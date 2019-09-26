 Bellingcat и другие заявили о поддержке ″берлинского убийцы″ Россией | Новости из Германии о Германии | DW | 27.09.2019

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Германия

Bellingcat и другие заявили о поддержке "берлинского убийцы" Россией

В совместном расследовании Bellingcat, The Insider, Spiegel Online и Dossier Center приводятся новые данные о личности гражданина России, подозреваемого в убийстве в Берлине чеченского полевого командира.

Полицейские на месте убийства чеченца Хангошвили в Берлине

Полицейские на месте убийства чеченца Хангошвили в Берлине

Убийство в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине не имеет криминальной подоплеки, а является спланированной операцией. Об этом сообщается в совместном расследовании Bellingcat, The Insider, Dossier Center и Spiegel Online, итого которого публикуются СМИ в пятницу, 27 сентября. Как утверждается участниками расследования, они получили "убедительные свидетельства", что подозреваемый "Вадим Соколов" в убийстве ездил в Берлин "под чужим именем при активной поддержке российского государства, которое создало целостную легенду фиктивной личности".

Авторы расследования отдельно отмечают, что личность предполагаемого преступника еще выясняется. При этом в публикации Spiegel приводится фотокопия анкеты "Вадима Соколова", согласно которой он, будучи 49-летним человеком, получил российский ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) только в июле 2019 года. Немецкое издание также указывает, что по адресу, по которому якобы проживет "Соколов", человека с таким именем никто не знает. Помимо этого, авторы доклада утверждают, что телефон места работы "Соколова" - ЗАО "Руст", информация откуда была предоставлена в пакете документов для получения шенгенской визы, полностью совпадает с номером компании, которая находится во владении министерства обороны РФ.

Контекст

Спустя почти 4 недели после убийства Зелимхана Хангошвили DW проанализировала публикации российских масс-медиа об этом убийстве и нашла целый ряд безосновательных утверждений. (18.09.2019)

Выстрелы среди бела дня в самом центре немецкой столицы: убийство чеченца с грузинским паспортом взбудоражило Германию. СМИ и друзья убитого говорят о заказном убийстве. DW с подробностями. (26.08.2019)

В докладе отвергается гипотеза, что "Соколов" и бывший майор полиции Владимир Степанов, отбывающий 24-летний срок в России, - одно и то же лицо, как предполагалось ранее. "Источник подтвердил, что, по данным на середину сентября 2019 года, Степанов все еще отбывает срок", - пишут авторы. По их данным, подозреваемый в преступлении сначала выехал из Москвы в Париж, и затем в Варшаву, где на протяжении пяти дней он снимал комнату в гостинице. За это время он съездил в Берлин, что указывает на его намерение вернуться в Варшаву после берлинской операции.

Бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвилибыл застрелен в парке Малый Тиргартен в самом центре Берлина 23 августа. В России власти объявили его в розыск по обвинению в терроризме. В Германии чеченец искал убежища после нескольких совершенных на него покушений. Предполагаемого убийцу удалось поймать в тот же день благодаря свидетельским показаниям. В России отрицают причастность официальных лиц к преступлению.

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    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


Смотреть видео 03:34

Убийство в Моабите: почему дело не передают в генпрокуратуру ФРГ?

 

Контекст

"Новичок" и его жертвы

Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

Сообщение Spiegel

Аудио- и видеофайлы по теме

Убийство в Моабите: почему дело не передают в генпрокуратуру ФРГ?  

Причастны ли российские спецслужбы к убийству в Берлине?  

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