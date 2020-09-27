Берлин призвал Баку и Ереван к соблюдению перемирия

Правительство ФРГ приветствует достигнутое в Москве соглашение о гуманитарном перемирии между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и призывает обе стороны "соблюдать режим прекращения огня и любой ценой избегать дальнейших жертв". Об этом говорится в распространенном в субботу, 10 октября, заявлении представительницы МИД Германии.

"Приветствуем заявленное обеими странами стремление вступить в предметные переговоры при посредничестве сопредседателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и на основе базовых принципов урегулирования конфликта. Мы призываем Армению и Азербайджан к интенсивной работе в направлении мирного и прочного урегулирования конфликта", - подчеркивается в заявлении.

Берлин выразил благодарность сопредседателям Минской группы - России, Франции и США - за их приверженность прекращению боевых действий. Кроме того, Германия как член группы выразила поддержку усилиям по урегулированию путем диалога.

Обмен военнопленными и телами погибших

Между тем, как сообщили в ОБСЕ, сопредседатели и спецпредставитель председателя организации Анджей Каспршик совместно с Международным комитетом Красного Креста (МККК) активно обсуждают условия скорейшего обмена военнопленными и телами тех, кто погиб в недавних боестолкновениях.

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта в основном соблюдается, заявил ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Между тем в Минобороны Азербайджана утверждают, что вооруженные силы Армении открыли огонь по территории Агдамского района.

Режим прекращения огня вступил в силу

В зоне конфликта в Нагорном Карабахе, где 27 сентября обострилось военное противостояние Армении и Азербайджана, вступил в силу режим прекращения огня. В 11 часов мск 10 октября начало действовать соглашение, принятое накануне министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым по итогам продолжавшихся более 10 часов переговоров в Москве.

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