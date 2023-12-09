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Армия США получила высокоточные ракеты PrSM

Сергей Ромашенко
9 декабря 2023 г.

По сообщению американской армии, дальность новой ракеты превышает 400 км. В перспективе PrSM должны заменить ракеты ATACMS с дальностью 300 км.

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Ракета ATACMS, которую заменят новые PrSM
Ракета ATACMS, которую заменят новые PrSMФото: U.S. Army/Avalon/Photoshot/picture alliance

В американские сухопутные войска поступила первая партия высокоточных оперативно-тактических ракет PrSM (Precision Strike Missile), сообщила армия США в пятницу, 8 декабря.

Согласно данным Пентагона, ракета, создаваемая корпорацией Lockheed Martin, имеет дальность более 400 км. В перспективе PrSM должны заменить ракеты ATACMS с дальностью 300 км, которые находятся на вооружении армии США в настоящее время. Ракеты PrSM будут устанавливаться на универсальные мобильные пусковые установки, такие как M270 (на гусеничной базе) и HIMARS M142 (на колесном шасси). Каждая мобильная пусковая установка может нести две ракеты PrSM. Программа Precision Strike Missile реализуется армией США с марта 2017 года. 

По словам помощника министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша, PrSM расширит потенциал Пентагона по "противодействию возможностям противника по проведению боевых маневров и противовоздушных операций". 

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