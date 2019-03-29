Boeing начал выплату компенсаций семьям жертв двух катастроф 737 Max

Американская авиастроительная корпорация Boeing выплатит компенсации родственникам 346 погибших в двух авиакатастрофах самолетов 737 Max. Семьи каждой жертвы крушений в Индонезии и Эфиопии получат примерно по 144 500 долларов, сообщил компенсационный фонд корпорации вечером в понедельник, 23 сентября.

На выплаты близким погибших в двух авиакатастрофах концерн выделил 50 миллионов долларов. Обратиться за компенсациями уже сейчас. При этом от семей погибших не будут требовать отказа от судебных исков против Boeing, заверил адвокат Кен Фейнберг, управляющий компенсационным фондом.

Кроме того, американский авиастроитель намерен поддержать регионы в Эфиопии и Индонезии, пострадавшие в результате авиакатастроф. В них будут открыты программы, в частности, в сфере образования, сообщается далее. В общей сложности на компенсации родственникам погибших и помощь пострадавшим коммунам будет выделено 100 миллионов долларов.

Авиакатастрофы привели к кризису в корпорации Boeing

В октябре 2018 года вскоре после взлета разбился Boeing 737 Max индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air. 10 марта 2019 года также вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы рухнул самолет этого же типа авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате крушений погибли 346 человек.

Следователи связывают эти авиакатастрофы с конструкторскими особенностями лайнера, о которых производитель вовремя не проинформировал эксплуатирующие самолеты авиакомпании. В обоих случаях эксперты отметили нарушение траектории и скорости набора высоты с последующим неконтролируемым падением лайнеров. С марта 2019 года действует всемирный запрет на полеты Boeing 737 Max.

В июле авиастроитель сообщил о крупнейших квартальных убытках в своей истории. Во втором квартале 2019 года они составили 2,94 млрд долларов. Кроме того, запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX и связанные с этим отказы от приобретения уже заказанных лайнеров этой серии привели к снижению на 35 процентов выручки компании, которая составила 15,75 млрд долларов.

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