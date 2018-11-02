Brussels Airlines отказывается от российских самолетов Sukhoi Superjet

Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines отказалась использовать российские ближнемагистральные самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Об этом сообщила в пятницу, 2 ноября, бельгийская газета L'Echo. Лайнеры до 1 марта 2019 года заменят продукцией канадского авиапроизводителя Bombardier.

По данным издания, в 2017 году авиаперевозчик получил четыре российских самолета по лизингу от ирландской авиакомпании CityJet. Летом 2018 года Brussels Airlines пришлось из-за поломок SSJ100 неоднократно задерживать или отменять рейсы. Подобная ситуация может угрожать прибыльности бельгийской авиакомпании, утверждает ее глава Кристина Фоэрстер.

Российский авиаперевозчик может отказаться от Superjet 100

В августе 2018 года руководство российской авиакомпании "Якутия" заявило, что рассматривает возможность отказа от SSJ100 из-за "критической массы проблем". По словам директора "Якутии" по флоту Ивана Винокурова, большое число неисправных самолетов стало причиной того, что компания "фактически провалила лето".

В феврале 2018 года у Sukhoi Superjet находили неполадки с датчиками скорости. В 2017 году сообщалось о дефектах в хвостовой части самолета. В 2016 году из-за технических проблем от эксплуатации лайнеров отказалась российская компания Red Wings. В 2013 году были выявлены неполадки в системе шасси и подкрылок, из-за чего главный заказчик SSJ100 - компания "Аэрофлот" - на некоторое время приостанавливала их полеты.

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