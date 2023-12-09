Армия США получила высокоточные ракеты PrSM

В американские сухопутные войска поступила первая партия высокоточных оперативно-тактических ракет PrSM (Precision Strike Missile), сообщила армия США в пятницу, 8 декабря.

Согласно данным Пентагона, ракета, создаваемая корпорацией Lockheed Martin, имеет дальность более 400 км. В перспективе PrSM должны заменить ракеты ATACMS с дальностью 300 км, которые находятся на вооружении армии США в настоящее время. Ракеты PrSM будут устанавливаться на универсальные мобильные пусковые установки, такие как M270 (на гусеничной базе) и HIMARS M142 (на колесном шасси). Каждая мобильная пусковая установка может нести две ракеты PrSM. Программа Precision Strike Missile реализуется армией США с марта 2017 года.

По словам помощника министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша, PrSM расширит потенциал Пентагона по "противодействию возможностям противника по проведению боевых маневров и противовоздушных операций".

Смотрите также: