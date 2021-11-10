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Беларусь: видео

Важнейшие события в Республике Беларусь - в видеосюжетах DW.

Предлагаем вашему вниманию видеорепортажи, короткие видеосюжеты, а также интервью и новости в видеоформате из Беларуси и о Беларуси.

Как мигранты пробираются через польскую границу (10.11.2021) 10.11.2021

Так называемым "белорусским маршрутом" идут десятки тысяч людей. Точное их число назвать никто не берется. Польская сторона предполагает, что на территории соседней Беларуси сейчас могут находится до 15 тысяч мигрантов.

Как ответит ЕС на гибридную войну Лукашенко (10.11.2021) 10.11.2021

На фоне обострения кризиса с мигрантами 15 ноября Евросоюз обсудит введение новых санкций против Минска. На Западе считают, что наплыв мигрантов организован лично Лукашенко. Ангела Меркель попросила Владимира Путина оказать влияние на правителя Беларуси.

Между польскими и белорусскими пограничниками: мигранты у границ ЕС (10.11.2021) 10.11.2021

Мигранты, которых подталкивают белорусские военные, пытаются пересечь польскую границу. Польша видит в этом "руку Кремля", а Лукашенко говорит, что не собирается защищать ЕС от мигрантов.

ЕС готовит для режима Лукашенко новую порцию санкций (09.11.2021) 09.11.2021

Кризис на границе Беларуси с Польшей обостряется. В ЕС считают его организатором режим Лукашенко, который, как полагают в Брюсселе, с помощью нового миграционного кризиса пытается дестабилизировать Евросоюз.

Атака Лукашенко на Евросюз: что происходит на белорусско-польской границе (09.11.2021) 09.11.2021

Сотни беженцев из стран Африки и Ближнего Востока разбили лагерь на границе Беларуси с Польшей. ЕС обвиняет Лукашенко в использовании мигрантов как оружия.

Лукашенко использует в своих целях расположение Беларуси как транспортного хаба (05.11.2021) 05.11.2021

Беларусь играет роль важного транспортного хаба между Азией и Европой. Это дает рычаги влияния Александру Лукашенко. ЕС ввел санкции против белорусских компаний, но многие страны, включая Китай, продолжают вести торговлю с Беларусью.

Игра в КРАБА. Газовый шантаж. Театр одного политика – "Заповедник", выпуск 189, 24.10.21 24.10.2021

Социальный эксперимент по расчеловечиванию политиков. Песня об экстремальных спотовых ценах на газ. Театр политического абсурда. Смотрите в 189-м выпуске "Заповедника"!

Чего боится Лукашенко и почему Путин - заложник Минска. Политтехнолог Виталий Шкляров #вТРЕНДde 13.10.2021

Политконсультант Виталий Шкляров получил широкую известность после ареста и встречи с Александром Лукашенко в 2020-м. Он три месяца провел в СИЗО в Минске и был отпущен лишь после личного звонка Майка Помпео Александру Лукашенко. В интервью DW Шкляров рассказал о том, как поменялось его отношение к геройству, почему Путин зависит от Лукашенко и чего на самом деле боится белорусский правитель.

Павел Латушко: Большинство белорусов хотят жить в свободной стране 12.10.2021

"Нас пытаются сделать рабами, нашу страну хотят сделать концлагерем", - говорит Павел Латушко. Один из лидеров демократических сил Беларуси принял участие в акции солидарности накануне правовой конференции в Нюрнберге. В интервью DW он рассказал, что было сделано за год для признания Лукашенко террористом, кого, по его мнению, должны затронуть санкции ЕС и какова в происходящем роль России.

Как политзаключенного музыканта Игоря Банцера поддерживают в Германии 11.10.2021

Условия содержания под стражей музыканта и активиста Игоря Банцера ужесточили. Суд заменил ему "химию" на колонию общего режима, рассказала жена гродненского панка в интервью DW. Белорусский музыкант известен и в Германии. Солидарность с ним выражают не только немецкие правозащитники, но и музыканты, футбольные фанаты и все, кто знаком с ним лично.

Может ли ЕС не признать выборы в Госдуму? Интервью с докладчиком Европарламента по РФ (06.10.2021) 06.10.2021

"Выборов как таковых в России просто не было", - считает Андрюс Кубилюс, постоянный докладчик Европарламента по РФ. По его мнению, власти в России еще до начала голосования создали условия, которые не совместимы с демократическими выборами. Кубилюс видит много общего между выборами в России и Беларуси. По мнению депутата, Кремль стал испытывать страх после событий в соседней стране.

Скандал с афганскими мигрантами: правозащитники обвиняют Польшу в негуманном обращении (30.09.2021) 30.09.2021

"Международная амнистия" обвинила власти Польши в незаконном выдворении из страны группы афганских мигрантов, которые пытались проникнуть в ЕС из Беларуси

Интервью с Виктором Мартиновичем - о революции в сердце и белорусской травме 29.09.2021

Белорусский писатель Виктор Мартинович в интервью DW рассказал, как пережил прошедший год, что дает ему надежду и помогает справиться с бессонницей, в чем разница между революцией и бунтом и почему любить может только свободный. Писатель также высказал предположение, почему в Беларуси запретили его роман "Революция".

"Нелегитимная Дума", "вечный Путин" и "голый король": как немецкие депутаты критикуют выборы в РФ (22.09.2021) 22.09.2021

В ФРГ весьма критично оценили выборы в России. И представители правительства, и депутаты бундестага указали на нарушения. "Не все происходило в соответствии с нашими представлениями о честных и свободных выборах", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас. Но готов ли Берлин отказаться от признания итогов голосования, как это произошло, например, в случае с президентскими выборами в Беларуси?

Плакаты из Беларуси показывают в Германии 16.09.2021

В 2020 и 2021 годах в Беларуси возникло целое течение плакатного протестного искусства, которое собрано на платформе www.cultprotest.me. Немецкий музей Фолькванг в городе Ессене открыл выставку протестных плакатов, чтобы продемонстрировать талант белорусских художников, а также проявить солидарность с белорусами.

Платья из Берлина в помощь политзаключенным в Беларуси 16.09.2021

Алена Штайнке – начинающий дизайнер из Берлина и участница программы "Мода во имя свободы", которую инициировал фонд Вероники Цепкало Belarus Women's Foundation. На создание коллекций одежды Алену вдохновили женские протесты в Беларуси. Смотрите в репортаже DW.
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