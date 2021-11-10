Беларусь: видео

Важнейшие события в Республике Беларусь - в видеосюжетах DW.
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На фоне обострения кризиса с мигрантами 15 ноября Евросоюз обсудит введение новых санкций против Минска. На Западе считают, что наплыв мигрантов организован лично Лукашенко. Ангела Меркель попросила Владимира Путина оказать влияние на правителя Беларуси.
Беларусь играет роль важного транспортного хаба между Азией и Европой. Это дает рычаги влияния Александру Лукашенко. ЕС ввел санкции против белорусских компаний, но многие страны, включая Китай, продолжают вести торговлю с Беларусью.
Политконсультант Виталий Шкляров получил широкую известность после ареста и встречи с Александром Лукашенко в 2020-м. Он три месяца провел в СИЗО в Минске и был отпущен лишь после личного звонка Майка Помпео Александру Лукашенко. В интервью DW Шкляров рассказал о том, как поменялось его отношение к геройству, почему Путин зависит от Лукашенко и чего на самом деле боится белорусский правитель.
"Нас пытаются сделать рабами, нашу страну хотят сделать концлагерем", - говорит Павел Латушко. Один из лидеров демократических сил Беларуси принял участие в акции солидарности накануне правовой конференции в Нюрнберге. В интервью DW он рассказал, что было сделано за год для признания Лукашенко террористом, кого, по его мнению, должны затронуть санкции ЕС и какова в происходящем роль России.
Условия содержания под стражей музыканта и активиста Игоря Банцера ужесточили. Суд заменил ему "химию" на колонию общего режима, рассказала жена гродненского панка в интервью DW. Белорусский музыкант известен и в Германии. Солидарность с ним выражают не только немецкие правозащитники, но и музыканты, футбольные фанаты и все, кто знаком с ним лично.
"Выборов как таковых в России просто не было", - считает Андрюс Кубилюс, постоянный докладчик Европарламента по РФ. По его мнению, власти в России еще до начала голосования создали условия, которые не совместимы с демократическими выборами. Кубилюс видит много общего между выборами в России и Беларуси. По мнению депутата, Кремль стал испытывать страх после событий в соседней стране.
Белорусский писатель Виктор Мартинович в интервью DW рассказал, как пережил прошедший год, что дает ему надежду и помогает справиться с бессонницей, в чем разница между революцией и бунтом и почему любить может только свободный. Писатель также высказал предположение, почему в Беларуси запретили его роман "Революция".
В ФРГ весьма критично оценили выборы в России. И представители правительства, и депутаты бундестага указали на нарушения. "Не все происходило в соответствии с нашими представлениями о честных и свободных выборах", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас. Но готов ли Берлин отказаться от признания итогов голосования, как это произошло, например, в случае с президентскими выборами в Беларуси?
В 2020 и 2021 годах в Беларуси возникло целое течение плакатного протестного искусства, которое собрано на платформе www.cultprotest.me. Немецкий музей Фолькванг в городе Ессене открыл выставку протестных плакатов, чтобы продемонстрировать талант белорусских художников, а также проявить солидарность с белорусами.
Алена Штайнке – начинающий дизайнер из Берлина и участница программы "Мода во имя свободы", которую инициировал фонд Вероники Цепкало Belarus Women's Foundation. На создание коллекций одежды Алену вдохновили женские протесты в Беларуси. Смотрите в репортаже DW.