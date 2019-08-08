 Amnesty International предупреждает от поездок в США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.08.2019

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Мир

Amnesty International предупреждает от поездок в США

Посещая США, следует избегать мест скоплений людей - культурных мероприятий и торговых центров. Высок риск оказаться жертвой насилия с применением огнестрельного оружия, предупреждают правозащитники AI.

Вид на Золотой мост

Правозащитная организация Amnesty International в связи с последними случаями массового убийства с применением огнестрельного оружия в США опубликовала предупреждение тем, кто хочет посетить эту страну. Оно появилось в Twitter организации в ночь на четверг, 8 августа.

Во время поездок в США следует "проявлять осторожность и иметь план действий на случай чрезвычайных ситуаций", - пишет AI. Следует избегать "мест больших скоплений людей", таких как места проведения культурных мероприятий, школы и торговые центры. 

Контекст

После стрельбы в Техасе и Огайо глава Белого дома поручил министерству юстиции предложить закон о введении высшей меры наказания в отношении совершивших массовые убийства. (05.08.2019)

В результате трагедий в Техасе и Огайо погибли почти 30 человек. Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить национальные флаги на несколько дней. (05.08.2019)

"В зависимости от гендерной идентичности путешественника, его расы, страны происхождения, этнического происхождения или сексуальной ориентации, он может подвергнуться большому риску стать жертвой насилия с применением огнестрельного оружия", - предупреждают правозащитники.

Трагедии в Эль-Пасо и Дейтоне

4 августа 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart в техасском городе Эль-Пасо. Там погибло 22 человека, в том числе 8 граждан Мексики и один гражданин Германии. Стрелок из Эль-Пасо перед преступлением разместил в интернете расистский "манифест", направленный против мексиканцев.

Позже в тот же день 24-летний злоумышленник открыл стрельбу перед баром в Дейтоне. В результате погибли 9 человек, в том числе и его сестра. Он сам был убит в перестрелке с полицией. Согласно данным телеканала CNN, преступник придерживался леворадикальных убеждений и симпатизировал движению "Антифа".

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    Автор: Екатерина Венкина


Контекст

Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе

Неизвестный открыл огонь по зрителям концерта на открытом воздухе у известного казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Погибли десятки человек, ранены свыше четырехсот. По данным полиции, стрелявшим был местный житель. (02.10.2017)  

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