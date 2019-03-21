Cамозанятые в России не спешат вставать на учет в налоговой

С начала действия в России закона о налогообложении самозанятых предпринимателей прошло уже больше двух с половиной месяцев. По последним данным Федеральной налоговой службы (ФНС) России, воспользоваться возможностями, предоставляемыми новым законом, и зарегистрироваться в налоговых органах пожелали уже 40 тысяч человек.

Всего, по экспертным оценкам, в РФ насчитывается около 15 млн самозанятых граждан, из них в четырех экспериментальных регионах - 1,2 млн. По какой причине фрилансеры пока не спешат заявлять о себе и что еще государству нужно сделать для того, чтобы дать им дополнительные стимулы для выхода из тени, разбиралась DW.

Что предлагает закон о самозанятых

Так называемый закон о самозанятых ("О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход") вступил в силу с 1 января 2019 года и пока работает в четырех субъектах РФ - Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане.

Для постановки на учет в налоговом органе используется мобильное приложение "Мой налог"

Со следующего года эксперимент может быть распространен на всю Россию. Воспользоваться новым налоговым режимом вправе физлица и индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников и получающие доход не более 2,4 млн рублей в год.

Для постановки на учет в налоговом органе и всех последующих операций используется мобильное приложение "Мой налог". Налоговым периодом считается месяц, облагаются налогом исключительно доходы от реализации товаров или услуг. Ставка составляет 4 процента - если в качестве покупателя выступает физлицо, и 6 процентов - если заказчик товара или услуги лицо юридическое. Страховые и иные выплаты самозанятые не платят.

Почему самозанятые не спешат выходить из тени

"Я не понимаю, зачем мне это нужно, - делится 28-летний фотограф Сергей. - Я подрабатываю на различных мероприятиях, иногда получаю заказы на индивидуальные съемки, расчет оговариваю заранее, получаю только наличные". Новый закон предусматривает, что в таких ситуациях человек действует добровольно - сам формирует чек в приложении (вписывая туда полученную сумму), пересылает его клиенту, а потом получает от налоговой счет.

"Доверие - это, конечно, хорошо. Я могу вписать любую сумму. Однажды даже поинтересовался у постоянного клиента, не возражал ли бы он, если бы мы перешли на новую схему. Но он сказал, что не хочет светиться", - говорит Сергей.

По экспертным оценкам, в России насчитывается около 15 млн самозанятых граждан

Ольга после рождения ребенка ушла с работы и стала домохозяйкой, а чтобы немного подзаработать, решила монетизировать свое хобби - она делает торты на заказ. "У меня тоже в основном безналичный расчет, но иногда клиенту проще кинуть мне деньги на карту", - рассказывает Ольга. Ее средний доход в месяц составляет 12 тысяч рублей: "Даже если налоговая инициирует проверку, штраф, который я должна буду заплатить, составит 2,4 тысячи рублей". Поэтому Ольга решила, что для нее пока выгоднее оставаться в тени.

Несмотря на внешнюю лояльность нового налогового режима, фрилансеры не скрывают того, что боятся возникновения проблем в будущем. "Насколько я знаю, однажды зарегистрировавшись, обратно уйти в тень будет уже нельзя. А я не знаю, что будет дальше, и не хочу постоянно находиться под колпаком", - объясняет фотограф Сергей.

Трудовой стаж и разные виды бизнеса

По мнению экспертов, новый налоговый режим для самозанятых не пользуется пока популярностью еще и потому, что такой вид деятельности никак не учитывается в трудовом стаже. В ФНС это объясняют следующим образом: "Налог на профессиональный доход не предполагает уплату обязательных страховых взносов на пенсионное страхование. Нет ни фиксированного, ни минимального размера взносов. Поэтому и период работы в качестве самозанятого не учитывается как трудовой стаж и не повлияет на назначение пенсии".

Налог на профессиональный доход не предполагает уплату обязательных взносов на пенсионное страхование

Эксперты считают, что новая система все же могла бы быть перестроена так, чтобы самозанятый не терял стажа. "Если из этих 4 процентов отчислять какую-то фиксированную часть в Пенсионный фонд, за счет увеличения числа самозанятых это все равно даст больший эффект, чем тот мизер, который имеется сейчас", - заявил DW доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.

Немаловажно, по его словам, и то, что виды бизнеса самозанятых никак не дифференцированы. В итоге и репетитор, который не вкладывает в свое дело никаких материальных ресурсов, и производитель тех же тортов, вынужденный закупать ингредиенты, платят налог по одинаковой ставке.

"Для самозанятого с невысоким заработком даже 4 процента - это много. При этом, если половина от получаемого дохода тратится на необходимые ресурсы, то налог и вовсе становится очень ощутимой суммой", - полагает Алисенов. Выходом, по его мнению, могло бы стать введение для отдельных видов деятельности налоговых вычетов.

Недостаток доверия и избыточные поборы

Одной из ключевых, по оценкам специалистов, остается и проблема недоверия россиян к властям вообще и налоговой службе в частности. "Многие боятся, что регистрация в качестве самозанятых даст возможность налоговикам привлекать их к ответственности за предыдущую незадекларированную деятельность. Насколько я знаю, закон никак не гарантирует защиту самозанятых от таких мер задним числом", - сообщила DW руководитель направления "Фискальная политика" Экономической экспертной группы Александра Суслина.

Поводы для недоверия дают сами власти, постоянно меняя правила игры. "Опыт последних лет показывает, что, несмотря на все обещания не повышать налоговую нагрузку, государство продолжает это делать. Сейчас, в частности, обсуждается вопрос о том, чтобы неналоговые платежи администрировать в соответствии с Налоговым кодексом, то есть сделать их фактически налоговыми, а это уже другая ответственность и санкции. Людям не хватает стабильности и четких гарантий", - указывает Алисен Алисенов.

В целом, по мнению эксперта, введение в действие закона о самозанятых несвоевременно, особенно на фоне повышения НДС, индексации тарифов за ЖКХ, роста акцизов и других сборов. В то же время понятно, что запуск эксперимента продиктован желанием увеличить доходы бюджета и выполнить "майские указы" президента. "Делается это за счет населения. В то время как во всем мире развивается обратная тенденция - предоставления преференций и снижения налоговой нагрузки", - заключил Алисенов.

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии Чем больше заработаешь - тем больше заплатишь В Германии действует прогрессивная шкала налогообложения: размер налога зависит от величины годового дохода налогоплательщика. Например, для не состоящих в браке жителей Германии доход до 8 472 евро в год налогом не облагается. Начиная с этой суммы, действует ставка в 14%, которая увеличивается по мере роста дохода. По максимальной ставке в 42% налогом облагается доход от 52 881 евро в год.

Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии Ставка ставке рознь Прогрессивная шкала работает таким образом, что если годовой доход превышает границу в 52 881 евро, то по максимальной ставке облагается только разница между этим значением и собственно суммой дохода. Остальная часть заработанной за год суммы облагается по более низкой ставке. В итоге совокупная процентная ставка, по которой люди фактически платят налог, оказывается значительно ниже 42%.

Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии Вступать в брак - выгодно Ставка налога для семейных пар в Германии гораздо ниже, чем для холостяков. В зависимости от социального статуса и семейного положения налогоплательщики в стране делятся на шесть налоговых классов. Комбинация третьего и пятого классов - самая выгодная. Ее могут выбрать семьи, в которых у супругов большая разница в доходах. Самый невыгодный класс - шестой: здесь налоговые отчисления самые большие. Автор: Ирина Филатова

