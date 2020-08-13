 Чем будет заниматься новое немецкое киберагентство? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 13.08.2020

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Германия

Чем будет заниматься новое немецкое киберагентство?

Министерства обороны и внутренних дел Германии создали новую структуру для повышения безопасности в цифровой сфере и преодоления зависимости от зарубежных разработок.

Силуэт человека на фоне экрана с цифровым кодом

В Германии существуют уже с полдюжины ведомств, подразделений и организаций, так или иначе занимающихся обеспечением безопасности в киберпространстве и отражением атак хакеров. Наиболее крупные и известные среди них - Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационных технологий (BSI), Командный центр немецких кибервойск (CIR) в бундесвере, Команда быстрого компьютерного реагирования (CERT), Центр киберобороны (Cyber-AZ), полугосударственная компьютерная фирма BWI.

И это - не считая специалистов и целых отделов, отвечающих за защиту от кибердиверсантов в полиции, бундестаге, фирмах. А теперь появилось еще и киберагентство - совместное детище двух немецких министерств: обороны и внутренних дел.

Создание агентства тормозили депутаты

Полное официальное название новой структуры, созданной как общество с ограниченной ответственностью, звучит чуть иначе: ООО "Агентство инноваций в сфере кибербезопасности" (Agentur für Innovation in der Cybersicherheit GmbH).

Хорст Зеехофер (слева) с представителем министерства обороны на церемонии учреждения киберагентства

Хорст Зеехофер (слева) с представителем министерства обороны на церемонии учреждения киберагентства

"Главная задача киберагентства заключается в развитии инновационных технологий кибербезопасности", - заявил 10 августа министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) по случаю подписания свидетельства об учреждении нового ООО и утверждения его руководства. Штаб-квартира новой структуры будет находится сначала в восточногерманском городе Галле, а позднее переедет на территорию расположенного поблизости аэропорта Лейпциг-Галле.  

Решение о создании такого агентства правительство Германии приняло еще два года назад - в августе 2018-го - и собиралось реализовать свое намерение к концу того же года. Но министрам обороны и внутренних дел оказалось непросто убедить в необходимости новой структуры Федеральную счетную палату и бюджетный комитет бундестага.

Депутаты согласились выделить необходимые средства - для начала 350 миллионов евро - только в конце 2019 года и к тому же выдвинули жесткие условия, гарантирующие парламентский контроль за деятельностью агентства и расходованием средств немецких налогоплательщиков.

Арена боев - цифровое пространство

Пока суть да дело планы правительства ФРГ - на фоне целого ряда громких историй, связанных с атаками хакеров из предположительно зарубежных спецслужб на немецкие сети - обрастали всевозможными слухами и домыслами. Говорили, что в новом агентстве будут разрабатывать не только надежные средства защиты от хакеров, но и создавать своего рода "компьютерное оружие возмездия" и наносить им сокрушительные ответные удары (hack back) по серверам нападающих.

Военнослужащий бундесвера перед компьютером

Арена боевых действий - киберпространство?

Вот и специалист по вопросам обороны фракции консерваторов в бундестаге Хеннинг Отте (Henning Otte), комментируя создание нового агентства, использовал весьма воинственную терминологию: "Новое киберагентство в Галле - это большой шаг на пути к политике безопасности 4.0… Арена боевых действий все больше смешается в цифровое пространство, и мы должны быть к этому готовы".

Некоторые сравнивали новое немецкое агентство с Управлением перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA), созданным еще в 1958 году в ответ на запуск в СССР первого искусственного спутника Земли и отвечающим за разработку новых военных технологий. При ближайшем рассмотрении, однако, такое сравнение явно хромало: бюджет DARPA превышает 3 миллиарда долларов в год, немецкого агентства - 350 миллионов евро, причем, на период до 2023 года.

Квантовые компьютеры и цифровой суверенитет

На самом деле перед киберагентством поставлена куда более прозаичная задача: стимулировать, финансировать и координировать исследования на тему кибербезопасности. Директором агентства назначен профессор Кристоф Игель (Christoph Igel), работавший ранее в Командном центре немецких кибервойск (CIR) в Бонне, а до того много лет - в Немецком исследовательском центре искусственного интеллекта.

Кристоф Игель

Кристоф Игель

"Мне очень важно подчеркнуть, - сказал Игель в интервью медиакомпании MDR, - что агентство само по себе не является исследовательским институтом, а только координирует и симулирует научные исследования". Или, как поясняют в министерстве внутренних дел, оно "будет идентифицировать инновации в области кибербезопасности и выдавать конкретные заказы на разработку инновационных решений". К этой сфере относится, в частности, и поиск уязвимых мест, щелей, через которые хакеры могли бы проникнуть в святая святых немецкого киберпространства.

Одним из направлений научных исследований, которые будет стимулировать киберагентство, станет, по мнению экспертов, проблематика, связанная с квантовыми компьютерами, которые находятся в стадии разработки в разных странах. Такие суперкомпьютеры смогут мгновенно преодолевать любую существующую на сегодняшний день защиту компьютерных сетей и перлюстрировать любые каналы связи.

Наконец, как заявил министр Зеехофер, с помощью киберагентства Германия "хочет укрепить свой цифровой суверенитет". В МВД ФРГ корреспонденту DW пояснили, что речь идет о том, чтобы в среднесрочной перспективе - примерно в течение 10 лет - заменить импортные компьютерные разработки, обеспечивающие безопасность немецкого киберпространства, отечественными.

"Это и есть вопрос цифрового суверенитета - разрабатывать собственные продукты, которые можно было бы без всяких сомнений применять в сфере обеспечения безопасности", - сказал пресс-секретарь МВД ФРГ Бьорн Грюневельдер (Björn Grünewälder). Цель немецкого правительства, по его словам, преодолеть зависимость от импортных разработок, в отношении которых нет полной уверенности в обеспечении тайны деликатных данных, поскольку хранятся они на серверах в других странах. Какие именно страны имеются в виду, Грюневельдер уточнить отказался.

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    Автор: Илья Коваль


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