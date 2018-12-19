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Аркадий Бабченко

Публикации по теме

Известный российский журналист, вынужденный покинуть Москву и живущий в Украине.

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Контекст

Аркадий Бабченко

Россия внесла журналиста Бабченко в список террористов

Россия внесла журналиста Бабченко в список террористов

Аркадия Бабченко записала в террористы Федеральная служба по финансовому мониторингу. Причины решения не уточняются.
Политика9 июля 2020 г.
Борис Герман

Организатор покушения на Аркадия Бабченко вышел на свободу

Организатор покушения на Аркадия Бабченко вышел на свободу

Предприниматель Борис Герман из четырех с половиной лет тюрьмы за покушение на жизнь журналиста отбыл лишь полтора.
Политика13 ноября 2019 г.
Пресс-конференция СБУ

Спустя год в "деле Бабченко" остается много загадок

Спустя год в "деле Бабченко" остается много загадок

Почему единственного осужденного за покушение могут выпустить из тюрьмы, а другого обвиняемого никак не начнут судить?
Политика30 мая 2019 г.
Аркадий Бабченко

Суд по делу о покушении на Бабченко начнется в 2019 году

Суд по делу о покушении на Бабченко начнется в 2019 году

Вячеслава Пивоварника будут судить заочно, так как он скрывается за границей.
Политика20 декабря 2018 г.
Тарас Стельмашенко после заседания суда

В Киеве освободили фигуранта "дела Бабченко"

В Киеве освободили фигуранта "дела Бабченко"

С Тараса Стельмашенко сняли обвинения в терроризме.
Политика19 декабря 2018 г.
Аркадий Бабченко

Что стало с фигурантами дела Бабченко

Что стало с фигурантами дела Бабченко

СБУ завершила следствие по делу об "убийстве" журналиста Аркадия Бабченко. Суд начнется, скорее всего, в январе.
Политика19 декабря 2018 г.
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