Беженцы в Германии

Миграционный кризис в Европе, начавшийся в 2015 году, когда поток беженцев, вызванный прежде всего войной в Сирии, хлынул в Евросоюз, в немалой степени затронул Германию. Миллионы мигрантов пытались попасть в страны Западной Европы по "балканскому маршруту", однако многие страны закрыли границы. Фраза федерального канцлера Германии Ангелы Меркель "Мы справимся!", сказанная осенью 2015 года, стала символом готовности страны принять беженцев и в то же время объектом критики со стороны оппозиции, некоторых однопартийцев и политических союзников, считающих решение скоропалительным, а также части общества, недовольной "чрезмерно радушным приемом беженцев".