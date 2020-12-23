Байден пообещал не оставить без ответа хакерскую атаку Sunburst

Будущий президент США Джозеф Байден заявил, что масштабная хакерская атака Sunburst, в результате которой были взломаны компьютерные сети правительственных учреждений и компаний, не останется без последствий. "Я обещаю вам: на это будет ответ", - сказал Байден во вторник, 22 декабря, на встрече с журналистами в Делавере.

Избранный президент подчеркнул, что атака представляет серьезную угрозу национальной безопасности. "Она была тщательно спланирована и организована. Ее провели с помощью изощренных киберинструментов. Атака удалась, застав федеральное правительство врасплох", - сказал он.

Байден призвал действующего президента Дональда Трампа установить и обнародовать имена ответственных за произошедшее и предпринять шаги для привлечения их к ответственности. "Будьте уверены, даже если Трамп не отнесется к этому серьезно, то я это сделаю", - подчеркнул он. Избранный президент добавил, что, придя к власти, сделает все необходимое, чтобы разобраться в случившемся, оценить ущерб в результате действий хакеров, а также выяснить, как предотвратить подобные атаки в дальнейшем.

Байден заявил, что, по предварительным данным, за кибератакой стоит Россия. Он сослался на заявления министра иностранных дел Майка Помпео и министра юстиции Уильяма Барра. Так же считают и многие представители демократов и республиканцев в Конгрессе, которые уже выразили крайнюю обеспокоенность произошедшим. Однако Дональд Трамп встал на защиту России и обвинил в кибератаке Китай.

Кибератака Sunburst

О масштабной кибератаке руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Эллиот официально сообщил 13 декабря. В качестве целей этой атаки, осуществленной из-за рубежа, были названы министерство финансов и Национальное управление по телекоммуникациям и информации (NTIA). С тех пор уже прошло более недели, и почти каждый день к числу "взломанных" добавляются все новые учреждения - среди них министерства торговли и энергетики, Госдепартамент США, исследовательские центры. Всего, по оценке американской корпорации Microsoft, жертвами атаки стали не менее 40 государственных структур, а также не установленное пока количество частных фирм, включая и саму Microsoft.

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