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CeBIT

CeBIT - это международная выставка информационный технологий, проходящая ежегодно в Ганновере.

10.06.2018, Niedersachsen, Hannover: Ein Roboter ARMAR-6 vom KIT Karlsruher Institut für Technologie reicht bei den Aufbauarbeiten für die Digitalisierungsmesse Cebit ein Putzmittel an. Der Roboter arbeitet mit Menschen zusammen und bietet pro-aktiv Hilfestellungen an. Die Cebit versucht vom 11. bis 15. Juni nach drei Jahrzehnten einen Neuanfang mit einem «Festival»-Format. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Закрывшаяся в Германии IT-выставка CeBIT откроется в России 03.01.2019

В июне в РФ впервые пройдет CeBIT - некогда крупнейшая компьютерная выставка в мире. В Ганновере ее закрыли из-за снижения интереса публики, и CeBIT вышла на новые рынки.
Hannover - Cebit 2018 Riesenrad auf das Freiluftgelände der Cebit 2018

В Германии закрывается компьютерная выставка CeBIT 28.11.2018

В Ганновере прекращает работу некогда крупнейшая выставка информационных технологий CeBIT. Организаторы жалуются на снижение интереса со стороны фирм-экспонентов и посетителей.

О роботах и хипстерах: ярмарка CeBIT меняет формат (12.06.2018) 12.06.2018

Международная выставка информационных технологий CeBIT в Ганновере пытается изобрести себя заново - хочет стать ближе к потребителю, быть больше фестивалем, чем компьютерной ярмаркой.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились: что дальше? - DW Новости (12.06.2018) 12.06.2018

И Дональд Трамп, и Ким Чен Ын дали понять, что считают встречу в Сингапуре успешной. Однако конкретных договоренностей пока мало. Как в мире отреагировали на исторический саммит?
10.06.2018, Niedersachsen, Hannover: Eine Passagier-Drohne Volocopter 2x steht am Stand von Intel bei den Aufbauarbeiten für die Digitalisierungsmesse Cebit. Das Luft-Taxi bietet Platz für zwei Personen und wird elektrisch über 18 Rotoren betrieben. Die Cebit versucht vom 11. bis 15. Juni nach drei Jahrzehnten einen Neuanfang mit einem «Festival»-Format. Foto: Julian Stratenschulte/dpa | Verwendung weltweit

В Ганновере открылась выставка CeBIT-2018 11.06.2018

В 2018 году международная выставка информационных технологий перешла на новый формат ради привлечения молодой аудитории. В пятидневном мероприятии примут участие около 2800 компаний.
Sascha Neumann steuert 26.09.2016 in der Nähe von Großenbrode (Schleswig-Holstein) eine Drohne in Richtung der Fehmarnsundbrücke. Die knapp einen Kilometer lange Brücke ist eines von 13 Pilotprojekten, bei denen die Bahn das sogenannte Building Information Modeling mit Scannern und Drohnen einsetzt. Die Bahn prüft verschiedene Möglichkeiten, um die Verbindung zwischen der Insel Fehmarn und dem ostholsteinischen Festland für den durch den geplanten Tunnel zwischen Fehmarn und Dänemark erwarteten Verkehr fit zu machen. Foto: Carsten Rehder/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

10 профессий, востребованных в цифровой экономике 11.06.2018

C 11 по 15 июня в Ганновере проходит крупнейшая выставка информационных технологий. К открытию CeBIT мы представляем профессии, которые возникли в цифровую эпоху и очень популярны.

Эдвард Сноуден на CeBIT 2017: Ситуация со слежкой ухудшилась 22.03.2017

Известный разоблачитель американских спецслужб Эдвард Сноуден выступил по видеосвязи на форуме ярмарки технологий Cebit.

A receptionist robot performs during a demonstration for the media at the new hotel, aptly called Henn na Hotel or Weird Hotel, in Sasebo, southwestern Japan, Wednesday, July 15, 2015. From the receptionist that does the check-in and check-out to the porter that¿s a stand-on-wheels taking luggage up to the room, the hotel, that is run as part of Huis Ten Bosch amusement park, is ¿manned¿ almost totally by robots to save labor costs. (AP Photo/Shizuo Kambayashi) |

Роботы отнимут у людей рабочие места? Немцы так не считают 22.03.2017

Дигитализация - не угроза, а шанс для экономики, убеждены жители Германии. А ее правительство стимулирует развитие Индустрии 4.0 и создает "цифровой альянс" с Японией.

Грозит ли Европе новая волна беженцев? - DW Новости (20.03.2017) 21.03.2017

Турция и ЕС переживают кризис в двусторонних отношениях. Брюссель критикует Анкару, та грозит срывом соглашения по беженцам. Люди, которые бегут от войны и бедности в Европу, оказались козырем в руках Анкары.
Der Roboter von Fuji-Works erkennt Personen an ihrem Gesicht - und behandelt Freunde anders als Unbekannte.

Япония и Германия выступили за дружбу с роботами (видео) 20.03.2017

Танцующие роботы, роботы-тренеры по фитнесу и роботы, которые распознают лица людей. Ангела Меркель и Синдзо Абэ поддержали всеобщую роботизацию на выставке CeBIT.

Япония и Германия - за дружбу с роботами (20.03.2017) 20.03.2017

Танцующие роботы, роботы-тренеры по фитнесу и роботы, которые распознают лица людей. Ангела Меркель и Синдзо Абэ поддержали всеобщую роботизацию на выставке CeBIT.
03.2017 Cebit in Hannover: Stand der Software AG: Von der Waschmaschine bis zum Regenschirm - bald ist alles vernetzt

Выставка CeBIT-2017 открылась в Ганновере 19.03.2017

Фокусом крупнейшей международной выставки информационных технологий этого года является всеобъемлющий перевод данных в цифровую форму.
14.3.2016 *** A humanoid robot Pepper dances in front of visitors at the world's biggest computer and software fair CeBit in Hanover A humanoid robot Pepper dances in front of visitors at the world's biggest computer and software fair CeBit in Hanover, Germany, March 14, 2015. REUTERS/Nigel Treblin Copyright: Reuters/N. Treblin

CeBIT 2016: вживление чипов и робот-ассистент (видео) 17.03.2016

Займут ли роботы будущего рабочие места? И какие чипы можно будет вживлять человеку? Это - главные вопросы выставки CeBIT в этом году.

CeBIT 2016: вживление чипов и роботы-работники (16.03.2016) 16.03.2016

Займут ли роботы будущего рабочие места? И какие чипы можно будет вживлять человеку? Это - главные вопросы выставки CeBIT в этом году.
14.03.2016 ****An employee of iGo3D shows a goggle which was created with a 3Doodler printing pen at the world's biggest computer and software fair CeBit in Hanover, Germany, March 14, 2016. REUTERS/Nigel Treblin © Reuters/N. Treblin

CEBIT 2016: как выглядит будущее (видео) 15.03.2016

Как смартфон может упростить жизнь слепого человека? И как будет выглядеть футбольный стадион будущего? Репортаж DW.

CEBIT 2016: как выглядит будущее (15.03.2016) 15.03.2016

Как смартфон может упростить жизнь слепого человека? И как будет выглядеть футбольный стадион будущего? Репортаж DW.
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