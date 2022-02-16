Берлин не спешит решать вопрос об усилении восточного фланга НАТО

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) считает пока преждевременным вопрос об укреплении восточного фланга НАТО на постоянной основе. Необходимо четко дать понять важность восточного фланга, однако решение о постоянном присутствии войск должно приниматься "не в нынешней ситуации", а уже летом "после тщательного изучения и наблюдения за ситуацией", заявила Ламбрехт в среду, 16, февраля, на полях встречи министров обороны стран альянса в Брюсселе.

По ее словам, текущее расширение присутствия НАТО в Восточной Европе, в частности, за счет откомандирования еще 350 немецких солдат и офицеров в Литву или отправки истребителей Eurofighter для воздушного наблюдения, является лишь временным и предназначено для сдерживания России. "Снова настал час дипломатии, - сказала Ламбрехт. - Мы должны продолжать переговоры. От нас всех требуется предотвратить войну в центре Европы".

"Обнадеживающие сигналы"

Глава оборонного ведомства Германии выразила осторожный оптимизм относительно поступающих из Москвы сигналов, которые указывают на готовность к диалогу. "Есть сигналы, которые по крайней мере дают нам надежду. Но важно внимательно наблюдать за тем, будут ли эти слова подкреплены действиями", - сказала она, отметив необходимость "заметной деэскалации" ситуации.

Накануне Россия, после многонедельного периода напряженности, объявила о начале отвода войск от границ с Украиной, а 16 февраля - о завершении учений в аннексированном Крыму и выводе оттуда техники и солдат, участвовавших в маневрах. Со своей стороны, НАТО потребовала доказательств отвода войск РФ от границ Украины. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, данные НАТО говорят, наоборот, о наращивании сил, несмотря на их перемещения "туда-сюда". По сведениям Запада, Россия стянула к границам Украины более ста тысяч солдат.

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