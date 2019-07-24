 Boeing объявил о крупнейших квартальных убытках в истории | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.07.2019

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Мир

Boeing объявил о крупнейших квартальных убытках в истории

Согласно отчету авиапроизводителя за второй квартал 2019 года убытки составили 2,94 млрд долларов. Выручки компании сократилась на 35 процентов. Причина - кризис вокруг самолетов Boeing 737 MAX.

Сборочное производство концерна Boeing

Сборочное производство концерна Boeing

Американская авиастроительная корпорация Boeing в среду, 24 июля, заявила о крупнейших квартальных убытках в своей истории. Согласно отчету авиапроизводителя за второй квартал 2019 года они составили  2,94 млрд долларов (2,64 миллиарда евро. - Ред.). Кроме того, запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX и связанные с этим отказы от приобретения уже заказанных лайнеров этой серии привели к снижению на 35 процентов выручки компании, которая составила 15,75 млрд долларов.

Кризис вокруг Boeing 737 MAX возник после двух катастроф с самолетами этой серии в Индонезии и Эфиопии, которые унесли жизни 346 человек. Следователи связывают эти авиакатастрофы с конструкторскими особенностями лайнера, о которых производитель вовремя не проинформировал эксплуатирующие самолеты авиакомпании. С марта 2019 года действует всемирный запрет на полеты Boeing 737 MAX.

Контекст

Испорченная репутация Boeing, успехи Airbus, сверхзвуковые самолеты и воздушные такси: до 23 июня в пригороде Парижа проходит знаменитый международный авиасалон Ле Бурже. Подробности - у DW. (21.06.2019)

Компенсация будет выплачена из-за катастроф самолетов Boeing 737 Max в Индонезии и Эфиопии. Часть средств пойдет на программы по обучению и развитию. (03.07.2019)

Этот кризис вынуждает авиапроизводителя к миллиардным амортизационным отчислениям. Компания уже объявила, что они составили 6,6 млрд долларов, из которых 4,9 млрд пришлись на второй квартал.

Запуск Boeing 777X отложен

В своем сообщении авиаконцерн также проинформировал об изменении графика запуска в эксплуатацию нового дальнемагистрального самолета 777X. Первый испытательный полет машины состоится в начале 2020 года, а не нынешним летом, как планировалось ранее. Причиной стали проблемы с двигателями, производимыми компанией General Electric. В концерне рассчитывают, что первые поставки Boeing 777X состоятся в конце 2020 года. Это лайнер придет на смену Boeing 777, выпускающемуся с 1994 года.

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