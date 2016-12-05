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Bynet (Байнет)

Bynet - белорусский сегмент интернета.

Bynet (также Байнет) - белорусский сегмент интернета. В нем насчитывается порядка 70 000 сайтов, около половины из них размещаются в доменной зоне .by.

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Как в Беларуси обойти блокировку Tor и избежать цензуры 05.12.2016

Пользователи интернета в Беларуси зафиксировали блокировку доступа к основным серверам анонимайзера Tor. Эксперты советуют, что делать, чтобы продолжать пользоваться этим сервисом.
Symbolbild Hacking Internettelefonie (Screenshot); Copyright: BR

Байнет: Skype и Viber попадут под контроль 21.07.2016

В Беларуси с сентября вводится контроль над IP-телефонией, создается Реестр абонентских номеров с "подозрительным поведением". DW выяснял подробности.
CHICAGO, IL - NOVEMBER 26: Retailers advertise Cyber Monday deals on their websites on November 26, 2012 in Chicago, Illinois. Americans are expected to spend $1.5 billion while shopping online today, up 20 percent from last year. (Photo by Scott Olson/Getty Images)

Рынок Байнета просел, а значит - остался в тренде СНГ 06.11.2015

В 2015 году объем рынка интернет-рекламы в Беларуси впервые сократился. Одновременно заметно выросло посещение сайтов с мобильных устройств. DW - об основных тенденциях.
Internet in Tadjikistan, Duschanbe 2014 DW/Galim Fashutdinov

Беларусь: блокировка анонимайзеров в Байнете 25.02.2015

В Беларуси пытаются ограничить доступ к прокси-серверам и анонимным сетям типа Tor. Специалисты говорят о возможной блокировке анонимайзеров и наступлении на свободу слова в Сети.
Außenansicht des Skype Development centers in Tallinn. Copyright: DW/Friedel Taube Benutzung: Onlinereportage Estland im Aufschwung

Беларусь: пользователей хотят заставить платить за Skype 20.02.2015

Минсвязи Беларуси намерено заставить сервисы: Skype или Viber отчислять деньги на развитие интернет-коммуникаций в стране. Могут ли пользователям ограничить доступ к VoIP-сервисам?
Gesperrte Site der weißrussischen Agentur BelaPAN: so sieht diese in Weißrussland aus. *** DW-Korrespondentin Elena Daneiko in Minsk

Что стоит за блокировками сайтов в Байнете 25.12.2014

Блокировка сайтов в Байнете угрожает маргинализацией интернет-СМИ, но пользователи учатся обходить препоны. Такое мнение в интервью DW высказали эксперты.
ARCHIV - Ein Rentner sitzt am 20.08.2008 in seiner Wohnung in Schrobenhausen (Bayern) vor seinem Laptop und tippt. Das Statistische Bundesamt äußert sich am 20.08.2013 zur Bevölkerung ohne Internet-Erfahrung im Jahr 2012 im EU-Vergleich. Foto: Andreas Gebert/dpa (zu dpa-KORR vom 20.08.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Байнет-2014: предварительные итоги 10.10.2014

У Байнета в 2014 году почти в два раза вырос объем внешнего шлюза, а интернетом уже пользуется каждый пятый пенсионер. Такие тренды отметили участники международной конференции.
Laptop im Café St. Oberholz. Aufnahmedatum: 10.04.2013 Foto: Aya Bach Copyrigth: DW/Aya Bach

У Беларуси появился кириллический домен .БЕЛ 29.08.2014

ICANN 27 августа сообщила о выделении кириллического домена .БЕЛ, который наряду с латинским .BY будет служить национальным доменом Беларуси. Уникальная буква белорусского алфавита "ў" может стать частью адреса сайта.
Laptop im Café St. Oberholz. Aufnahmedatum: 10.04.2013 Foto: Aya Bach Copyrigth: DW/Aya Bach

Регионы в Байнете: новая сеть интернет-порталов белорусских городов 21.08.2014

В сентябре состоится презентация сети интернет-порталов, сфокусированной на регионах Беларуси. Ресурс включает новостные площадки для каждого района, местные социальные сети и полезные сервисы.
***Achtung: Nur zur Berichterstattung über dieses Thema verwenden!*** Screenshot von einer gesperrten Seite in Weißrussland

Россия блокировала украинские сайты в Беларуси 14.08.2014

Блокировка Роскомнадзором украинских сайтов для белорусских пользователей вызвала протесты в Беларуси. Движение "За свободу" потребовало объяснений у белорусских госорганов.
E-commerce concept © Helder Almeida - Fotolia.com 22047979

Электронная коммерция в Беларуси: рынок развивается 29.05.2014

Итоги первого в Беларуси масштабного исследования, посвященного электронной коммерции (e-Commerce), были представлены в Минске. Кто и что покупает в Байнете, рассказывает DW.
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20 лет Байнету: как зарождалась и как менялась зона .by 05.05.2014

В этом году доменной зоне .by исполняется 20 лет. По просьбе DW сетевые эксперты рассказали о том, каким был белорусский интернет в первые годы существования, и что с тех пор изменилось.
ARCHIV - Studenten arbeiten am Rande des Großrechner-Gipfels am Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam an ihren Laptops (Archivfoto vom 07.04.2008, Illustration zum Thema Computernutzung). Die Nutzung von Computern und Internet ist beruflich wie privat in den vergangenen fünf Jahren stark gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag (27.11.2008) berichtete, verwendeten 60 Prozent der Beschäftigten im Januar dieses Jahres während der Arbeitszeit regelmäßig einen Computer. Vor fünf Jahren, im Januar 2003, waren es nur 46 Prozent. Privat nutzten im ersten Quartal mehr als Dreiviertel aller Menschen über zehn Jahre einen Computer (76 Prozent). 2003 lag dieser Anteil bei 64 Prozent. 62 Prozent der privaten Nutzer gingen 2003 jeden oder fast jeden Tag an den PC. Dieser Anteil stieg bis 2008 auf Dreiviertel. Foto: Arno Burgi (zu dpa 0279 vom 27.11.2008) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Эксперт: У нас есть уникальный шанс изменить управление интернетом 23.04.2014

О поиске консенсуса по управлению интернетом и шансах участвовать в этом рассказал в интервью DW вице-президент корпорации ICANN Михаил Якушев.
#31793079 - over is over © Frédéric Prochasson

Сайты госорганов Беларуси получили "неуд" 06.02.2014

Эксперты некоммерческой организации из Центра правовой трансформации Lawtrend пришли к выводу, что сайты белорусских госорганов не соответствуют требованиям законодательства.
Thema: Internetzugang für Ausländer in Belarus. Autor: unser Korrespondent in Minsk Pawlyuk Bykowski Auf den Bildern sind ein Servicepunkt, wo kann man Internetzugang bekommen, und eine Webung von dem staatlichen Provider-Monopolist Beltelecom. Schlüsselwörter: Belarus, Minsk, Internetzugang, Ausländer, Beltelecom, Beltelekom

Что ждет Байнет в 2014 году 01.01.2014

Как изменится белорусский сегмент интернета - Байнет в 2014 году? Прогнозом с DW поделился Михаил Дорошевич, эксперт агентства Gemius, которое исследует интернет-рынок.
Laptop im Café St. Oberholz. Aufnahmedatum: 10.04.2013 Foto: Aya Bach Copyrigth: DW/Aya Bach

Байнет-2013: рост рынка и сохранение свободы 26.12.2013

Рост объемов рекламы и онлайн-услуг, доменной зоны .by и емкости внешнего интернет-шлюза - главные тенденции Байнета 2013 года. Интернет в Беларуси пока остается островком свободы.
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