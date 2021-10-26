Блок ХДС/ХСС

Союз двух консервативных партий Германии: Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза. В бундестаге партии представлены единой фракцией ХДС/ХСС.

Блоком ХДС/ХСС в русскоязычном пространстве принято называть союз двух немецких сестринских партий - правоцентристских (консервативных) Христианско-демократического союза (ХДС, нем. CDU) и Христианско-социального союза (ХСС, нем. CSU). В Германии этот партийный блок называют "Союзом" (Union) или "союзными партиями" (Unionsparteien), а составная аббревиатура ХДС/ХСС (CDU/CSU) в ФРГ подразумевает единую фракцию этих партий в федеральном парламенте Германии - бундестаге.



С 1949 года ХСС является региональной партией: она представлена только в Баварии. На выборах ХДС не выставляет кандидатов в одномандатных округах Баварии, а ХСС не выставляет своих кандидатов в других 15 федеральных землях Германии. По итогам 16 парламентских выборов из числа 19, состоявшихся в ФРГ, ХДС/ХСС была сильнейшей парламентской фракцией.



Партийные программы обеих партий различаются, но в принципиальных вопросах ХДС и ХСС чаще всего проявляют солидарность. Этим, в частности, объясняется тот факт, что обе партии имеют единую молодежную политическую организацию - "Молодежный союз" (полное название - "Молодежный союз Германии" (Junge Union Deutschlands (JU)).