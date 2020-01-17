BMW отказался строить завод в Калининграде: что потерял российский эксклав?

Немецкий автопроизводитель BMW отказался от планов по строительству в России завода полного цикла. Компания несколько лет обсуждала размещение своих производственных мощностей в одном из регионов страны, но так и не смогла найти выгодный для себя вариант.

BMW собирают в Калининграде уже более 20 лет

С 1999 года модели BMW собирают в Калининградской области на заводе "Автотор". Речь идет о крупноузловой сборке. По состоянию на середину 2019 года общий объем производства с момент его запуска составил более 215 тысяч автомобилей - это BMW 3-й, 5-й и 7-й серий, а также кроссоверы. Когда в России изменили требования к уровню локализации иностранных автопроизводителей, которые хотят иметь доступ к господдержке, баварский автоконцерн стал искать место для строительства собственного завода.

Денис Мантуров на экономической конференции в Берлине (фото из архива)

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказывал, что BMW рассматривал возможность разместить такой завод в Калининграде, Санкт-Петербурге или Московской области. Немецкий автопроизводитель определился с площадкой в начале 2018 года.

Российское подразделение BMW подало заявку на сооружение предприятия в индустриальном парке "Храброво" - территории под Калининградом, на которой инвесторам предлагают уже готовую инфраструктуру. В Калининградской области действует режим особой экономической зоны, резидентам которой предоставляют налоговые льготы и субсидии.

BMW посчитал бизнес в России неприбыльным

Около полутора лет концерн вел переговоры с российскими чиновниками о подписании специального инвестиционного контракта (СПИК), определяющего условия работы иностранного автопроизводителя в РФ. Однако в январе 2020 года президент BMW Group Россия Штефан Тойхерт (Stefan Teuchert) заявил, что компания перестала обсуждать возможность сборки машин в России в рамках СПИК из-за того, что "правила игры не были точно установлены". "Мы не смогли договориться об условиях, при которых можно вести прибыльный бизнес", - цитирует Тойхерта Forbes.

Сборка BMW на заводе "Автотор" в Калининграде

В ответ на запрос DW в BMW Group уточнили, что в долгосрочной перспективе все еще рассматривают Россию как растущий рынок для своей продукции. В компании, не объяснив причину нынешнего решения, добавили, что находятся в постоянном контакте с калининградским "Автотором", чтобы продолжать работу. В свою очередь Штефан Тойхерт сообщил СМИ, что главной проблемой на данном этапе стали сомнения BMW в достаточном уровне господдержки для успешного ведения бизнеса.

Перспективы экспорта из Калининградской области

На стадии обсуждения инвестпроекта власти Калининградской области не исключали, что продукция завода BMW будет поставляться не только на остальную территорию РФ, но и в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Приход немецкого концерна здесь рассматривали как значимую инвестицию в экономику региона.

"Калининградская область сделала все для того, чтобы сюда пришел BMW. Мы готовы были предоставить земельный участок (в индустриальном парке "Храброво" - Ред.). Там уже и геология была сделана, и всю инфраструктуру под этот завод мы готовы были предоставить. Насколько я знаю, вопросов у немецкой стороны на эту тему не было", - сообщил DW глава комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры Калининградской областной думы Александр Никулин.

По его мнению, BMW было бы "достаточно легко обустроиться" в регионе: за годы работы по сборке моделей на "Автоторе" здесь появился высококвалифицированный персонал. В то же время эксперты указывают, что в Калининградской области нет проблемы с нехваткой рабочих мест.

"В данный момент в Калининграде наблюдается дефицит сотрудников, так что это (отказ BMW от строительства завода - Ред.) не угробит нашу экономику. Но такой инвестор, как BMW, имеет громкое имя - это, конечно, подняло бы уровень и репутацию нашего региона", - отметил в интервью DW президент Ассоциации иностранных инвесторов Калининградской области Стефано Влахович.

В Калининграде надеются на возобновление переговоров с BMW

Рабочие "Автотора", которые занимаются сборкой моделей BMW, о планах немецкого концерна слышали, но особых иллюзий на сей счет не питали. "Какой-то конкретики не было, поэтому и расстраиваться в общем-то не из-за чего", - говорит сотрудник предприятия Дмитрий. Местные СМИ большого интереса к заявлению немецкого автоконцерна об отказе открывать завод в регионе тоже не проявили.

Руководство области причины решения BMW не комментирует и не исключает возобновления переговоров. "Власти региона всемерно приветствуют инвестиции, особенно в такие отрасли, как автомобилестроение - с высоким уровнем добавленной стоимости и компетенциями международного уровня. Для инвесторов в регионе создается режим максимального благоприятствования. Мы открыты для предложений, которые усиливают экономику региона, создают новые высокооплачиваемые рабочие места и пополняют казну через налоги", - сообщили DW в пресс-службе правительства Калининградской области.

Как считает президент Ассоциации иностранных инвесторов Калининградской области, история с заводом немецкого концерна будет иметь продолжение. "BMW не объявил, что они пойдут в другой регион России. Речь идет о том, что, скорее всего, компания в данный момент не может найти достаточного спроса. Причем это не вопрос того, что в России машины не покупаются, а просто, видимо, не покупается достаточное количество BMW", - полагает Стефано Влахович.

Модели BMW в России подорожали

Иностранные инвесторы характеризуют нынешнюю ситуацию на российском авторынке как напряженную. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2019 году продажи новых машин в стране сократились на 2,3%.

Ключевыми факторами, которые мешают развитию иностранного автопрома в РФ, участники рынка называют повышение утилизационного сбора, экономическую неопределенность и ограничение экспорта автокомпонентов, которые производят в стране.

С 2020 года утилизационный сбор на автомобили с двигателем от 1 до 2 литров вырос на 112,4%. пишет портал Autonews. Из-за этого автомобили BMW подорожали примерно на 2%.

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