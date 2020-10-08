Береговая охрана Малайзии конфисковала груз метамфетамина на сумму 21 млн евро

Береговая охрана Малайзии конфисковала крупную партию наркотиков. В результате успешного преследования в территориальных водах на севере страны было задержано судно, на борту которого находилось 2,1 тонны метамфетамина, сообщило в воскресенье, 13 декабря, агентство AFP со ссылкой на главу береговой охраны Зубила Мата Сома. По его словам, речь идет о крупнейшей конфискованной партии запрещенных веществ за 15-летнюю историю ведомства.

Операция была проведена 9 декабря близ острова Пинанг, задержан 26-летний подозреваемый. На борту судна обнаружены 130 мешков с метамфетамином "лед" (Crystal Meth), замаскированным под китайский чай.

По данным ведомства, стоимость конфискованных наркотиков превышает 21 миллион евро. По предположениям, дилеры намеревались переправить груз в соседние страны. В Малайзии за контрабанду наркотиков предусмотрены строгие наказания вплоть до смертной казни.

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