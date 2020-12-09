 Самолет Boeing 737 Max снова начали использовать на коммерческих рейсах | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.12.2020

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Мир

Самолет Boeing 737 Max снова начали использовать на коммерческих рейсах

Бразильский лоукостер Gol стал первой авиакомпанией, вернувшейся к эксплуатации самолетов Boeing 737 Max для перевозки пассажиров.

Самолет Boeing 737 Max 8 бразильской авиакомпании Gol во время рейса 9 декабря 2020 года

Самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Gol во время рейса 9 декабря 2020 года

Пассажирский самолет Boeing 737 Max в среду, 9 декабря, впервые после двухлетнего запрета на эксплуатацию совершил коммерческий перелет. Машина этого типа была задействована на внутреннем рейсе бразильской авиакомпании Gol из Сан-Паулу в Порту-Алегри и находилась в воздухе около 70 минут.

Сообщается, что пилоты авиаперевозчика прошли в США тренинг по управлению самолетом Boeing 737 Max с обновленным программным обеспечением. В будущем бразильский лоукостер намеревается задействовать для перевозок пассажиров 102 лайнера типа Boeing 737 Max.

Крушения лайнеров Boeing 737 Max в Индонезии и Эфиопии

Запрет на эксплуатацию лайнера по всему миру был введен в марте 2019 года, после двух крушений самолета этого типа: в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии в марте 2019 года. Следствие считает, что причиной обеих авиакатастроф было программное обеспечение на борту самолета, которое в определенной ситуации, несмотря на действия пилота, клонило нос машины вниз. В результате этих двух трагедий погибли в общей сложности 346 человек.

После авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии Boeing столкнулся с обвинениями в пренебрежении безопасностью пассажиров и сокрытии дефектов, расследованием в Конгрессе США, миллиардными претензиями от авиакомпаний, которые закупили самолеты 737 Max, и исками от родственников жертв. В январе 2020 года производство этой модели было временно приостановлено.

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    Автор: Ксения Сафронова


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