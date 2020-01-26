Boeing 777X совершил первый полет

Крупнейший среди двухдвигательных пассажирских самолетов Boeing 777X успешно завершил первый полет. Он провел в воздухе около четырех часов и приземлился на аэродроме Boeing Field под Сиэтлом на северо-западе США в субботу, 25 января. Мероприятие ожидалось еще в середине 2019 года, однако было отложено из-за проблем с новым двигателем, выпускаемым корпорацией General Electric, а также крыльями из композитных материалов и программным обеспечением.

Первый полет показывает, что корпорация "знает, как конструировать безопасные самолеты и завоевывать доверие общественности", заявили в Boeing. Официальный запрос Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) на одобрение эксплуатации самолета будет отправлен при успешном завершении серии полетных испытаний.

Воздушное судно относится к семейству широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов. Boeing 777X вмещает от 384 до 426 пассажиров и способен пролететь от 13,5 до 16,2 тыс. километров в зависимости от конфигурации и количества пассажиров.

Сотни заказов из Европы и Азии

Boeing получил около 340 заказов на новую модель. Среди заказчиков - авиакомпании Emirates, Lufthansa, Cathay Pacific, Singapore Airlines и Qatar Airways. Цена Boeing 777X по каталогу составляет от 410 до 442 млн долларов США (в пересчете - от 371 до 400 млн евро) При крупных заказах покупателю, как правило, предоставляют значительные скидки. Первые воздушные суда прибудут к заказчикам не ранее начала 2021 года, что на несколько месяцев позже первоначально назначенного срока.

В 2019 году компания Boeing пережила кризис из-за модели 737 Max после двух авиакатастроф с ее участием в Индонезии и Эфиопии. В декабре корпорация приостановила производство самолетов этого семейства.

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