то есть получающими более мягкие наказания даже за особо тяжкие преступления (например, убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 14-17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы применяются и к 18-20-летним. Дети до 14 лет к уголовной ответственности в Германии привлечены быть не могут.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фитнес для пенсионеров

    Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, около города Констанц. Здесь отбывают наказание мужчины и женщины в возрасте от 62 лет и старше. Условия в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "малосрочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены тюрьмы. В ней есть, например, фитнес-центр.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Работа по желанию

    Слесарная мастерская пенитенциарного учреждения в Виллихе (Северный Рейн - Вестфалия). Работать заключенным в Германии не обязательно, но многие с удовольствием это делают: во-первых, надо чем-то занять время, во-вторых, они могут заработать. Правда, оплата труда, как правило, низкая, так как подавляющее большинство заключенных занято на неквалифицированных работах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Концерт с аншлагом

    Концерт британской хард-рок-группы Uriah Heep и ее солиста Берни Шо в тюрьме Роттенбурга. На концерт собрались около 500 заключенных - практически все, кто в это время здесь сидел.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Тюрьма класса "люкс"

    Образцово-показательной считается в Германии тюрьма предварительного заключения в Вайтерштадте, построенная в 1997 году. Здесь есть стадион, бассейн, тюремная церковь... Около 800 человек ждут в этой тюрьме суда за совершенные преступления. Злые языки утверждают, что время пребывания здесь побуждает их на новые нарушения закона.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

В Германии стали сажать в тюрьму за нарушения правил карантина

В Германии ввели жесткие наказания за нарушение правил карантинной изоляции: от драконовских денежных штрафов до тюремного заключения. И эти меры уже стали применять.  

В тюрьмах Германии растет число заключенных без немецкого гражданства

В Берлине и Гамбурге каждый второй заключенный имеет иностранный паспорт. По данным региональных властей, с 2016 года доля иностранцев за решеткой растет по всей Германии.  

Рождественские сувениры из немецких тюрем (фото)

В немецком Эрфурте проходит рождественский базар, на котором продаются сувениры, сделанные заключенными местных пенитенциарных учреждений.  

Как исламистам в тюрьмах ФРГ помогают порвать с радикальной идеологией

В тюрьмах Германии растет число радикальных исламистов, которые там пропагандируют свои взгляды. Для того, чтобы остановить процесс радикализации заключенных, существуют программы помощи.  

Аудио- и видеофайлы по теме

В немецких тюрьмах раскрыта неонацистская сеть  

В немецкой тюрьме повесился подозреваемый в терроризме  

Выставка Бельтракки: картины под собственным именем  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW