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Аркадий Бабченко
Публикации по теме
Известный российский журналист, вынужденный покинуть Москву и живущий в Украине.
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Контекст
Россия внесла журналиста Бабченко в список террористов
Россия внесла журналиста Бабченко в список террористов
Аркадия Бабченко записала в террористы Федеральная служба по финансовому мониторингу. Причины решения не уточняются.
Политика
09.07.2020
9 июля 2020 г.
Организатор покушения на Аркадия Бабченко вышел на свободу
Организатор покушения на Аркадия Бабченко вышел на свободу
Предприниматель Борис Герман из четырех с половиной лет тюрьмы за покушение на жизнь журналиста отбыл лишь полтора.
Политика
13.11.2019
13 ноября 2019 г.
Спустя год в "деле Бабченко" остается много загадок
Спустя год в "деле Бабченко" остается много загадок
Почему единственного осужденного за покушение могут выпустить из тюрьмы, а другого обвиняемого никак не начнут судить?
Политика
30.05.2019
30 мая 2019 г.
Суд по делу о покушении на Бабченко начнется в 2019 году
Суд по делу о покушении на Бабченко начнется в 2019 году
Вячеслава Пивоварника будут судить заочно, так как он скрывается за границей.
Политика
20.12.2018
20 декабря 2018 г.
В Киеве освободили фигуранта "дела Бабченко"
В Киеве освободили фигуранта "дела Бабченко"
С Тараса Стельмашенко сняли обвинения в терроризме.
Политика
19.12.2018
19 декабря 2018 г.
Что стало с фигурантами дела Бабченко
Что стало с фигурантами дела Бабченко
СБУ завершила следствие по делу об "убийстве" журналиста Аркадия Бабченко. Суд начнется, скорее всего, в январе.
Политика
19.12.2018
19 декабря 2018 г.
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