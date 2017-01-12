Что происходит в Харькове накануне выборов мэра (29.10.2021)

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Когда-то Михаил Добкин и Игорь Терехов работали вместе с бывшим мэром Харькова Геннадием Кернесом. А теперь после его смерти борются на выборах мэра, прежде всего, за его электорат.
Победивший на выборах городского головы Игорь Терехов не является представителем президентской партии "Слуга народа". Он - выдвиженец "Блока Кернеса", сформированного последователями предыдущего мэра Харькова.
Михаил Добкин и его адвокаты подали в суд иски с требованием отменить протоколы четырех районных и городской ТИК, а также отменить постановление об избрании мэром Харькова его конкурента Игоря Терехова.
31 октября в Харькове пройдут внеочередные выборы мэра. Избирателям, трижды выбиравшим на этот пост Геннадия Кернеса, придется сделать выбор между его "друзьями". Репортаж DW.
Михаил Добкин уверяет, что его оппонент на голосовании в Харькове, и.о. градоначальника Игорь Терехов, набрал менее 50 процентов голосов. Непреодоление этого порога приведет ко второму туру выборов.
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