Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились: что дальше? - DW Новости (12.06.2018)

И Дональд Трамп, и Ким Чен Ын дали понять, что считают встречу в Сингапуре успешной. Однако конкретных договоренностей пока мало. Как в мире отреагировали на исторический саммит?