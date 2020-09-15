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Android

YouTube App im Apple App Store, Videoplattform, App-Icon, Anzeige auf dem Bildschirm eines Mobiltelefons, iPhone, iOS, Smartphone, Display, Nahaufnahme, Detail, Deutschland, Europa *** YouTube App in the Apple App Store Video Platform App Icon Display on the screen of a mobile phone iPhone iOS Smartphone Display Close up Detail Germany Europe Copyright: imageBROKER/ValentinxWolf iblvfw04728857.jpg

YouTube запускает новый сервис - аналог TikTok 15.09.2020

Видеохостинг тестирует сервис коротких видео YouTube Shorts, позволяющий снимать и выкладывать 15-секундные видео. На первом этапе новый сервис будет доступен лишь на платформе ОС Android.

MIAMI, FL - AUGUST 14: In this photo illustration, the icon for the dating app Tinder is seen on the screen of an iPhone on August 14, 2018 in Miami, Florida. The co-founders of Tinder and eight other former and current executives of the dating app are suing the service's current owners for at least $2 billion. (Photo illustration by Joe Raedle/Getty Images)

Шпионы в спальне: кому Tinder, Grindr и другие продают личные данные 19.01.2020

В реальной жизни мало кто осмелится спросить другого человека о его сексуальных предпочтениях. А приложениям на смартфонах известны интимные данные пользователей. Что они с ними делают?
19.09.2019, Bayern, München: Journalisten kommen zu einer Pressekonferenz von Huawei. Huawei stellt die neue Smartphone Serie Mate 30 / 30 Pro vor. Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

На российский рынок поступит смартфон Huawei без приложений Google 25.11.2019

Флагманский смартфон Huawei Mate 30 Pro работает на операционной системе Android 10 от Google, но без поддержки его сервисов и магазина приложений, сообщает "Коммерсант".
FILE PHOTO: The logo of Samsung Electronics is seen at its office building in Seoul, South Korea, March 23, 2018. REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo

Samsung разрабатывает версию Android для бундесвера 09.10.2019

Новая операционная система повышенной безопасности на основе Android будет создана Samsung совместно с немецкой компанией blacknet.
In this image from video released by Huawei, Richard Yu, CEO of Huawei Consumer Business Group, speaks during a news conference in Dongguan, China, Friday, Aug. 9, 2019. Huawei unveiled a smartphone operating system that it said can replace Google's Android, adding to the Chinese tech giant's efforts to insulate itself against U.S. sanctions. The announcement of HarmonyOS highlights the growing ability of Huawei, the No. 2 global smartphone brand and biggest maker of network gear for phone carriers, to create technology and reduce its reliance on American vendors. (Huawei via AP) |

Huawei представил собственную операционную систему 09.08.2019

Под угрозой отлучения от Android концерн Huawei представил собственную операционную систему. В компании надеются, что ею будут пользоваться и другие производители смартфонов.
26.06.2016 ARCHIV - 26.06.2016, China, Peking: Besucher nehmen an einer Präsentationsveranstaltung für das Huawei MateBook in Peking teil. Im Handelskonflikt mit China setzten die USA ihre Maßnahmen gegen den chinesischen Telekom-Ausrüster Huawei am heutigen Freitag in Kraft. Der Konzern und etliche seiner Tochtergesellschaften weltweit werden damit auf eine schwarze Liste von Unternehmen gesetzt, deren Geschäftsbeziehungen zu US-Partnern strengen Kontrollen unterliegen. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Huawei разрешили временно возобновить работу в США 21.05.2019

Власти Соединенных Штатов выдали Huawei и подконтрольным ей компаниям лицензию на 90 дней. Так китайская корпорация сможет поддерживать существующие сети.

Новое шоу Зеленского: чем президент Украины шокировал политическую элиту страны. DW Новости (20.05.2019) 20.05.2019

В понедельник в Киеве к присяге приведен президент Украины Владимир Зеленский. Интрига сохранялась до последнего: как до, так и во время инаугурации. Он радовался мероприятию, делал селфи на телефоны избирателей, а коллег по "Кварталу 95" пытался обнять и поцеловать. Президента наделили символами власти. Один из них - булава. Вот ею Владимир Зеленский, можно сказать, сразу и воспользовался.
19.05.2019 May 19, 2019 - Asuncion, Paraguay - A hand holds a smartphone displaying Google Play Store and Gmail icons against Huawei logo unfocused on background. (Credit Image: Â© Andre M. Chang/ZUMA Wire |

Reuters: Google лишил Huawei доступа к своим ресурсам 20.05.2019

Huawei не сможет использовать сервисы и программы Google, в том числе Google play и Gmail. У Huawei останется доступ к Android, но только в той версии, которая находится на открытых источниках.
Die App der Suchmaschine Google wird auf einem Smartphone angezeigt. Berlin, 02.03.2018. Berlin Deutschland *** The app of the search engine Google is displayed on a smartphone Berlin 02 03 2018 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschel/photothek.netx

Google обжаловала рекордный штраф в Европейском суде в Люксембурге 09.10.2018

Апелляция Google направлена в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге. Корпорацию обвиняют в том, что она наложила ряд ограничений на использующих Android производителей смартфонов.

20 лет Google: незаменимый помощник или "информационный спрут"? (28.09.2018) 28.09.2018

Каждый день миллионы людей пользуются сервисами Google. Но не многие осознают, что за бесплатные приложения приходится расплачиваться собственной конфиденциальностью. Сколько зарабатывает корпорация на персональных данных своих пользователей?

ARCHIV - 16.05.2017, USA, Mountain View: Ein übergroße Android-Figur steht auf dem Firmencampus von Google im kalifornischen Mountain View. Google steht laut einem Zeitungsbericht vor einer weiteren Milliardenstrafe der EU-Kommission. (zu dpa «Zeitung: Milliarden-Strafe für Google auch in Android-Verfahren» vom 11.07.2018) Foto: Christoph Dernbach/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордную сумму в 4,3 млрд евро 18.07.2018

Компания Google требовала от производителей смартфонов, использующих Android, обязательно устанавливать пакет из 11 своих приложений. Штраф за картельный сговор - 4,3 млрд евро.
Ein Mitarbeiterin von Google hält am 04.10.2017 bei einer Präsentation in San Francisco (USA) das neue Smartphone Google Pixel 2 neben einem Google Pixel 2 XL (r). Foto: Jeff Chiu/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Смартфон без излишеств: что особенного в Pixel 2 и Pixel 2 XL от Google 07.10.2017

Дополняет реальность, весит 143 грамма, заряжается за 15 минут. Что надо знать о Pixel 2, чтобы осознать его инновативность.
FILE - This March 23, 2010, file photo, shows the Google logo at the Google headquarters in Brussels. Despite loudly touted efforts, the tech industry is making very little progress in diversifying its workforce, especially in technical and leadership positions. In 2014, 2 percent of Googlers were black and 3 percent were Hispanic, numbers that haven?t changed since. (AP Photo/Virginia Mayo, File) |

Google заплатит в России штраф в 438 миллионов рублей 17.04.2017

Федеральная антимонопольная служба России вынудила Google отказаться от предустановки своего поискового приложения на Android. В борьбе ФАС и Google победил "Яндекс".

Der Eingang zum US-amerikanischen Generalkonsulat, aufgenommen am 21.04.2014 in Frankfurt am Main (Hessen) am Rande einer Friedensdemonstration. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa | Verwendung weltweit

WikiLeaks раскрыла секретную базу хакеров ЦРУ во Франкфурте-на-Майне 07.03.2017

WikiLeaks обнародовала серию утечек о хакерских возможностях ЦРУ и секретных операциях, осуществляемых из генконсульства во Франкфурте. Сообщается, что американская спецслужба способна взламывать даже шифрованный трафик.
12.08.2016 DW Doku Weltmacht Google

Еврокомиссия запретит Google поощрять производителей смартфонов 01.10.2016

Еврокомиссия намерена заставить корпорацию прекратить стимулировать производителей смартфонов. Речь идет о предустановке Google в качестве единственной поисковой системы в телефонах.
12.08.2016 DW Doku Weltmacht Google

Google приступил к выполнению предписания ФАС 29.09.2016

Интернет-поисковик Google запустил рассылку об изменении настроек и установке приложений сторонних разработчиков. Это делается по требованию Федеральной антимонопольной службы.

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