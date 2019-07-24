Boeing объявил о крупнейших квартальных убытках в истории

Американская авиастроительная корпорация Boeing в среду, 24 июля, заявила о крупнейших квартальных убытках в своей истории. Согласно отчету авиапроизводителя за второй квартал 2019 года они составили 2,94 млрд долларов (2,64 миллиарда евро. - Ред.). Кроме того, запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX и связанные с этим отказы от приобретения уже заказанных лайнеров этой серии привели к снижению на 35 процентов выручки компании, которая составила 15,75 млрд долларов.

Кризис вокруг Boeing 737 MAX возник после двух катастроф с самолетами этой серии в Индонезии и Эфиопии, которые унесли жизни 346 человек. Следователи связывают эти авиакатастрофы с конструкторскими особенностями лайнера, о которых производитель вовремя не проинформировал эксплуатирующие самолеты авиакомпании. С марта 2019 года действует всемирный запрет на полеты Boeing 737 MAX.

Этот кризис вынуждает авиапроизводителя к миллиардным амортизационным отчислениям. Компания уже объявила, что они составили 6,6 млрд долларов, из которых 4,9 млрд пришлись на второй квартал.

Запуск Boeing 777X отложен

В своем сообщении авиаконцерн также проинформировал об изменении графика запуска в эксплуатацию нового дальнемагистрального самолета 777X. Первый испытательный полет машины состоится в начале 2020 года, а не нынешним летом, как планировалось ранее. Причиной стали проблемы с двигателями, производимыми компанией General Electric. В концерне рассчитывают, что первые поставки Boeing 777X состоятся в конце 2020 года. Это лайнер придет на смену Boeing 777, выпускающемуся с 1994 года.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо Двухэтажный гигант На авиасалоне в британском Фарнборо до конца недели можно будет увидеть 99 самолетов, среди которых как новинки, вроде двухместного самолета с электродвигателями E-Fan, так и уже известные "покорители неба" - такие как внушительный Airbus А380, способный вместить более 500 пассажиров.

Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо Юбилейный год Американский Boeing отмечает в этом году 100-летний юбилей: в 1916 году Уильям Боинг, сын немецкого переселенца, зарегистрировал в Сиэтле фирму Pacific Aero Products Co. Уже через год она сменила название на Boeing. Посетителям авиашоу американцы продемонстрировали эффектный маневр - практически вертикальный взлет своего новейшего лайнера Boeing 787-9 Dreamliner.

Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо Долгожданная премьера Настоящая сенсация авиасалона: после семи лет разработки канадская компания Bombardier представила полностью новый самолет. Пассажирский лайнер CS100 рассчитан на перевозку 125-145 пассажиров и считается одним из самых современных на сегодняшний день.

Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо Восторг пассажиров Самый первый самолет из новейшей модельной линейки С от Bombardier получила швейцарская "дочка" немецкой Lufthansa - авиакомпания Swiss. Самолет расходует в расчете на одного пассажира лишь 2 литра топлива на 100 км - это меньше, чем малолитражный автомобиль. А новые иллюминаторы, которые на 50 процентов больше, чем в стандартном Airbus A320, вызывают восторг у пассажиров.

Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо Легче и экономичнее Европейский концерн Airbus представляет на авиасалоне целый ряд своих моделей, возлагая немалые надежды на получение новых контрактов на поставку. Самолет А350 - один из новейших широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров, корпус которого на 50 процентов состоит из углепластика.

Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо К взлету готов! Наряду с гражданскими самолетами на авиасалоне в Фарнборо представлены и некоторые образцы военной техники. Такие, как этот вертолет Super Lynx 300, сконструированный итальянским производителем AgustaWestland.

Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо Комфорт на высшем уровне Мой дом, моя машина, мой самолет: Фарнборо - это не только место встречи авиастроителей с менеджерами авиакомпаний. Состоятельные клиенты также имеют возможность взглянуть на новые модели частных самолетов, и выбрать себе тот, что по душе.

Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо На прогулку - в Фарнборо! Всю рабочую неделю авиасалон в британском Фарнборо (всего 65 км от Лондона) открыт для экспертов, крупных заказчиков и журналистов. Но в выходные 16-17 июля посмотреть на достижения авиастроения может любой - салон откроет свои двери для широкой публики. Автор: Рольф Венкель, Максим Филимонов

