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Беженцы в Германии

Миграционный кризис в Европе, начавшийся в 2015 году, когда поток беженцев, вызванный прежде всего войной в Сирии, хлынул в Евросоюз, в немалой степени затронул Германию. Миллионы мигрантов пытались попасть в страны Западной Европы по "балканскому маршруту", однако многие страны закрыли границы. Фраза федерального канцлера Германии Ангелы Меркель "Мы справимся!", сказанная осенью 2015 года, стала символом готовности страны принять беженцев и в то же время объектом критики со стороны оппозиции, некоторых однопартийцев и политических союзников, считающих решение скоропалительным, а также части общества, недовольной "чрезмерно радушным приемом беженцев".

Мигранты на белорусско-польской границе

Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС 09.11.2021

Как нелегальные мигранты из Ирака и Сирии попадают в Минск, что происходит на границе Польши и Беларуси, и как нелегалы добираются до Германии - смотрите в нашей фотогалерее.
FILE PHOTO: Iraqi migrants talk to NGO Grupa Granica's representatives as they are surrounded by border guards and police officers after they crossed the Belarusian-Polish border during the ongoing migrant crisis, in Hajnowka, Poland October 14, 2021. REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

Белорусский маршрут: как мигранты из Ирака попадают через Минск в ЕС 02.11.2021

Путь, по которому нелегалов из Ирака и Сирии доставляют в Беларусь, а затем - в Польшу и Германию, полон рисков и опасностей. Расследование DW о сомнительной выдаче белорусских виз и аренде самолетов.
19/10/2021 00:00:00 Bundespolizisten stehen neben einer Gruppe von Migranten, die zuvor über die deutsch-polnische Grenze gegangen waren. (zu dpa «Zuwanderung via Belarus: Seehofer schreibt an Polens Innenminister»)

"Беженцы Лукашенко": Как миграционный кризис влияет на политику Германии 29.10.2021

Миграционный кризис прочно закрепился во внешнеполитической и внутриполитической повестке Германии. Есть ли из него выход? Рассуждает историк Александр Фридман.
19/10/2021 Podrosche. Bundespolizisten stehen neben einer Gruppe von Migranten, die zuvor über die deutsch-polnische Grenze gegangen waren. (zu dpa «Zuwanderung via Belarus: Seehofer schreibt an Polens Innenminister») +++ dpa-Bildfunk +++

Белорусский транзит беженцев. Как он работает и как его остановить 26.10.2021

Приток нелегальных мигрантов через Беларусь и Польшу в Германию не прекращается. DW - о том, как устроена доставка беженцев в ФРГ, и о мерах Берлина по ее пресечению.
Krynki, 1.9.2021***Polish soliders set up barbed wire fence in Border Zone near Krynki on September 1, 2021. (Photo by Maciej Luczniewski/NurPhoto)

Белорусский транзит беженцев в ЕС. Чем ответит Берлин Лукашенко? 20.10.2021

В ФРГ транзит беженцев через Беларусь в ЕС считают "гибридной атакой" Минска и намерены на нее ответить. Но и для режима Лукашенко присутствие мигрантов в стране становится проблемой.
Nur im Zusammenhang mit dem Bericht von Agnieszka Hreczuk! **** 6.10.2021 in Eisenhüttenstadt. Die Zelten werden in Lager aufgebaut, damit die neu angekommenen Flüchtlinge dort die erste Stunde/ Nacht verbringen können

Белорусский маршрут: Германия ждет ухудшения кризиса с мигрантами 17.10.2021

Число мигрантов, нелегально попавших в Германию по белорусскому маршруту, растет. В Бранденбурге, где большинство пересекают границу, ожидают ухудшения кризиса. Репортаж из лагеря беженцев.
Mehrere Migranten sitzen auf einer Wiese vor Containern in der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (ZABH) des Landes Brandenburg. Im Zuge der deutlich gestiegenen Registrierung von Migranten in Brandenburg informierte sich der Innenminister des Landes Brandenburg, Stübgen (CDU), vor Ort über die aktuelle Situation.

Беженцы: статья доходов для Минска, расходы для Берлина 15.10.2021

Немецкие власти с тревогой регистрируют рост числа нелегальных мигрантов, прибывающих в Германию через Беларусь и Польшу. DW выясняла, как организован "белорусский транзит" беженцев в Евросоюз.
Italy: Little Amal In Naples Little Amal, a giant puppet depicting a young Syrian refugee child created by the Handspring Puppet Company, pictured during a performance in Naples Piazza del Plebiscito on 9 September 2021. This 3.5 metre high puppet, after travelling from Syria to Turkey, Greece and Italy, will travel to France, Switzerland, Germany, Belgium and the UK to focus attention on the urgent needs of young refugees. ABPH2651 Copyright: xAntonioxBalascox

Вы еще не видели девочку ростом 3,5 метра? Смотрите! (фото) 06.10.2021

По улицам европейских городов ходит 3,5-метровая девочка. Маленькая Амаль ищет свою маму.

Nord Stream 2 против немецкого регулятора: что задумал "Газпром"? DW Новости (05.10.2021) 05.10.2021

Российский "Газпром" надеется добиться сохранения полного контроля над "Северным потоком-2". Его дочерняя компания Nord Stream 2 обратилась в Федеральную судебную палату Германии с целью урегулировать спор с немецким регулятором - Федеральным агентством по сетям.

Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern (Irak, Syrien, Afghanistan), die durch Weißrussland nach Deutschland gekommen sind, wohnen in der Stadt Eisenhüttenstadt im Bundesland Brandenburg. DW, Nikita Batalow, September 2021

Через Беларусь в Германию: как живут беженцы в бывшем Сталинштадте 01.10.2021

В бывшем городе Сталинштадт на востоке ФРГ растет число мигрантов, попавших в ЕС через Беларусь. Как их встречают местные жители и что говорят о политике Лукашенко? Репортаж DW.

Могут ли Берлин и Брюссель не признать итоги выборов в РФ по белорусскому сценарию? DW Новости (22.09.2021) 22.09.2021

В Германии и Европейском Союзе весьма критично оценили выборы в России. Но готовы ли Берлин и Брюссель отказаться от признания итогов голосования, как это произошло, например, в случае с президентскими выборами в Беларуси?
German Chancellor Angela Merkel (C) and other members of the Parliament cast their ballot for a vote during the 45th Plenary Session of Bundestag German Lower House of Parliament in Berlin, Germany on July 4, 2018. (Photo by Emmanuele Contini/NurPhoto)

Самые масштабные кризисы эпохи Ангелы Меркель 20.09.2021

Пандемия коронавируса, климат, беженцы и кризис еврозоны: в период нахождения Меркель на посту канцлера ФРГ эти проблемы вызывали самые жаркие споры в бундестаге. DW подводит итоги.

This picture taken on September 6, 2021 shows an aerial view of an Afghan refugee camp inside the US military base in Ramstein, Germany. - US Secretary of State Antony Blinken headed on September 5, 2021 via Ramstein to Qatar on his first trip since the Taliban takeover of Afghanistan as he seeks a united front with allies shaken by the chaos. (Photo by Olivier DOULIERY / POOL / AFP) (Photo by OLIVIER DOULIERY/POOL/AFP via Getty Images)

Бегство из Кабула: как афганцев приняли на военной базе США Рамштайн 18.09.2021

Многие афганские беженцы прибыли из Кабула в ФРГ на американскую авиабазу Рамштайн. К концу сентября отсюда планируется эвакуировать в США 9 тысяч человек, пока живущих в огромном палаточном городке.

Выборы в бундестаг: почему Россию ругают немецкие либералы и любят правопопулисты. DW Новости (03.09.2021) 03.09.2021

В Германии сейчас разгар предвыборной кампании. 26 сентября состоятся выборы в бундестаг. Меркель уходит, и на пост канцлера претендуют кандидаты от трех основных политических сил – консерваторов, "зеленых" и социал-демократов. Но в бундестаг войдут, согласно опросам, еще три партии. Среди них - либералы из СвДП и правопопулисты из АдГ. В преддверии выборов их основные кандидаты дали интервью DW.
Berlin, den 02.09.2021*** BTW Interview mit Spitzenkandidat Tino Chrupalla AfD ModeratorInnen: Erkan Arikan und Michaela Küfner

Лидер правых популистов: ФРГ нужны равнозначные отношения с США и РФ 03.09.2021

В отношениях с Россией надо открыто обсуждать все вопросы, заявил DW глава правопопулистской "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла. Он также выразил радость по поводу ухода Меркель из политики.

ANKARA, TURKEY - APRIL 26: Turkish President Recep Tayyip Erdogan makes a statement during a press conference following the cabinet meeting at the Presidential Complex in Ankara, Turkey on April 26, 2021. Aytac Unal / Anadolu Agency

Турция в роли посредника? Зачем Эрдоган ищет дружбы с талибами 02.09.2021

После вывода войск НАТО из Афганистана Турция хочет играть в этой стране более важную роль и сотрудничать с талибами. Но на каких условиях? И зачем ей эта дружба?
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