 Amnesty International предостерегла от силового вмешательства в Ингушетии | Новости из Германии о России | DW | 06.10.2018

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Россия

Amnesty International предостерегла от силового вмешательства в Ингушетии

Акция протеста в центре Магаса продолжается. На площади перед зданием парламента ночь провели от 370 до более чем одной тысячи человек.

Столица Ингушетии - Магас

Столица Ингушетии - Магас (фото из архива)

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) предостерегает от "необоснованного использования силы в ответ на мирный протест" в Ингушетии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы организации, поступившем в субботу, 6 октября, в распоряжение DW.

Представители AI находятся в столице республики - Магасе, где следят за развитием ситуации с массовыми протестами. Бессрочный митинг был объявлен из-за ратификации местным парламентом соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией.

"Пока протесты несут мирный характер, а правоохранительные органы показывают себя профессионально. Однако баланс очень шаткий. Чрезвычайно важно, чтобы полиция и дальше воздерживалась от чрезмерного и произвольного применения силы", - отметил специалист AI по России Олег Козловский.

Рост напряженности из-за отсутствия прозрачности

По его мнению, "вероятность силового сценария" повысили "тревожащие заявления руководства республик" и "отсутствие прозрачности вокруг этого соглашения".

Контекст

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Между тем, как передает издание "Кавказский узел", акция протеста на площади перед парламентом в Магасе, начавшаяся 4 октября, продолжается. Собравшиеся отмечают ее мирный характер. Вечером 5 октября перед зданием Народного собрания республики остались ночевать от 370 до более чем одной тысячи человек.

Митингующие требуют проведения референдума по вопросу о границе. Часть из них выступает за отставку главы республики Юнус-Бека Евкурова, подписавшего соглашение с Чечней.

Сбор подписей против ратифицированного документа продолжается.

Договоренности сочли неравноценными

Между республиками должен был быть проведен обмен нежилыми территориями Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни.

По мнению митингующих, договоренности не являются равноценными для обеих сторон.

На сайте парламента Ингушетии 4 октября было размещено сообщение, что "большинством голосов депутаты Народного собрания Республики Ингушетии рассмотрели и ратифицировали соглашение".

Позднее ряд депутатов выступил с заявлением о фальсификациях в ходе голосования.

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