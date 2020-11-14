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Chevrolet

Bei der North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit (Michigan) wird am 11.01.2016 der Chevrolet Bolt EV präsentiert. Vom 11. Januar bis zum 24. Januar 2016 findet die NAIAS statt, zuerst nur für die Presse und Händler, dann auch für Privatbesucher. Foto: Uli Deck/dpa

GM отзывает десятки тысяч электромобилей из-за угрозы пожара 14.11.2020

Батарея Chevrolet Bolt при высоком уровне заряда может загореться, объяснили в GM. Владельцев электромобилей призвали не ставить их около домов. Автопроизводитель обновит программное обеспечение.

Самые эффектные суперкары автосалона в Эссене (02.12.2016) 02.12.2016

На Essen Motor Show ведущие тюнинг-ателье со всего мира показали свои версии эксклюзивных суперкаров.

Самые необычные машины автосалона в Эссене (01.12.2016) 01.12.2016

На выставке тюнинга Essen Motor Show немецкие мастера представили немало автокурьезов.
27.09.2007 ARCHIV - Ein Monteur steht am 27.09.2007 in der Produktion des Opel Antara im General Motors Corporations Werk Arsenal in Sankt Petersburg am Fließband. Das GM-Fahrzeugwerk in Sankt Petersburg wird stillgelegt, schon zur Jahresmitte 2015 soll das letzte Auto dort vom Band rollen. Foto: Yuri Belinsky/Tass/dpa (zu dpa GM zieht die Reißleine: Marke Opel verlässt Russland vom 18.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

General Motors отзывает в России более 9000 машин 02.11.2015

На этот раз отзыву подлежат автомобили Opel Meriva-B, реализованные с 2011 по 2015 год. У этой модели возможен обрыв троса наружного крепления в ремне безопасности.
PEMBROKE PINES, FL - NOVEMBER 10: General Motors' Chevrolet brand vehicles are seen on a sales lot as the company announces a 2 billion dollar quarterly profit on November 10, 2010 in Pembroke Pines, Florida. The profit is the third consecutive profitable quarter for the company and it may have its first full-year profit since 2004. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

General Motors отзывает из России более 70 тысяч машин 05.10.2015

Отзыву подлежат 70200 машин Chevrolet Aveo, реализованных в РФ c ноября 2011 по сентябрь 2015 года. Очень низкая температура может привести к дефекту рулевого управления, сообщили в GM.
Ein Mitarbeiter von Volkswagen RUS blickt am Montag (25.08.2008) im Volkswagen-Werk im russischen Kaluga in einer Werkshalle auf die Produktion von Fahrzeugen. Die deutschen Autobauer erwarten in diesem Jahr auf dem boomenden Automarkt Russland ein enormes Wachstum. Während der Gesamtmarkt 2008 voraussichtlich um ein Viertel auf 3,1 Millionen Einheiten steige, werde der Absatz deutscher Pkw-Modelle um rund ein Drittel auf 465000 Einheiten zunehmen, teilte der Verband der Automobilindustrie am Dienstag anlässlich der Automesse in Moskau mit. Foto: Friso Gentsch +++(c) dpa - Report+++

Opel и Chevrolet могут стать не последними, кто ушел с российского рынка 11.09.2015

Вслед за General Motors и Honda свое присутствие в России могут свернуть еще несколько автоконцернов. Кто это и какую стратегию выбирают остающиеся на российском рынке, выясняла DW.
27.09.2007 ARCHIV - Ein Monteur steht am 27.09.2007 in der Produktion des Opel Antara im General Motors Corporations Werk Arsenal in Sankt Petersburg am Fließband. Das GM-Fahrzeugwerk in Sankt Petersburg wird stillgelegt, schon zur Jahresmitte 2015 soll das letzte Auto dort vom Band rollen. Foto: Yuri Belinsky/Tass/dpa (zu dpa GM zieht die Reißleine: Marke Opel verlässt Russland vom 18.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

СМИ: Opel и Chevrolet покинут Россию уже в октябре 07.09.2015

Досрочно - еще в октябре - покинут Россию Opel и Chevrolet. Общие складские запасы автомобилей этих марок в РФ составляют всего 6 тысяч, сообщает РБК.
27.09.2007 ARCHIV - Ein Monteur steht am 27.09.2007 in der Produktion des Opel Antara im General Motors Corporations Werk Arsenal in Sankt Petersburg am Fließband. Das GM-Fahrzeugwerk in Sankt Petersburg wird stillgelegt, schon zur Jahresmitte 2015 soll das letzte Auto dort vom Band rollen. Foto: Yuri Belinsky/Tass/dpa (zu dpa GM zieht die Reißleine: Marke Opel verlässt Russland vom 18.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Блогозрение: General Motors уходит из России, или Докатились 21.03.2015

Блогеры не смогли пропустить решение руководство компании General Motors сократить до минимума свое присутствие в России. Реакция на это событие стала весьма эмоциональной.
PEMBROKE PINES, FL - NOVEMBER 10: General Motors' Chevrolet brand vehicles are seen on a sales lot as the company announces a 2 billion dollar quarterly profit on November 10, 2010 in Pembroke Pines, Florida. The profit is the third consecutive profitable quarter for the company and it may have its first full-year profit since 2004. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

General Motors остановит производство в России на два месяца 30.01.2015

Завод автомобильной корпорации GM в России прекратит работу на два месяца. Крупнейший американский автопроизводитель отреагировал на девальвацию рубля.
GENEVA, SWITZERLAND - MARCH 05: The new Chevrolet Corvette Stingray convertible is seen during the 83rd Geneva Motor Show on March 5, 2013 in Geneva, Switzerland. Held annually with more than 130 product premiers from the auto industry unveiled this year, the Geneva Motor Show is one of the world's five most important auto shows. (Photo by Harold Cunningham/Getty Images)

Chevrolet уходит из Западной Европы 05.12.2013

Американская компания General Motors прекращает европейские продажи автомобилей марки Chevrolet, открывая дорогу для собственных дочерних подразделений: немецкого Opel и британского Vauxhall.
Hessen/ ARCHIV: Opel-Mitarbeiter kommen in Ruesselsheim aus der Betriebsversammlung des Autobauers (Foto vom 14.05.12). Am Opel-Stammsitz in Ruesselsheim soll nach Informationen des Hessischen Rundfunks am 6. September 2012 die Kurzarbeit beginnen und die Produktion stillstehen. Wie der Sender am Mittwoch (22.08.12) berichtete, wird es an insgesamt 20 Tagen bis zum Ende des Jahres Kurzarbeit ohne Fertigung von Fahrzeugen geben. Ein Opel-Sprecher lehnte jeden Kommentar zu der Meldung ab. (zu dapd-Text) Foto: Thomas Lohnes/dapd

GM поможет Opel увеличить объем продаж в России 18.10.2013

С 2014 года российское направление будет курировать европейская штаб-квартира GM с центром в германском Рюссельсхайме.
Stockton Police Cars: Polizeiwagen in Stockton Bild: Stockton, Kalifornien, USA, Anne Allmeling/DW

Полицейский Chevrolet на немецких дорогах 09.07.2013

Немецкий полицейский осуществил свою давнюю мечту: он ездит по Германии на знаменитом полицейском автомобиле Chevrolet Caprice 9С1.
Ein BMW i8 steht am 29.07.2011 in Frankfurt am Main während der Präsentation der BMW Elektromodelle i3 und i8 auf der Bühne. Die beiden Konzeptversionen bestehen zum Teil aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff, der in einem US-amerikanischen Werk hergestellt wird. Foto: Marc Tirl

Франкфуртский автосалон: в центре внимания электрокары и гибриды 19.08.2011

15 сентября стартует 64-й международный автосалон во Франкфурте-на-Майне. Самые ожидаемые новинки - это автомобили с электродвигателем и гибриды. В нашем обзоре - модели, признанные экспертами наиболее перспективными.
Präsentation eines neuen Models von VW-Polo in Moskau, 1 Juni 2010

В Москве гламурно презентовали "народный автомобиль" 02.06.2010

В Москве концерн Volkswagen (VW) презентовал Polo седан - модель, специально разработанную для России. VW прочит ей лидерство в своем классе, где сейчас господствуют Renault Logan, Ford Focus и Chevrolet Aveo.
Fertigung des neuen Mercedes SLK im DaimlerChrysler-Werk Bremen am Dienstag, 4. Mai 2004. Der Roadster wird seit fuenf Monaten in Bremen gebaut und hatte vor vier Wochen Markteinfuehrung. Wegen hoher Nachfrage wird nun bereits im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet. Rund 2.000 Arbeiter der insgesamt 15.500 im Werk Bremen Beschftigten fertigen den SLK Roadster. 280.000 Autos sollen im Jahr 2004 an dem Standort gebaut werden, 52.000 davon als SLK. (AP Photo/Joerg Sarbach) ---The new Mercedes SLK model passes through the production line at the DaimlerChrysler plant in Bremen, northernm Germany, Tuesday May 4, 2004. 52,000 SLK Roadsters are planned to leave the plant in 2004.(AP Photo/Joerg Sarbach)

Mercedes остается одним из самых надежных автомобилей 29.04.2010

Автомобили немецких производителей являются самыми надежными в мире. Таковы итоги теста, проведенного автомобильным клубом ADAC. В числе лучших оказалась, в частности, и продукция компании Mercedes-Benz.
Wer hat das Bild gemacht? Gleb Gavrik, Redakteur der russischen Redaktion DW Wann wurde das Bild gemacht? 09.03.2010 Wo wurde das Bild aufgenommen? Leipzig, AMI 2010

Лейпцигский автосалон AMI 2010: успех бюджетных кроссоверов 14.04.2010

На автосалоне AMI 2010 в Лейпциге, который в Германии называют "среднеевропейским", большой интерес у публики вызвали бюджетные кроссоверы, а также новая заряженная версия популярной модели Ford Focus.
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