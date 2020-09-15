В понедельник в Киеве к присяге приведен президент Украины Владимир Зеленский. Интрига сохранялась до последнего: как до, так и во время инаугурации. Он радовался мероприятию, делал селфи на телефоны избирателей, а коллег по "Кварталу 95" пытался обнять и поцеловать. Президента наделили символами власти. Один из них - булава. Вот ею Владимир Зеленский, можно сказать, сразу и воспользовался.
Каждый день миллионы людей пользуются сервисами Google. Но не многие осознают, что за бесплатные приложения приходится расплачиваться собственной конфиденциальностью. Сколько зарабатывает корпорация на персональных данных своих пользователей?
WikiLeaks обнародовала серию утечек о хакерских возможностях ЦРУ и секретных операциях, осуществляемых из генконсульства во Франкфурте. Сообщается, что американская спецслужба способна взламывать даже шифрованный трафик.