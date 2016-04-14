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Фото: picture-alliance/dpa/R. Jensen
Арсений Яценюк
Публикации по теме
Арсений Яценюк - украинский государственный и политический деятель.
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Контекст
Украина на 30% реализовала проект по отгораживанию от РФ
Украина на 30% реализовала проект по отгораживанию от РФ
Киев отложил срок окончания строительства заграждения на границе с Россией на 2021 год.
Политика
06.02.2019
6 февраля 2019 г.
5 лет после Майдана - хроника событий, изменивших Украину
5 лет после Майдана - хроника событий, изменивших Украину
Пять лет назад в Киеве начались протесты, которые привели к историческим переменам в Украине.
Политика
21.11.2018
21 ноября 2018 г.
"Коммерсант": Рада рассмотрит разрыв дипотношений Киева с РФ
"Коммерсант": Рада рассмотрит разрыв дипотношений Киева с РФ
По данным "Коммерсанта", поправка о разрыве дипотношений Украины и РФ внесена в законопроект "о реинтеграции Донбасса".
Политика
08.11.2017
8 ноября 2017 г.
Зачем Яценюк ездил в Берлин
Зачем Яценюк ездил в Берлин
Бывший премьер-министр Украины встречался в Берлине с политиками и общался с немецкой публикой. Подробности - у DW.
Политика
15.11.2016
15 ноября 2016 г.
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Украинский президент даст показания по делу о событиях на Майдане после своего возвращения из США.
17.09.2016
17 сентября 2016 г.
Янукович готов к допросу по делу о событиях на Майдане
Янукович готов к допросу по делу о событиях на Майдане
Экс-президент Украины также настаивает на очной ставке с Порошенко и Яценюком.
19.08.2016
19 августа 2016 г.
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Мнения
Задержание Мартыненко - неприкасаемых в Украине не осталось
Сергей Руденко
Комментарий
Политика
21.04.2017
21 апреля 2017 г.
Судьба Кабмина Гройсмана от итогов его работы не зависит
Сергей Руденко
Комментарий
Политика
14.04.2017
14 апреля 2017 г.
"Мама" коррупции Тимошенко против "пасынка" Гройсмана
Сергей Руденко
Комментарий
Политика
16.02.2017
16 февраля 2017 г.
Саакашвили бросил вызов Порошенко
Сергей Руденко
Комментарий
Политика
07.11.2016
7 ноября 2016 г.
Украина возвращается к старой системе
Бернд Йоханн
Комментарий
14.04.2016
14 апреля 2016 г.
Новое правительство Украины, или Власть на троих
Сергей Руденко
Комментарий
14.04.2016
14 апреля 2016 г.
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