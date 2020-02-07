 C высшим образованием и без него: кто зарабатывает в Германии больше? | Карьера | DW | 25.02.2020

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Карьера

C высшим образованием и без него: кто зарабатывает в Германии больше?

Кто получает больше в Германии: те, у кого есть высшее образование, или те, у кого его нет? Ответ не столь однозначен, как могло бы показаться.

Кто получает больше в Германии?

Опубликованные только что в Германии результаты исследования, которое провел Институт прикладных экономических исследований в Тюбингене (IAW), оказались если не сенсационными, то, по крайней мере, удивительными. Сотрудники института проанализировали информацию о карьерном росте и зарплате 12 тысяч человек с различным характером и уровнем образования. Использованные ими данные охватывают период в почти четыре десятка лет.

Выяснилось, что немцы, получившие высшее образование, в среднем, зарабатываютза свою трудовую жизнь (точнее говоря, до 64 лет, так как многие выходят на пенсию раньше определенного законом возраста) 1,4 млн евро.

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Неожиданным оказалось то, что тех, кто не учился в вузе, но получил после школы профессию в среднем специальном учебном заведении, немецким бакалаврам и магистрам удается догнать по зарплате только к 35 годам. До достижения этого возраста квалифицированные рабочие, техники и т. д. получают больше. А по общей сумме заработанного обе категории "уравниваются" лишь в 60-летнем возрасте!

Разумеется, это средняя цифра, напоминают эксперты. И, кроме того, тут надо учитывать то, что во время учебы в вузе, которая длится существенно дольше, чем профессиональное обучение, студенты вообще ничего не зарабатывают.

К выходу на пенсию выпускники вузов все же обгоняют "конкурентов" без высшего образования: те в результате зарабатывают за свою трудовую жизнь "всего" 1 миллион евро.

В любом случае итоги исследования, как считают в Торгово-промышленной палате федеральной земли Баден-Вюртемберг (по ее заказу было проведено это исследование), заставляют внести определенные коррективы в сферу образования. Ведь как подчеркивает президент Торгово-промышленной палаты Вольфганг Гренке (Wolfgang Grenke), "деньги нужны человеку, в первую очередь, не в конце трудовой жизни, а раньше, когда он, скажем, заводит семью или хочет приобрести недвижимость". Или просто хорошо пожить, добавим мы от себя.

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