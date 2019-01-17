Bellingcat опубликовала расследование про шефа "Петрова" и "Боширова"

Международная группа расследователей Bellingcat получила данные биллинга мобильного телефона Дениса Сергеева, которого считают руководителем группы офицеров военной разведки, осуществившей отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом сообщила исследовательская группа 28 июня.

Согласно этим данным, Денис Сергеев, прибывший в Лондон под псевдонимом "Сергей Федотов" одновременно с "Александром Петровым" (Александром Мишкиным) и "Русланом Бошировым" (Анатолием Чепигой), практически ежедневно, в "рутинном режиме", посещал в Москве адреса, связанные с Главным разведывательным управлением (ГРУ), включая штаб-квартиру организации. Во время поездки в Лондон Сергеев звонил только на один телефонный номер, который, по мнению источников BBC, мог принадлежать его связному в ГРУ. Этот номер, вопреки российскому законодательству, не был закреплен за отдельным лицом.

Утром 3 марта Сергеев мог в центре Лондона, в районе набережной Темзы, встретиться с "Петровым" и "Бошировым", которые вскоре после этого сели на поезд в направлении Солсбери. Источники BBC называют и звание Сергеева – генерал-майор ГРУ.

О том, что "Сергей Федотов" является третьим подозреваемым в "деле Скрипалей" 6 февраля сообщила британская газета The Telegraph. Несколько дней спустя стало известно, что человек с этим именем может быть причастен к попытке отравления болгарского оружейного фабриканта Эмилиана Гебрева в 2015 году. Предполагается, что предпринимателя, как и Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, пытались убить нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок".

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