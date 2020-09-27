 Берлин призвал Баку и Ереван к соблюдению перемирия | Новости из Германии о Германии | DW | 10.10.2020

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Германия

Берлин призвал Баку и Ереван к соблюдению перемирия

Германия как член Минской группы выразила поддержку усилиям по урегулированию в Карабахе путем предметного диалога.

Последствия обстрела Степанакерта

Последствия обстрела Степанакерта

Правительство ФРГ приветствует достигнутое в Москве соглашение о гуманитарном перемирии между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и призывает обе стороны "соблюдать режим прекращения огня и любой ценой избегать дальнейших жертв". Об этом говорится в распространенном в субботу, 10 октября, заявлении представительницы МИД Германии.

"Приветствуем заявленное обеими странами стремление вступить в предметные переговоры при посредничестве сопредседателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и на основе базовых принципов урегулирования конфликта. Мы призываем Армению и Азербайджан к интенсивной работе в направлении мирного и прочного урегулирования конфликта", - подчеркивается в заявлении.

Берлин выразил благодарность  сопредседателям Минской группы - России, Франции и США - за их приверженность прекращению боевых действий. Кроме того, Германия как член группы выразила поддержку усилиям по урегулированию путем диалога.

Обмен военнопленными и телами погибших

Между тем, как сообщили в ОБСЕ, сопредседатели и спецпредставитель председателя организации Анджей Каспршик совместно с Международным комитетом Красного Креста (МККК) активно обсуждают условия скорейшего обмена военнопленными и телами тех, кто погиб в недавних боестолкновениях.

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта в основном соблюдается, заявил ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Между тем в Минобороны Азербайджана утверждают, что вооруженные силы Армении открыли огонь по территории Агдамского района.

Режим прекращения огня вступил в силу

В зоне конфликта в Нагорном Карабахе, где 27 сентября обострилось военное противостояние Армении и Азербайджана, вступил в силу режим прекращения огня. В 11 часов мск 10 октября начало действовать соглашение, принятое накануне министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым по итогам продолжавшихся более 10 часов переговоров в Москве.

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    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

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    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто более 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, но эксперты в последние годы считают, что от этого определения пора отказаться. Первое крупное нарушение перемирия произошло в 2016 году.

  • Военная техника недалеко от границы с Ираном

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

  • Похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Стычки на границе Армении и Азербайджана летом 2020 года

    Новая эскалация произошла в июле 2020 года вдали от спорных территорий Нагорного Карабаха - на международно признанной границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в провокации. С обеих сторон погибли несколько человек, включая мирных жителей. На фото: похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

  • Бои за Нагорный Карабах

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Новые бои за Карабах

    В воскресенье, 27 сентября, началась новая эскалация конфликта - военные действия идут с применением тяжелых вооружений по всей линии соприкосновения вооруженных сил обеих сторон. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан - на части территорий. Азербайджан пытается силой вернуть под свой контроль земли Нагорного Карабаха.

  • На фото: азербайджанский БМП на улице Баку

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:07

Сильнейшая эскалация конфликта в Нагорном Карабахе с середины 90-х

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