 Число погибших при беспорядках в ЮАР превысило 200 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.07.2021

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Мир

Число погибших при беспорядках в ЮАР превысило 200 человек

Больше всего жертв - в провинции Квазулу-Наталь на востоке ЮАР. Ситуация в стране постепенно возвращается в норму, заверили власти. Около 25 000 солдат мобилизованы для сдерживания беспорядков.

Полицейский в Йоханнесбурге и задержанные в торговом центре

Полицейский в Йоханнесбурге и группа задержанных

Количество погибших в ходе массовых беспорядков в Южно-Африканской Республике выросло до 212 человек. Такие показатели власти привели в ходе пресс-конференции в субботу, 16 июля. Лишь днем ранее число погибших составляло 117. Больше всего жертв - в провинции Квазулу-Наталь на востоке страны.

Однако ситуация "шаг за шагом" возвращается к норме, отметили власти. Так, еще 15 июля стало известно о деэскалации обстановки в провинции Гаутенг, в которой расположены столица страны Претория и мегаполис Йоханнесбург.

Тюремный срок для экс-президента Зумы вызвал беспорядки в ЮАР

Причиной беспорядков стала отправка в тюрьму бывшего президента страны Джейкоба Зумы. В конце июня его приговорили к 15 месяцам лишения свободы за многократные отказы явиться на допрос в Антикоррупционную комиссию, которая расследовала предполагаемые нарушения, совершенные им в период правления с 2009 по 2018 год.

Многие жители ЮАР приветствовали решение суда, посчитав его доказательством верховенства закона в стране, однако сторонники Зумы вышли на улицы с протестами. Во многих местах акции переросли в погромы, сопровождавшиеся актами мародерства и поджогами. Правительство 14 июля объявило мобилизацию около 25 тысяч военнослужащих с целью сдерживания беспорядков.

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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