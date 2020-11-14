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Батарея Chevrolet Bolt при высоком уровне заряда может загореться, объяснили в GM. Владельцев электромобилей призвали не ставить их около домов. Автопроизводитель обновит программное обеспечение.
На Essen Motor Show ведущие тюнинг-ателье со всего мира показали свои версии эксклюзивных суперкаров.
На выставке тюнинга Essen Motor Show немецкие мастера представили немало автокурьезов.
На этот раз отзыву подлежат автомобили Opel Meriva-B, реализованные с 2011 по 2015 год. У этой модели возможен обрыв троса наружного крепления в ремне безопасности.
Отзыву подлежат 70200 машин Chevrolet Aveo, реализованных в РФ c ноября 2011 по сентябрь 2015 года. Очень низкая температура может привести к дефекту рулевого управления, сообщили в GM.
Вслед за General Motors и Honda свое присутствие в России могут свернуть еще несколько автоконцернов. Кто это и какую стратегию выбирают остающиеся на российском рынке, выясняла DW.
Досрочно - еще в октябре - покинут Россию Opel и Chevrolet. Общие складские запасы автомобилей этих марок в РФ составляют всего 6 тысяч, сообщает РБК.
Блогеры не смогли пропустить решение руководство компании General Motors сократить до минимума свое присутствие в России. Реакция на это событие стала весьма эмоциональной.
Завод автомобильной корпорации GM в России прекратит работу на два месяца. Крупнейший американский автопроизводитель отреагировал на девальвацию рубля.
Американская компания General Motors прекращает европейские продажи автомобилей марки Chevrolet, открывая дорогу для собственных дочерних подразделений: немецкого Opel и британского Vauxhall.
С 2014 года российское направление будет курировать европейская штаб-квартира GM с центром в германском Рюссельсхайме.
Немецкий полицейский осуществил свою давнюю мечту: он ездит по Германии на знаменитом полицейском автомобиле Chevrolet Caprice 9С1.
15 сентября стартует 64-й международный автосалон во Франкфурте-на-Майне. Самые ожидаемые новинки - это автомобили с электродвигателем и гибриды. В нашем обзоре - модели, признанные экспертами наиболее перспективными.
В Москве концерн Volkswagen (VW) презентовал Polo седан - модель, специально разработанную для России. VW прочит ей лидерство в своем классе, где сейчас господствуют Renault Logan, Ford Focus и Chevrolet Aveo.
Автомобили немецких производителей являются самыми надежными в мире. Таковы итоги теста, проведенного автомобильным клубом ADAC. В числе лучших оказалась, в частности, и продукция компании Mercedes-Benz.
На автосалоне AMI 2010 в Лейпциге, который в Германии называют "среднеевропейским", большой интерес у публики вызвали бюджетные кроссоверы, а также новая заряженная версия популярной модели Ford Focus.
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