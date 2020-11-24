Госдума приняла во втором чтении бюджет РФ до 2023 года

Согласно проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, в течение всего этого периода в России будет сохраняться бюджетный дефицит.
Госдума России во вторник, 24 ноября, приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. При этом были одобрены 669 поправок к документу, большинство из которых было внесено правительством.
В 2021 году дефицит бюджета РФ составит 2,75 трлн рублей (2,4% ВВП). В 2022 году расходы федеральной казны превысят доходы на 1,250 трлн рублей (1% ВВП), в 2023 году - на 1,412 трлн рублей (1,1% ВВП).
Погашать дефицит бюджета планируется в основном за счет государственных заимствований. В следующем году их объем составит 2,938 трлн рублей. Это в 1,7 раза превышает ранее заложенный в бюджет уровень. В 2022 году, согласно документу, российское государство увеличит объем государственной задолженности еще на 2,099 трлн рублей, а в 2023 году - на 2,388 трлн рублей.
Что касается основных параметров федерального бюджета, то они остались практически без изменений при некотором перераспределении расходов внутри статей.
В 2021 году на первом месте по объему направляемых из бюджета средств находятся социальная политика (5,58 трлн рублей) и национальная экономика. При этом расходы на национальную экономику в 2021 году несколько сократятся и составят 3,14 трлн рублей, а не 3,25 трлн, как было запланировано. В 2022 году на эту статью расходов отводится 2,89 трлн рублей, а в 2023 году - 3,39 трлн рублей.
На третьем месте по объему выделяемых средств в бюджете на 2021 год - национальная безопасность и правоохранительная деятельность (1,53 трлн). Далее идет статья "общегосударственные вопросы" (1,48 трлн).
Одна из поправок, которые накануне одобрил комитет по бюджету, касается обеспеченных госгарантиями кредитов, выделяемых предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Согласно предложению правительства РФ, в 2021 году российские банки смогут пролонгировать такие кредиты до 31 марта 2026 года.
Кроме того, поправки предполагают выделение 421,2 млрд рублей субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности в 2021 году.
Еще одна поправка подразумевает возможность выплаты ОАО "РЖД" субсидий в размере до 7,5 млрд рублей на компенсацию потерь доходов от перевозок пассажиров в пригородном сообщении.
Третье чтение проекта федерального бюджета запланировано на 26 ноября.
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