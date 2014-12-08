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Бернд Лукке

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Немецкий политик-евроскептик. Депутат Европарламента с 2014 года

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Контекст

Бернд Лукке

Сооснователь АдГ: Демонизировать эту партию - это ошибка

Сооснователь АдГ: Демонизировать эту партию - это ошибка

Вместо демонизации АдГ один из ее основателей Бернд Лукке идет на выборы в бундестаг с новой партией. Интервью DW.
Политика25 июня 2017 г.
Бернд Лукке

Лукке возглавит список АПП на выборах в бундестаг

Лукке возглавит список АПП на выборах в бундестаг

В своей речи Лукке раскритиковал как крупные партии, так и АдГ.
5 июня 2016 г.
Бывший глава АдГ Бернд Лукке на встрече в Касселе

Бывший лидер евроскептиков ФРГ создал новую партию

Бывший лидер евроскептиков ФРГ создал новую партию

Так же как и "Альтернатива для Германии", "Альянс за прогресс и прорыв" не поддерживает евроинтеграцию.
19 июля 2015 г.
Бернд Лукке

Партию евроскептиков покинет ее основатель

Партию евроскептиков покинет ее основатель

Политик отверг новый политический курс своих однопартийцев.
9 июля 2015 г.
Фрауке Петри и Бернд Лукке

В партии немецких евроскептиков сменилось руководство

В партии немецких евроскептиков сменилось руководство

Новой главой "Альтернатива для Германии" стала Фрауке Петри, известная пророссийскими взглядами.
4 июля 2015 г.
Российское посольство в Берлине

Немецкая партия ищет совета в российском посольстве

Немецкая партия ищет совета в российском посольстве

По поводу конструктивного диалога с РФ мнения партийного руководства разделились.
8 декабря 2014 г.
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