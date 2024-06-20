Байден запретит продажу программ "Лаборатории Касперского"

Джо Байден намерен запретить продажу в США антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского" (Kaspersky Lab) из-за возможных рисков для национальной безопасности. Причиной являются тесные связи IT-компании, базирующейся в Москве, с российскими властями, пишет в четверг, 20 июня, агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник Reuters указал, что антивирусные программы способны глубоко внедряться в операционные системы компьютеров, с их помощью возможны похищение конфиденциальных данных пользователей, установка вредоносных программ и предотвращение важных обновлений компьютерных систем.

Кроме того, "Лаборатория Касперского" будет внесена в черный список США, отмечается далее. По этим данным, официально о решении будет объявлено уже в ближайшие часы, а в силу оно вступит с 29 сентября. Министерство торговли США на запрос Reuters отказалось комментировать данную тему.

"Лаборатория Касперского" - в списке фирм, угрожающих безопасности США

Вашингтон уже давно критикует российского производителя антивирусов за его близость к властям России. В марте 2022 года Федеральная комиссия по связи США (FCC) включила "Лабораторию Касперского" в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности США. При этом ограничения касаются "продуктов, решений и услуг в области информационной безопасности, прямо или косвенно поставляемых АО "Лаборатория Касперского" или любыми ее предшественниками, наследниками, материнскими и дочерними компаниями или филиалами".

Ранее Федеральное управление по информационной безопасности (BSI) США предостерегло от использования антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского". По данным ведомства, программу могут использовать для слежки или кибератак. "Действия военных и/или спецслужб в России и угрозы со стороны России в отношении ЕС, НАТО и ФРГ в ходе текущего военного конфликта сопряжены со значительным риском успешной IT-атаки", - заявило BSI. Еще в 2019 году американским госорганамзапретили использовать софт "Лаборатории Касперского".

От программ "Лаборатории Касперского" в прошлом отказались и власти других стран, в частности Австрии, Нидерландов и Литвы.