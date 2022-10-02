Более 170 человек погибли в результате давки в Индонезии

Давка началась после того, как болельщики проигравшего домашний матч клуба "Арема" выбежали на поле, а полиция применила слезоточивый газ.

По меньшей мере 174 человека погибли во время давки на футбольном стадионе в Индонезии, сообщили местные власти в воскресенье, 2 октября.

Трагедия произошла на стадионе в городе Маланг на востоке острова Ява. Игра между местным клубом "Арема" и командой "Персебая" из города Сурабая завершилась со счетом 2:3, что стало первым поражением "Аремы" от заклятого соперника за два десятилетия. После этого болельщики "Аремы" ворвались на поле, а полиция применила слезоточивый газ, вызвав давку. По данным полиции, 34 человека погибли во время давки на стадионе, остальные жертвы скончались в больнице. Среди погибших - двое полицейских.

Министр: число зрителей превышало вместимость стадиона

Правительство Индонезии принесло извинения за инцидент и пообещало расследовать обстоятельства давки. Министр безопасности страны заявил, что количество зрителей превышало предельную допустимость стадиона: на матч было продано 42 тысячи билетов при вместимости в 38 тысяч зрителей.

Футбольная ассоциация Индонезии (PSSI) приостановила футбольные матчи на одну неделю, запретила футбольному клубу "Арема" проводить домашние матчи до конца сезона и заявила, что отправит следственную группу в Маланг для установления причины давки.

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