Большинство россиян считает, что Россия находится в изоляции

Более половины (57 процентов) россиян полагают, что их страна находится в международной изоляции, следует из обнародованного в среду, 8 сентября, опроса, проведенного социологическим институтом "Левада-центр". Противоположной точки зрения придерживаются 38 процентов респондентов. Социологи отмечают, что эти показатели почти не изменились по сравнению с данными 2018 года, когда они составляли соответственно 56 и 37 процентов.

При этом 44 процента опрошенных считают, что России следует относиться к Западу как к союзнику. Такая точка зрения наиболее распространена среди россиян в возрасте от 18 до 24 лет. Еще 29 процентов опрошенных считают, что Запад нужно воспринимать как соперника, 13 процентов - как друга и 5 процентов - как врага.

Согласно опросу, 39 процентов россиян уверены, что большинство развитых стран относятся к России как к конкуренту, 25 процентов - как к врагу и 13 процентов - как к другу. Опрос также выявил, что россияне в августе, в сравнении с весной текущего года, стали лучше относиться к странам Запада, США и Украине. При этом, если к США и Украине по-прежнему преобладает негативное отношение, то к странам ЕС большинство россиян теперь относится лучше.

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