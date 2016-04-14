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Арсений Яценюк, украинский политик (фото из архива, 2015 год)
Фото: picture-alliance/dpa/R. Jensen

Арсений Яценюк

Публикации по теме

Арсений Яценюк - украинский государственный и политический деятель.

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Контекст

Пункт пропуска на российско-украинской границе "Нехотеевка"

Украина на 30% реализовала проект по отгораживанию от РФ

Украина на 30% реализовала проект по отгораживанию от РФ

Киев отложил срок окончания строительства заграждения на границе с Россией на 2021 год.
Политика6 февраля 2019 г.
Протесты на Майдане

5 лет после Майдана - хроника событий, изменивших Украину

5 лет после Майдана - хроника событий, изменивших Украину

Пять лет назад в Киеве начались протесты, которые привели к историческим переменам в Украине.
Политика21 ноября 2018 г.
В зале заседаний Верховной Рады (фото из архива)

"Коммерсант": Рада рассмотрит разрыв дипотношений Киева с РФ

"Коммерсант": Рада рассмотрит разрыв дипотношений Киева с РФ

По данным "Коммерсанта", поправка о разрыве дипотношений Украины и РФ внесена в законопроект "о реинтеграции Донбасса".
Политика8 ноября 2017 г.
Арсений Яценюк и Ангела Меркель после переговоров в Берлине в январе 2015 года

Зачем Яценюк ездил в Берлин

Зачем Яценюк ездил в Берлин

Бывший премьер-министр Украины встречался в Берлине с политиками и общался с немецкой публикой. Подробности - у DW.
Политика15 ноября 2016 г.
Петр Порошенко

Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

Украинский президент даст показания по делу о событиях на Майдане после своего возвращения из США.
17 сентября 2016 г.
Протесты на Майдане

Янукович готов к допросу по делу о событиях на Майдане

Янукович готов к допросу по делу о событиях на Майдане

Экс-президент Украины также настаивает на очной ставке с Порошенко и Яценюком.
19 августа 2016 г.
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Мнения

Сергей Руденко, украинский журналист, колумнист DW

Задержание Мартыненко - неприкасаемых в Украине не осталось

Сергей Руденко
Комментарий
Политика21 апреля 2017 г.
Сергей Руденко, украинский журналист, колумнист DW

Судьба Кабмина Гройсмана от итогов его работы не зависит

Сергей Руденко
Комментарий
Политика14 апреля 2017 г.
Сергей Руденко, украинский журналист, колумнист DW

"Мама" коррупции Тимошенко против "пасынка" Гройсмана

Сергей Руденко
Комментарий
Политика16 февраля 2017 г.
Сергей Руденко, украинский журналист, колумнист DW

Саакашвили бросил вызов Порошенко

Сергей Руденко
Комментарий
Политика7 ноября 2016 г.
Бернд Йоханн

Украина возвращается к старой системе

Бернд Йоханн
Комментарий
14 апреля 2016 г.
Сергей Руденко, украинский журналист, колумнист DW

Новое правительство Украины, или Власть на троих

Сергей Руденко
Комментарий
14 апреля 2016 г.