You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
Бернд Лукке
Публикации по теме
Немецкий политик-евроскептик. Депутат Европарламента с 2014 года
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Сооснователь АдГ: Демонизировать эту партию - это ошибка
Сооснователь АдГ: Демонизировать эту партию - это ошибка
Вместо демонизации АдГ один из ее основателей Бернд Лукке идет на выборы в бундестаг с новой партией. Интервью DW.
Политика
25.06.2017
25 июня 2017 г.
Лукке возглавит список АПП на выборах в бундестаг
Лукке возглавит список АПП на выборах в бундестаг
В своей речи Лукке раскритиковал как крупные партии, так и АдГ.
05.06.2016
5 июня 2016 г.
Бывший лидер евроскептиков ФРГ создал новую партию
Бывший лидер евроскептиков ФРГ создал новую партию
Так же как и "Альтернатива для Германии", "Альянс за прогресс и прорыв" не поддерживает евроинтеграцию.
19.07.2015
19 июля 2015 г.
Партию евроскептиков покинет ее основатель
Партию евроскептиков покинет ее основатель
Политик отверг новый политический курс своих однопартийцев.
09.07.2015
9 июля 2015 г.
В партии немецких евроскептиков сменилось руководство
В партии немецких евроскептиков сменилось руководство
Новой главой "Альтернатива для Германии" стала Фрауке Петри, известная пророссийскими взглядами.
04.07.2015
4 июля 2015 г.
Немецкая партия ищет совета в российском посольстве
Немецкая партия ищет совета в российском посольстве
По поводу конструктивного диалога с РФ мнения партийного руководства разделились.
08.12.2014
8 декабря 2014 г.
Показать больше
Реклама