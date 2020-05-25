 Cуд в Германии признал право автовладельцев потребовать у VW деньги назад | Новости из Германии о Германии | DW | 25.05.2020

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Германия

Cуд в Германии признал право автовладельцев потребовать у VW деньги назад

Сумма компенсации, которую могут потребовать у концерна владельцы автомобилей VW, пострадавшие в рамках "дизельного скандала", должна учитывать пробег автомобиля, постановила Федеральная судебная палата Германии.

Логотип марки Volkswagen на фоне красного светофора

Общая сумма компенсаций, выплаченных VW по "дизельгейту", измеряется миллиардами евро

Владельцы автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями, пострадавшие в связи с так называемым "дизельным скандалом", имеют право вернуть концерну VW свои машины, потребовав назад деньги. Так постановила в понедельник, 25 мая, Федеральная судебная палата Германии в Карлсруэ. Сумма, которую концерн должен вернуть обманутым клиентам, однако, будет учитывать пробег возвращаемых автомобилей, подчеркнули в судебной инстанции.

Речь идет о прецеденте, в связи с которым Федеральная судебная палата подтвердила решение, вынесенное ранее высшим земельным судом в Кобленце в пользу владельца подержанного автомобиля VW Sharan. Концерн Volkswagen должен выплатить клиенту 25 600 евро плюс проценты, решил земельный суд. Истец утверждал, что поверил рекламе и был убежден, что покупает машину, лишь незначительно загрязняющую окружающую среду.

Концерн Volkswagen и "дизельный скандал"

В сентябре 2015 года руководство Volkswagen признало, что на нескольких миллионах автомобилей, проданных во всем мире, было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

О своем желании получить от концерна Volkswagen компенсации в рамках "дизельгейта" в Германии заявили около 90 процентов автовладельцев, пострадавших в результате манипуляций.

30 апреля автопроизводитель из Вольфсбурга сообщил, что в рамках мирового соглашения выплатит 235 тысячам владельцев автомобилей в Германии компенсации на общую сумму 750 млн евро. Еще в 17 тысячах случаев проверка пока не завершена.

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    Сентябрь 2015 года. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) публикует сенсационное расследование. Утверждается, что минимум на полумиллионе автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями установлено программное обеспечение, которое позволяет обходить стандарты. Выброс вредных веществ превышал норму почти в 40 раз. Автоконцерну грозит штраф в размере ни много ни мало 18 миллиардов долларов.

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    Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) сообщил, что VW и в Европе манипулировал системой контроля за выхлопами. Махинации затронули автомобили с дизельными двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра. В ноябре 2015 года прокуратура сообщила о новом уголовном деле против VW: на сей раз речь идет об уклонении от уплаты налогов.

  • Женевский автосалон, 2014 год. Зал Volkswagen

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    Запрет на продажу, далее - на эксплуатацию

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  • Глава Volkswagen в США - Майкл Хорн

    Volkswagen: история одной махинации

    "Я ничего не знал"

    От исполнения своих обязанностей отстранены топ-менеджеры дочерних компаний VW - Ульрих Хакенберг (Ulrich Hackenberg) из Audi и Вольфганг Хац (Wolfgang Hatz) из Porsche. Угроза отставки нависает также над руководителем представительства VW в США - Майклом Хорном, но ему удается сохранить свой пост. Возможно, в том числе благодаря собственным уверениям, что он якобы "ничего не знал".

  • Франция, город Виллер-Котре. Рядом с заводом Volkswagen

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    Обыски на заводах и в частных домах

    В октябре 2015 года на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге прошли обыски. Были изъяты документы и носители данных. Также обыску подверглись квартиры высокопоставленных сотрудников. Спустя десять дней - новое испытание: обыск во Франции, на заводе VW в городе Виллер-Котре. Французское Ведомство по защите прав потребителей инициировало свое расследование махинаций VW.

  • Автомагазин Volkswagen в Берлине

    Volkswagen: история одной махинации

    Впервые за 20 лет квартальный убыток

    Автоконцерн выделяет 6,7 млрд евро на отзыв 11 млн автомобилей. Следствие этих гигантских трат - первый за 20 лет квартальный убыток VW. По итогам третьего квартала 2015 года Volkswagen показал чистый убыток в размере 1,67 млрд евро. Операционные потери - 3,5 млрд. Сообщается, что сразу после публикации EPA машины VW продавали в автосалонах с колоссальными скидками - чтобы хоть что-то продать.

    Автор: Григорий Аросев


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Volkswagen в суде: немецкие владельцы дизельных машин требуют компенсаций

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