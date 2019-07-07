 Boeing потерял первых покупателей самолетов 737 Max | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.07.2019

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Мир

Boeing потерял первых покупателей самолетов 737 Max

"Дочка" Saudi Arabian Airlines - лоукостер Flyadeal - полностью переходит на Airbus. Компания отказалась от покупки 50 лайнеров Boeing 737 Max.

Самолет Boeing 737 MAX

Самолет Boeing 737 MAX

Саудовский лоукостер Flyadeal отказался от предварительных договоренностей с американской компанией Boeing о поставке самолетов 737 Max в пользу ее европейского конкурента Airbus. Вместо 50 лайнеров 737 Max компания Flyadeal планирует приобрести 30 машин A320neo, сообщает лоукостер в воскресенье, 7 июля.

Контекст

Компенсация будет выплачена из-за катастроф самолетов Boeing 737 Max в Индонезии и Эфиопии. Часть средств пойдет на программы по обучению и развитию. (03.07.2019)

В Европе и России реакция регуляторов и авиакомпаний на крушение в Эфиопии новой модели "Боинга" пока совершенно иная, чем в Китае. (11.03.2019)

Авиакомпания Saudi Arabian Airlines, "дочкой" которой является Flyadeal, подписала с Airbus договор о приобретении нескольких десятков лайнеров еще на проходившем в июне Международном авиакосмическом салоне в Париже. Однако тогда не было известно, что европейские самолеты получит саудовский лоукостер, который заменит ими американские Boeing 737 Max.

Планируется, что в будущем авиапарк Flyadeal будет состоять только из машин A320neo марки Airbus, отмечают в компании. Партия из 30 таких самолетов общей стоимостью 5,9 млрд евро поступит в Саудовскую Аравию в декабре.

При крушении двух Boeing 737 Max погибли 346 человек

В октябре 2018 года вскоре после взлета разбился Boeing 737 Max индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air. 10 марта 2019 года также вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы рухнул самолет этого же типа авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате крушений погибли 346 человек. В обоих случаях эксперты отмечают нарушение траектории и скорости набора высоты с последующим неконтролируемым падением лайнеров.

Предварительный отчет по делу о крушении самолета в Эфиопии показал, что пилоты придерживались всех инструкций производителя, но это не предотвратило катастрофу. Большинство стран мира, включая США, запретили эксплуатацию Boeing 737 Max до окончания расследования.

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    Автор: Ксения Сафронова


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