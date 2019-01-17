 Bellingcat опубликовала расследование про шефа ″Петрова″ и ″Боширова″ | Новости из Германии о России | DW | 30.06.2019

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Россия

Bellingcat опубликовала расследование про шефа "Петрова" и "Боширова"

Генерал-майор ГРУ Денис Сергеев приехал в Лондон одновременно с "Петровым" и "Бошировым". Он мог встретиться с ними за несколько часов до поездки в Солсбери.

британский полицейский в химзащите

Международная группа расследователей Bellingcat получила данные биллинга мобильного телефона Дениса Сергеева, которого считают руководителем группы офицеров военной разведки, осуществившей отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом сообщила исследовательская группа 28 июня.

Контекст

В отравлении Скрипалей, помимо Чепиги и Мишкина, мог участвовать разведчик, прибывший в Британию под именем Сергей Федотов. После отравления Скрипалей он еще несколько дней оставался в Англии, сообщила The Telegraph. (07.02.2019)

Пока власти Великобритании не предъявляют улики, свидетельствующие о причастности России к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, Москва усиливает свою активность в этом деле. (05.04.2018)

Согласно этим данным, Денис Сергеев, прибывший в Лондон под псевдонимом "Сергей Федотов" одновременно с "Александром Петровым" (Александром Мишкиным) и "Русланом Бошировым" (Анатолием Чепигой), практически ежедневно, в "рутинном режиме", посещал в Москве адреса, связанные с Главным разведывательным управлением (ГРУ), включая штаб-квартиру организации. Во время поездки в Лондон Сергеев звонил только на один телефонный номер, который, по мнению источников BBC, мог принадлежать его связному в ГРУ. Этот номер, вопреки российскому законодательству, не был закреплен за отдельным лицом.

Утром 3 марта Сергеев мог в центре Лондона, в районе набережной Темзы, встретиться с "Петровым" и "Бошировым", которые вскоре после этого сели на поезд в направлении Солсбери. Источники BBC называют и звание Сергеева – генерал-майор ГРУ.

О том, что "Сергей Федотов" является третьим подозреваемым в "деле Скрипалей" 6 февраля сообщила британская газета The Telegraph. Несколько дней спустя стало известно, что человек с этим именем может быть причастен к попытке отравления болгарского оружейного фабриканта Эмилиана Гебрева в 2015 году. Предполагается, что предпринимателя, как и Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, пытались убить нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок".

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Дело Скрипалей: о чем рассказали жители Солсбери год спустя

  • Александр Петров и Руслан Боширов, разыскиваемые по подозрению в отравлении Скрипалей

    "Новичок" и его жертвы

    Под подозрением - россияне

    5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что располагает доказательствами того, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключили, что эти имена - вымышленные.

  • Александр Петров и Руслан Боширов в кадре с камеры наблюдения

    "Новичок" и его жертвы

    Путь подозреваемых в Солсбери

    Британская полиция также заявила, что располагает многочисленными кадрами с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов, - из аэропорта Гэтвик, со станции в Лондоне и с вокзала в Солсбери (на фото).

  • Упаковка и флакон от духов, в котором предположительно привезли Новичок на территорию Великобритании

    "Новичок" и его жертвы

    Тот самый флакон

    Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.

  • Больница в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    С чего все началось

    О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    "Новичок" и его жертвы

    Скрипалей удалось спасти

    По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

    "Новичок" и его жертвы

    Споры о стране происхождения яда

    Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Вил Мирзаянов

    "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

    "Новичок" и его жертвы

    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

    Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


Контекст

"Новичок" и его жертвы

Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес. (10.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Дело Скрипалей: о чем рассказали жители Солсбери год спустя  

Петров - это Мишкин: личность второго солсберецкого отравителя установлена?  

Покушение на Скрипаля и убийство Хашогги: корректно ли сравнение?  

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ЕС согласовал санкции против офицеров ГРУ за применение "Новичка" 17.01.2019

Послы стран Евросоюза договорились о санкциях против офицеров ГРУ, причастных к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. Ожидается, что эти меры будут официально одобрены министрами иностранных дел стран ЕС 21 января

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The Telegraph сообщила о третьем участнике покушения на Скрипалей 28.09.2018

Еще один офицер ГРУ приезжал в Солсбери для организации отравления Скрипалей, сообщает The Telegraph. Он помогал планировать покушение до того, как в Великобританию приехали непосредственные исполнители.

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The Sunday Times сообщила об ухудшении здоровья Скрипаля 17.02.2019

Британские СМИ сообщают об ухудшении здоровья бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного "Новичком". Между тем на соборе в Солсбери на некоторое время был вывешен российский флаг.

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