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Блок ХДС/ХСС

Союз двух консервативных партий Германии: Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза. В бундестаге партии представлены единой фракцией ХДС/ХСС.

Блоком ХДС/ХСС в русскоязычном пространстве принято называть союз двух немецких сестринских партий - правоцентристских (консервативных) Христианско-демократического союза (ХДС, нем. CDU) и Христианско-социального союза (ХСС, нем. CSU). В Германии этот партийный блок называют "Союзом" (Union) или "союзными партиями" (Unionsparteien), а составная аббревиатура ХДС/ХСС (CDU/CSU) в ФРГ подразумевает единую фракцию этих партий в федеральном парламенте Германии - бундестаге.

С 1949 года ХСС является региональной партией: она представлена только в Баварии. На выборах ХДС не выставляет кандидатов в одномандатных округах Баварии, а ХСС не выставляет своих кандидатов в других 15 федеральных землях Германии. По итогам 16 парламентских выборов из числа 19, состоявшихся в ФРГ, ХДС/ХСС была сильнейшей парламентской фракцией.

Партийные программы обеих партий различаются, но в принципиальных вопросах ХДС и ХСС чаще всего проявляют солидарность. Этим, в частности, объясняется тот факт, что обе партии имеют единую молодежную политическую организацию - "Молодежный союз" (полное название - "Молодежный союз Германии" (Junge Union Deutschlands (JU)).

Новый бундестаг ФРГ с женским лицом и АдГ на галерке (26.10.2021) 26.10.2021

26 октября состоялось первое заседание нового бундестага в Берлине. Сколько теперь женщин, мигрантов и молодежи в парламенте Германии, и сколько депутатов с измененным полом?
Kuppel, Reichstag, Mitte, Berlin, Deutschland, Europa

Двое депутатов бундестага призвали к запуску "Северного потока - 2" 21.10.2021

Представители фракций ХДС/ХСС и "Левой партии" раскритиковали лидера "зеленых", которая обвинила Россию в газовом шантаже.

Secretary General of Germany's conservative Christian Democratic Union (CDU) party Paul Ziemiak addresses a press conference after a CDU leadership meeting on October 11, 2021 at the party's headquarters in Berlin. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo by JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

ХДС переизберет все руководство партии 11.10.2021

Христианско-демократический союз намерен сменить состав федерального правления на партийном съезде после слабых результатов на выборах в бундестаг.
Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, gibt ein Pressestatement zum Fortgang der Sondierungsgespräche im Konrad-Adenauer-Haus. +++ dpa-Bildfunk +++

Кандидат в канцлеры от партии Меркель Лашет намерен уйти из руководства ХДС 07.10.2021

Кандидат в канцлеры ФРГ после проигранных выборов заявил, что собирается уйти из руководства партии ХДС. Он готов начать переговоры о коалиции - с иной кандидатурой на место преемника Меркель.
NRW Verkehrsministerium informiert ueber Haushalt 2022 Aktuell, 19.08.2021, Duesseldorf, Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen Hendrik Wuest im Portrait informiert bei einem Presse Briefing den Entwurf des Haushalts 2022 des Verkehrsressorts im Verkehrsministerium in Duesseldorf Duesseldorf Nordrhein-Westfalen Deutschland *** NRW Ministry of Transport informs about budget 2022 News, 19 08 2021, Duesseldorf, Minister of Transport of North Rhine-Westphalia Hendrik Wuest in portrait informs at a press briefing the draft budget 2022 of the transport department in the Ministry of Transport in Duesseldorf Duesseldorf North Rhine-Westphalia Germany

Кандидат в канцлеры Лашет предложил преемника на посту земельного премьера 05.10.2021

Правительство в Дюссельдорфе может возглавить министр транспорта Северного Рейна - Вестфалии Хендрик Вюст, его кандидатуру предложил Лашет правлению земельного ХДС.
25/09/2021*** Skaters taking part in the In-line Skating event of the Berlin Marathon speed past election campaign posters showing the three chancellor candidates in the September 26 federal election, (L-R) co-leader of Germany's Greens (Die Gruenen) Annalena Baerbock, German Finance Minister and Vice-Chancellor of the Social Democratic SPD Party Olaf Scholz and Christian Democratic Union CDU leader Armin Laschet are seen in Berlin on September 25, 2021. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo by JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

Вероятные участники будущей коалиции ФРГ сверяют позиции перед переговорами 29.09.2021

После выборов в бундестаг либералы и "зеленые" провели первую встречу на уровне руководства и готовятся к новым консультациям. В коалицию с ними стремятся вступить и блок ХДС/ХСС, и социал-демократы.
Olaf Scholz (SPD), Bundesminister der Finanzen, und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterhalten sich bei der Sitzung im Bundestag zu Beginn der Haushaltswoche.

Лидеры ХДС/ХСС поздравили кандидата в канцлеры от СДПГ с успехом на выборах в ФРГ 29.09.2021

Меркель поздравила Шольца с успехом на выборах в тот же день, когда стали известны их итоги. Как сообщается на третий день после голосования, кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Лашет направил поздравление письмом.

Выборы в Германии: кто победил на самом деле и что это означает для России? DW Новости (27.09.2021) 27.09.2021

На выборах в ФРГ первое место заняли социал-демократы. Но на кресло канцлера рассчитывают и финишировавшие вторыми консерваторы из блока ХДС/ХСС. Какой кандидат - Олаф Шольц или Армин Лашет - станет в итоге канцлером? Почему практически точно в новом правительстве ФРГ, кто бы его ни возглавил, будут представлены либералы и "зеленые"? И как это повлияет на отношения с Россией?
Am Tag nach der Bundestagswahl, den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, stehen auf der Bühne im Willy Brandt Haus und winken mit Blumen: L-R: Franziska Giffey, Spitzenkandidatin der Berliner SPD für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin, SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, Manuela Schwesig (SPD), die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.

Выборы в Германии: имена этих женщин из СДПГ стоит запомнить 27.09.2021

Социал-демократы победили не только на выборах в бундестаг, но и на земельных в двух федеральных землях. Влияние женщин в СДПГ растет, а консерваторы из ХДС теряют миллионы избирателей.

Annalena Baerbock (l), Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz (M, SPD), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, FDP-Spitzenkandidat, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, stehen zu Beginn einer Gesprächsrunde des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zum Thema Energie- und Klimapolitik neben einem Digitalbild von Armin Laschet (CDU), CDU-Kanzlerkandidat und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, zusammen. +++ dpa-Bildfunk +++

Кто придет на смену Ангеле Меркель, решат немецкие либералы и "зеленые" 27.09.2021

По итогам выборов в бундестаг нет ясности, кто станет новым канцлером ФРГ. И решающее слово тут не за социал-демократами и консерваторами из блока ХДС/ХСС, набравшими больше всех голосов.
Annalena Baerbock (l), Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz (M, SPD), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, FDP-Spitzenkandidat, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, stehen zu Beginn einer Gesprächsrunde des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zum Thema Energie- und Klimapolitik neben einem Digitalbild von Armin Laschet (CDU), CDU-Kanzlerkandidat und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, zusammen. +++ dpa-Bildfunk +++

Крупные партии ФРГ после выборов борются за малые для создания коалиции 27.09.2021

Две крупные политические силы Германии не намерены объединяться для создания правительственной коалиции. СДПГ и блок ХДС/ХСС хотят привлечь на свою сторону "зеленых" и либералов.
im 30. Jahr der deutschen Einheit weht die Bundesflagge weht vor dem Portal des Reichstagsgebäude in Berlin mit dem Schriftzug: Dem Deutschen Volke. Der Reichstag am Platz der Republik ist seit 1999 Sitz des Deutschen Bundestages. Foto: Winfried Rothermel

Партия Меркель проиграла выборы в бундестаг 27.09.2021

Согласно официальным предварительным результатам, выборы в немецкий бундестаг выиграла СДПГ, набрав 25,7% голосов. Блок ХДС/ХСС получил 24,1% голосов.

Ein Radfahrer fährt an großen Wahlplakaten mit den Spitzenkandidaten Olaf Scholz (SPD, l-r), Armin Laschet (CDU), Robert Habeck und Annalena Baerbock (beide Bündnis 90/Die Grünen) vorbei. Knapp sechs Wochen vor der Bundestagswahl haben die Parteien ihren Endspurt um die Wählergunst gestartet. +++ dpa-Bildfunk +++

Комментарий: На выборах немцы дали малым партиям больше власти 27.09.2021

Немецкие избиратели проголосовали за перемены. Доминирующая роль ХДС/ХСС и СДПГ уходит в прошлое. Отличный шанс для политики в Германии начать меняться, считает Мануэла Каспер-Клэридж.
Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht bei einer Pressekonferenz nach der Sitzung des CDU Präsidiums im Konrad-Adenauer Haus.

Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армин Лашет, кто он? 26.09.2021

Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет хочет стать преемником Меркель на посту главы правительства. Теоретические шансы у него есть. Чем известен Лашет?
Bundestagswahl 2021 | Olaf Scholz (L) und Armin Laschet (R) am Wahlabend. Berlin 26.09.2021 Foto (Laschet): Martin Meissner/AP/picture alliance Foto (Scholz): Wolfgang Rattay/Reuters

Главные кандидаты в канцлеры ФРГ заявили о намерении сформировать правительство 26.09.2021

Социал-демократ Олаф Шольц уверен, что по итогам выборов в бундестаг СДПГ получила мандат от избирателей. Кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет говорит о "коалиции будущего".
Olaf Scholz, Finance Minister and SPD candidate for Chancellor waves to his supporters after German parliament election at the Social Democratic Party, SPD, headquarters in Berlin, Sunday, Sept. 26, 2021. (AP Photo/Michael Sohn)

Предварительные итоги: на выборах в ФРГ социал-демократы уходят в отрыв 26.09.2021

На выборах в бундестаг вперед выходит СДПГ, у нее 25,8% голосов против 24,1%, которые набирает блок ХДС/ХСС, свидетельствуют неофициальные предварительные результаты.
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