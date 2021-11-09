Беженцы в Германии

Миграционный кризис в Европе, начавшийся в 2015 году, когда поток беженцев, вызванный прежде всего войной в Сирии, хлынул в Евросоюз, в немалой степени затронул Германию. Миллионы мигрантов пытались попасть в страны Западной Европы по "балканскому маршруту", однако многие страны закрыли границы. Фраза федерального канцлера Германии Ангелы Меркель "Мы справимся!", сказанная осенью 2015 года, стала символом готовности страны принять беженцев и в то же время объектом критики со стороны оппозиции, некоторых однопартийцев и политических союзников, считающих решение скоропалительным, а также части общества, недовольной "чрезмерно радушным приемом беженцев".
Российский "Газпром" надеется добиться сохранения полного контроля над "Северным потоком-2". Его дочерняя компания Nord Stream 2 обратилась в Федеральную судебную палату Германии с целью урегулировать спор с немецким регулятором - Федеральным агентством по сетям.
В Германии и Европейском Союзе весьма критично оценили выборы в России. Но готовы ли Берлин и Брюссель отказаться от признания итогов голосования, как это произошло, например, в случае с президентскими выборами в Беларуси?
В Германии сейчас разгар предвыборной кампании. 26 сентября состоятся выборы в бундестаг. Меркель уходит, и на пост канцлера претендуют кандидаты от трех основных политических сил – консерваторов, "зеленых" и социал-демократов. Но в бундестаг войдут, согласно опросам, еще три партии. Среди них - либералы из СвДП и правопопулисты из АдГ. В преддверии выборов их основные кандидаты дали интервью DW.