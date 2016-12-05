Bynet (Байнет)

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Bynet - белорусский сегмент интернета.
Bynet (также Байнет) - белорусский сегмент интернета. В нем насчитывается порядка 70 000 сайтов, около половины из них размещаются в доменной зоне .by.
Пользователи интернета в Беларуси зафиксировали блокировку доступа к основным серверам анонимайзера Tor. Эксперты советуют, что делать, чтобы продолжать пользоваться этим сервисом.
В Беларуси с сентября вводится контроль над IP-телефонией, создается Реестр абонентских номеров с "подозрительным поведением". DW выяснял подробности.
В 2015 году объем рынка интернет-рекламы в Беларуси впервые сократился. Одновременно заметно выросло посещение сайтов с мобильных устройств. DW - об основных тенденциях.
В Беларуси пытаются ограничить доступ к прокси-серверам и анонимным сетям типа Tor. Специалисты говорят о возможной блокировке анонимайзеров и наступлении на свободу слова в Сети.
Минсвязи Беларуси намерено заставить сервисы: Skype или Viber отчислять деньги на развитие интернет-коммуникаций в стране. Могут ли пользователям ограничить доступ к VoIP-сервисам?
Блокировка сайтов в Байнете угрожает маргинализацией интернет-СМИ, но пользователи учатся обходить препоны. Такое мнение в интервью DW высказали эксперты.
У Байнета в 2014 году почти в два раза вырос объем внешнего шлюза, а интернетом уже пользуется каждый пятый пенсионер. Такие тренды отметили участники международной конференции.
ICANN 27 августа сообщила о выделении кириллического домена .БЕЛ, который наряду с латинским .BY будет служить национальным доменом Беларуси. Уникальная буква белорусского алфавита "ў" может стать частью адреса сайта.
В сентябре состоится презентация сети интернет-порталов, сфокусированной на регионах Беларуси. Ресурс включает новостные площадки для каждого района, местные социальные сети и полезные сервисы.
Блокировка Роскомнадзором украинских сайтов для белорусских пользователей вызвала протесты в Беларуси. Движение "За свободу" потребовало объяснений у белорусских госорганов.
Итоги первого в Беларуси масштабного исследования, посвященного электронной коммерции (e-Commerce), были представлены в Минске. Кто и что покупает в Байнете, рассказывает DW.
В этом году доменной зоне .by исполняется 20 лет. По просьбе DW сетевые эксперты рассказали о том, каким был белорусский интернет в первые годы существования, и что с тех пор изменилось.
О поиске консенсуса по управлению интернетом и шансах участвовать в этом рассказал в интервью DW вице-президент корпорации ICANN Михаил Якушев.
Эксперты некоммерческой организации из Центра правовой трансформации Lawtrend пришли к выводу, что сайты белорусских госорганов не соответствуют требованиям законодательства.
Как изменится белорусский сегмент интернета - Байнет в 2014 году? Прогнозом с DW поделился Михаил Дорошевич, эксперт агентства Gemius, которое исследует интернет-рынок.
Рост объемов рекламы и онлайн-услуг, доменной зоны .by и емкости внешнего интернет-шлюза - главные тенденции Байнета 2013 года. Интернет в Беларуси пока остается островком свободы.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact