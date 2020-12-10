 Болгария высылает уже шестого российского дипломата за шпионаж | Новости из Германии о Европе | DW | 18.12.2020

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Европа

Болгария высылает уже шестого российского дипломата за шпионаж

Военному атташе посольства России в Софии предписано покинуть пределы Болгарии в течение 72 часов. Посольство РФ в Болгарии заявило, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры.

Человек с биноклем

Болгария, являющаяся страной-участницей НАТО и Европейского Союза, высылает уже шестого за этот год российского дипломата по обвинению в шпионаже.Военному атташе РФ в Софии предписано покинуть пределы Болгарии в течение 72 часов за действия, несовместимые со статусом дипломата, сообщило министерство иностранных дел республики в пятницу, 18 декабря.

Дипломат, объявленный персоной нон грата, с 2017 года собирал информацию о количестве и дислокации военнослужащих США во время военных учений в Болгарии, сообщил генеральный прокурор страны Иван Гешев. США совместно с болгарскими властями управляют целым рядом военных баз в Болгарии, которыми пользуются и американские вооруженные силы.

Реакция России

Посольство РФ в Софии заявило, что высылка российского дипломата не способствует расширению диалога двух стран в военной сфере и укреплению стабильности в черноморском регионе. Диппредставительство также отметило, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры.

Со своей стороны председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Болгария уже не впервые высылает российского дипломата и тем самым позволяет НАТО использовать себя в качестве инструмента в борьбе против предполагаемой российской угрозы.

Болгария, некогда одна из ближайших союзниц России, в январе 2020 года выслала из страны двух российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Несколькими месяцами ранее - в октябре 2019 года - Болгарию по аналогичным причинам пришлось покинуть первому секретарю посольства РФ в Софии.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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