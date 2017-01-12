 Что происходит в Харькове накануне выборов мэра (29.10.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 29.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Все сюжеты

Что происходит в Харькове накануне выборов мэра (29.10.2021)

Когда-то Михаил Добкин и Игорь Терехов работали вместе с бывшим мэром Харькова Геннадием Кернесом. А теперь после его смерти борются на выборах мэра, прежде всего, за его электорат.

Смотреть видео 03:13

Другие сюжеты в медиатеке

Сенатор Маккейн: Путин - убийца, бандит и продукт КГБ (12.01.2017) 12.01.2017

Немецкие СМИ: "Липовые" дипломы и шпионские страсти 15.02.2013

Самолеты-беспилотники: убийцы или защитники? 11.02.2013

Немецкие СМИ: Боль Сталинграда жива в российском обществе 08.02.2013

Другие сюжеты в рубрике: DW Новости

Как мигранты пробираются через польскую границу (10.11.2021) 10.11.2021

Как ответит ЕС на гибридную войну Лукашенко (10.11.2021) 10.11.2021

Между польскими и белорусскими пограничниками: мигранты у границ ЕС (10.11.2021) 10.11.2021

Грязная игра Лукашенко: Меркель просит Путина вмешаться. DW Новости (10.11.2021) 10.11.2021

Читайте также

Wahlkampf in Charkiw in der Ostukraine. Stills von DW-Video. Ort: Charkiw Datum: Oktober 2021

Мэром Харькова стал Игорь Терехов 02.11.2021

Победивший на выборах городского головы Игорь Терехов не является представителем президентской партии "Слуга народа". Он - выдвиженец "Блока Кернеса", сформированного последователями предыдущего мэра Харькова.

Wahlkampf in Charkiw in der Ostukraine. Stills von DW-Video. Ort: Charkiw Datum: Oktober 2021

Экс-кандидат в мэры Харькова Добкин добивается в суде отмены результатов выборов 05.11.2021

Михаил Добкин и его адвокаты подали в суд иски с требованием отменить протоколы четырех районных и городской ТИК, а также отменить постановление об избрании мэром Харькова его конкурента Игоря Терехова.

Wahlkampf in Charkiw in der Ostukraine. Stills von DW-Video. Ort: Charkiw Datum: Oktober 2021

Выборы в Харькове: за кресло мэра борются "друзья Кернеса" 30.10.2021

31 октября в Харькове пройдут внеочередные выборы мэра. Избирателям, трижды выбиравшим на этот пост Геннадия Кернеса, придется сделать выбор между его "друзьями". Репортаж DW.

Wahlkampf in Charkiw in der Ostukraine. Stills von DW-Video. Ort: Charkiw Datum: Oktober 2021

Выборы мэра Харькова: кандидат Добкин заявил о заказных экзитполах 01.11.2021

Михаил Добкин уверяет, что его оппонент на голосовании в Харькове, и.о. градоначальника Игорь Терехов, набрал менее 50 процентов голосов. Непреодоление этого порога приведет ко второму туру выборов.