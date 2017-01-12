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Что происходит в Харькове накануне выборов мэра (29.10.2021)

Когда-то Михаил Добкин и Игорь Терехов работали вместе с бывшим мэром Харькова Геннадием Кернесом. А теперь после его смерти борются на выборах мэра, прежде всего, за его электорат.