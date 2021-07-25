 ″Балтийский Капри″ - остров Хиддензе (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 29.07.2021

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По Германии

"Балтийский Капри" - остров Хиддензе (фото)

Балтийский остров Хиддензе славится ландшафтным разнообразием и богатой природой. Среди достопримечательностей - живописный маяк и дача нобелевского лауреата.

Хиддензе

Хиддензе • Каждый год этот небольшой, живописный и тихий остров в Балтийском море, свободный от автомобилей, посещает около 50 тысяч человек. Многие из них приезжают сюда на один день. 

В свое время здешними красотами наслаждались профессор Зигмунд Фрейд (Sigmund Freud), художница Кете Кольвиц (Käthe Kollwitz), звезда немого кино Аста Нильсен, легендарная танцовщица Грет Палукка (Gret Palucca), поэт Йоахим Рингельнатц (Joachim Ringelnatz).

На этом острове долгое время жил писатель Герхарт Гауптман (Gerhart Hauptmann) - лауреат Нобелевской премии по литературе. Среди гостей писателя были Томас Манн (Thomas Mann) и Альберт Эйнштейн (Albert Einstein). Именно Гауптман первым сравнил этот остров со средиземноморским курортом Капри.

  • Остров Хиддензе (Insel Hiddensee)

    Остров Хиддензе

    Маяк на холме Дорнбуш (Leuchtturm Dornbusch) - одна из достопримечательностей этого небольшого немецкого острова на Балтийском море.

  • Остров Хиддензе (Insel Hiddensee)

    Остров Хиддензе

    Маяк был введен в эксплуатацию в 1888 году. Высота его огня над уровнем моря составляет около 95 метров.

  • Остров Хиддензе (Insel Hiddensee)

    Остров Хиддензе

    Такой вид открывается со смотровой площадки маяка. Чтобы подняться наверх, нужно преодолеть около 100 ступеней.

  • Остров Хиддензе (Insel Hiddensee)

    Остров Хиддензе

    Дом с тростниковой крышей (Reetdach) - традиционной для островов всего региона.

  • Остров Хиддензе (Insel Hiddensee)

    Остров Хиддензе

    Эту деревянную будку построили, чтобы можно было наблюдать за птицами. Иногда в поле зрения также попадают велосипедисты.

  • Остров Хиддензе (Insel Hiddensee)

    Остров Хиддензе

    Дикая облепиха считается символом острова. Из ягод этого растения здесь делают много всего вкусного и полезного. "Песчаная колючка" (Sanddorn) - так дословно переводится его немецкое название.

  • Остров Хиддензе (Insel Hiddensee)

    Остров Хиддензе

    Лошадей на Хиддензе больше, чем машин...

  • Остров Хиддензе (Insel Hiddensee)

    Остров Хиддензе

    На острове запрещены транспортные средства, оснащенные двигателями внутреннего сгорания. Передвигаются по нему пешком, на велосипедах, электромобилях, верхом на лошадях или конных повозках. Исключения сделаны для скорой помощи, пожарных, полиции и аварийных служб.

  • Остров Хиддензе (Insel Hiddensee)

    Остров Хиддензе

    Островная церковь (Inselkirche Hiddensee) - бывший монастырский храм XIV века.

  • Остров Хиддензе (Insel Hiddensee)

    Остров Хиддензе

    Потолочная роспись в храме.

  • Остров Хиддензе (Insel Hiddensee)

    Остров Хиддензе

    Этот барочный алтарь был установлен здесь около 1780 года.

  • Остров Хиддензе (Insel Hiddensee)

    Остров Хиддензе

    Атрибут внутреннего убранства островной церкви - модель парусной лодки.

  • Остров Хиддензе (Insel Hiddensee)

    Остров Хиддензе

    Резные ангелы эпохи барокко.

  • Остров Хиддензе (Insel Hiddensee)

    Остров Хиддензе

    Бывшая ветряная мельница.

  • Остров Хиддензе (Insel Hiddensee)

    Остров Хиддензе

    Автобусного вокзала на острове нет, но есть конная станция.

  • Остров Хиддензе (Insel Hiddensee)

    Остров Хиддензе

    Один из островных электромобилей.

  • Остров Хиддензе (Insel Hiddensee)

    Остров Хиддензе

    Дом-музей лауреата Нобелевской премии по литературе Герхарта Гауптмана.

  • Остров Хиддензе (Insel Hiddensee)

    Остров Хиддензе

    Могила Герхарта Гауптмана на островном кладбище около приходской церкви.

  • Остров Хиддензе (Insel Hiddensee)

    Остров Хиддензе

    Дом Асты Нильсен (1881 - 1972) - звезды немого кино из Дании, получившей широкое признание в Германии, а также во многих других странах, в частности, в России.

  • Остров Хиддензе (Insel Hiddensee)

    Остров Хиддензе

    P.S. Ежегодно в отелях и пансионах этого острова проводит отпуск около 25 тысяч туристов. Многие также приезжают сюда на один день, например, с острова Рюген или других курортов Мекленбурга-Передней Померании.

    Автор: Максим Нелюбин


Хиддензе (Hiddensee) стал островом в начале XIV века, когда после сильного шторма здесь появился пролив. До этого был частью соседнего Рюгена, откуда сюда ходят прогулочные кораблики и скоростные катера. Подробнее о достопримечательностях острова и Доме-музее Герхарта Гауптмана можно прочитать в этих двух репортажах - Остров одиноких искателей и Король острова Хиддензе.

Визитная карточка острова Хиддензее

Регион: Балтийские море
Федеральная земля: Мекленбург - Передняя Померания
Площадь: 19 км²
Население: 1000 человек
Количество мест в отелях, пансионах и туристических апартаментах: 4 тысячи

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Ссылки в интернете

www.seebad-hiddensee.de

Туристический сайт острова Хиддензе

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Охотничий замок Границ - #DailyDrone  

Рыболовецкая гавань в Заснице - #DailyDrone  

Морской причал Зеллин - #DailyDrone  

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