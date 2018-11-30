Bellingcat нашла дезинформацию в версии ФСБ по керченскому кризису

Российские пограничники применили оружие на поражение в отношении украинского артиллерийского катера "Бердянск" в нейтральных водах, а не в "территориальном море" России, как ранее утверждала Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ.

Это следует из данных, которые приводит международная расследовательская группа Bellingcat, изучившая материалы из открытых источников и рассказавшая о результатах 30 ноября.

В ФСБ 26 ноября обнародовали свою версию произошедшего в Черном море. В пресс-релизе, в частности, отмечалось, что российский пограничный катер "Изумруд" открыл огонь по украинскому "Бердянску" в 20.55 по местному времени. При этом указывались точные координаты обстрела: Ш=44° 51'3 СШ, Д=36° 23'4 ВД. Приводя их, Федеральная служба безопасности утверждала, что речь шла о "территориальном море" России.

Bellingcat наложила предоставленные координаты местонахождения "Бердянска" на карту и пришла к следующим выводам: "Данные ФСБ - если они правильны - показывают, что "Бердянск" в момент обстрела находился в 22,72 км от побережья Крыма, более чем в 500 метрах за пределами территориальных вод, которые, по версии России, принадлежат ей".

Киев может прояснить ситуацию

При этом авторы публикации выразили уверенность, что "Украина, вероятно, имеет доступ к более точным данным о местоположении и могла бы их обнародовать, если пожелает добавить ясности" в ситуацию.

Помимо материалов, опубликованных ФСБ, журналисты Bellingcat опирались на данные радиокоммуникационных перехватов, обнародованных Службой безопасности Украины. Материалы содержали минимум семь эпизодов переговоров с участием военных ВМФ РФ. Кроме того, использовались кадры, снятые с борта малого морского танкера "Дон" в тот момент, когда тот таранил украинский буксир "Яны Капу".

"С учетом данных геолокации в видеоматериалах украинские корабли действительно заходили в территориальные воды, которые, по утверждению России, принадлежат ей - в прилегающие как к Крыму, так и к материковой части России в Керченском проливе", - подтвердила команда Billingcat.

Вместе с тем украинская сторона неоднократно подчеркивала, что, планируя проход через Керченский пролив, действовала в соответствии с договором от 2003 года о сотрудничестве Киева и Москвы в использовании Азовского моря.

Документ регламентирует судоходство в его акватории и остается одним из немногих действующих соглашений между странами.

Буксир "Яны Капу" (справа)

Кроме того, проанализировав кадры с борта "Дона", журналисты пришли к выводу, что российские пограничники таранили буксир "Яны Капу" неоднократно - в общей сложности не менее четырех раз.

Керченский конфликт

ВМС Украины 25 ноября сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу. В Киеве утверждают, что погранслужба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые пытались пройти через Керченский пролив.

При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также повреждены морские суда. В ФСБ России заявили, что катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, были задержаны за "пересечение государственной границы РФ" и за неправомерный заход во временно закрытую акваторию территориального моря России.

После захвата украинских кораблей президент страны Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения.

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