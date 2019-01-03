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CeBIT - это международная выставка информационный технологий, проходящая ежегодно в Ганновере.
В июне в РФ впервые пройдет CeBIT - некогда крупнейшая компьютерная выставка в мире. В Ганновере ее закрыли из-за снижения интереса публики, и CeBIT вышла на новые рынки.
В Ганновере прекращает работу некогда крупнейшая выставка информационных технологий CeBIT. Организаторы жалуются на снижение интереса со стороны фирм-экспонентов и посетителей.
Международная выставка информационных технологий CeBIT в Ганновере пытается изобрести себя заново - хочет стать ближе к потребителю, быть больше фестивалем, чем компьютерной ярмаркой.
И Дональд Трамп, и Ким Чен Ын дали понять, что считают встречу в Сингапуре успешной. Однако конкретных договоренностей пока мало. Как в мире отреагировали на исторический саммит?
В 2018 году международная выставка информационных технологий перешла на новый формат ради привлечения молодой аудитории. В пятидневном мероприятии примут участие около 2800 компаний.
C 11 по 15 июня в Ганновере проходит крупнейшая выставка информационных технологий. К открытию CeBIT мы представляем профессии, которые возникли в цифровую эпоху и очень популярны.
Известный разоблачитель американских спецслужб Эдвард Сноуден выступил по видеосвязи на форуме ярмарки технологий Cebit.
Дигитализация - не угроза, а шанс для экономики, убеждены жители Германии. А ее правительство стимулирует развитие Индустрии 4.0 и создает "цифровой альянс" с Японией.
Турция и ЕС переживают кризис в двусторонних отношениях. Брюссель критикует Анкару, та грозит срывом соглашения по беженцам. Люди, которые бегут от войны и бедности в Европу, оказались козырем в руках Анкары.
Танцующие роботы, роботы-тренеры по фитнесу и роботы, которые распознают лица людей. Ангела Меркель и Синдзо Абэ поддержали всеобщую роботизацию на выставке CeBIT.
Фокусом крупнейшей международной выставки информационных технологий этого года является всеобъемлющий перевод данных в цифровую форму.
Займут ли роботы будущего рабочие места? И какие чипы можно будет вживлять человеку? Это - главные вопросы выставки CeBIT в этом году.
Как смартфон может упростить жизнь слепого человека? И как будет выглядеть футбольный стадион будущего? Репортаж DW.
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