Блок ХДС/ХСС

Союз двух консервативных партий Германии: Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза. В бундестаге партии представлены единой фракцией ХДС/ХСС.
Блоком ХДС/ХСС в русскоязычном пространстве принято называть союз двух немецких сестринских партий - правоцентристских (консервативных) Христианско-демократического союза (ХДС, нем. CDU) и Христианско-социального союза (ХСС, нем. CSU). В Германии этот партийный блок называют "Союзом" (Union) или "союзными партиями" (Unionsparteien), а составная аббревиатура ХДС/ХСС (CDU/CSU) в ФРГ подразумевает единую фракцию этих партий в федеральном парламенте Германии - бундестаге.
С 1949 года ХСС является региональной партией: она представлена только в Баварии. На выборах ХДС не выставляет кандидатов в одномандатных округах Баварии, а ХСС не выставляет своих кандидатов в других 15 федеральных землях Германии. По итогам 16 парламентских выборов из числа 19, состоявшихся в ФРГ, ХДС/ХСС была сильнейшей парламентской фракцией.
Партийные программы обеих партий различаются, но в принципиальных вопросах ХДС и ХСС чаще всего проявляют солидарность. Этим, в частности, объясняется тот факт, что обе партии имеют единую молодежную политическую организацию - "Молодежный союз" (полное название - "Молодежный союз Германии" (Junge Union Deutschlands (JU)).
Меркель поздравила Шольца с успехом на выборах в тот же день, когда стали известны их итоги. Как сообщается на третий день после голосования, кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Лашет направил поздравление письмом.
На выборах в ФРГ первое место заняли социал-демократы. Но на кресло канцлера рассчитывают и финишировавшие вторыми консерваторы из блока ХДС/ХСС. Какой кандидат - Олаф Шольц или Армин Лашет - станет в итоге канцлером? Почему практически точно в новом правительстве ФРГ, кто бы его ни возглавил, будут представлены либералы и "зеленые"? И как это повлияет на отношения с Россией?