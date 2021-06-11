 Байден хочет предоставить выходцам из Гонконга защиту в США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.08.2021

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Мир

Байден хочет предоставить выходцам из Гонконга защиту в США

Президент США подписал меморандум о предоставлении гонконгцам временного убежища на полтора года. Тем самым он хочет продемонстрировать решительную поддержку на фоне репрессий со стороны КНР.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден намерен предоставить выходцам из Гонконга защиту в США. В четверг, 5 августа, он подписал меморандум, который предписывает предоставить находящимся на территории Соединенных Штатов гонконгцам временное убежище сроком на полтора года.

В прошлом году власти Китая ослабили автономию Гонконга, подорвали демократические процессы, ограничили свободу науки и приняли меры для подавления свободы СМИ, заявил Байден. Поэтому администрация США предоставит гонконгцам "безопасную гавань" и продемонстрирует им "решительную поддержку со стороны президента Байдена" на фоне продолжающихся репрессий со стороны КНР, заявила пресс-служба Белого дома.

Согласно этим данным, выходцам из Гонконга, на которых распространяется действие данного меморандума, будет предоставлено право на трудовую деятельность в США.

Протесты в Гонконге и политика КНР

С 2019 года Гонконг охвачен массовыми протестами против усиления влияния Пекина в автономном округе и принятия решений, ограничивающих гражданские свободы его жителей. Эти выступления нередко выливались в уличные беспорядки и сопровождались столкновениями с полицией.

В конце июня 2020 года в Китае был принят новый закон о государственной безопасности специального региона. Он направлен против деятельности, которую Китай считает подрывной, сепаратистской или террористической. В связи с ситуацией в Гонконге Вашингтон объявил, что будет прекращено действие привилегированного статуса этого региона в торговле с США. Кроме того, были введены санкции в отношении главы гонконгской администрации Кэрри Лам и других ее членов.

В марте нынешнего года Всекитайское собрание народных представителей одобрило изменение избирательной системы в этом специальном административном районе КНР. Тем самым в зконодательном совете Гонконга появится больше сторонников Пекина.

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    Автор: Свен Тёнигес


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