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Аналитики США нашли размещение ракеты "Буревестник"

Сергей Куприков
2 сентября 2024 г.

Российская крылатая ракета "Буревестник" с ядерной силовой установкой может базироваться в Вологде-20.

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Тест ракеты под Северодвинском
Тест ракеты под СеверодвинскомФото: picture-alliance/dpa/Tass/Ministry of Defence of the Russian Federation

Американские исследователи, изучившие спутниковые снимки, определили вероятное место размещения российской крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной силовой установкой. Об этом сообщает агентство Reuters в понедельник, 2 сентября.

На изображениях, сделанных компанией Planet Labs, видны строящиеся объекты, расположенные по соседству с хранилищем ядерных боеголовок в районе военного городка Вологда-20. Он находится примерно в 70 километрах к западу от Вологды и в 500 километрах севернее Москвы.

Аналитики: Россия приступает к развертыванию новых ракет

По словам аналитика исследовательской организации CNA Декера Эвелета, на снимке видны девять строящихся стартовых площадок. Они расположены тремя группами и огорожены земляными валами. Валы соединены дорогами со зданиями, в которых, как считает Эвелет, предполагается обслуживание ракеты, а также с комплексом из пяти бункеров для хранения ядерных боеголовок. По мнению аналитика, это место предназначено "для крупной стационарной ракетной системы". Эвелет называет единственным подобным проектом такого масштаба в России "Буревестник".

Такого же мнения придерживается исследователь Джеффри Льюис из Института международных исследований Миддлбери. Вероятное место размещения "Буревестника" позволяет предположить, что Россия приступает к развертыванию проекта после серии испытаний.

Однозначного мнения нет

Более осторожен Ханс Кристенсен из Федерации американских ученых. Он отмечает, что не может дать однозначную оценку, поскольку Россия обычно не размещает ракетные пусковые установки рядом с хранилищем ядерных боеголовок.

По мнению Эвелета и Люиса, размещение "Буревестника" под Вологдой позволит российским военным хранить ракеты с ядерными боеголовками в бункерах рядом, что сделает их доступными для быстрого запуска.

В РФ провели не менее 13 испытаний "Буревестника"

О разработке крылатой ракеты "Буревестник" Путин рассказал в 2018 году во время послания Федеральному собранию. Он говорил, что это "малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной" дальностью действия и «непредсказуемой траекторией полета».

Американский аналитический центр Nuclear Threat Initiative со ссылкой на данные американской разведки сообщил, что с 2017 по 2019 годы Россия провела не менее 13 испытаний "Буревестника", но только два из них оказались "частично успешными". В августе 2019 года на полигоне под Северодвинском произошел взрыв, во время которого погибли семь сотрудников "Росатома" и Минобороны. Аналитики не исключили, что там взорвалась именно ракета "Буревестник" во время неудачных испытаний.

В октябре 2023 года Путин заявил, что в России проведено последнее успешное испытание "Буревестника" с ядерной силовой установкой. Тогда же журналисты The New York Times, изучившие спутниковые снимки, пришли к выводу, что испытания могли пройти на архипелаге Новая Земля.

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