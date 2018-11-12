Amnesty International лишила Аун Сан Су Чжи звания "Посол совести"

Правозащитная организация Amnesty International лишила де-факто главу правительства Мьянмы Аун Сан Су Чжи почетного звания "Посол совести" ("Ambassador of Conscience"). Это вызвано тем, что государственный советник Сан Су Чжи "позорно предала те ценности, за которые она когда-то стояла", не выступив в защиту представителей мусульманского меньшинства из этнической группы рохинджа, говорится в письме Amnesty, обнародованном во вторник, 13 ноября.

С тех пор как в апреле 2016 года Аун Сан Су Чжи фактически стала председателем правительства Мьянмы, правительство этой страны "прямо или косвенно участвовало в большом количестве нарушений прав человека", власти активно разжигают ненависть к рохинджа; между тем Сан Су Чжи отрицает факт массовых репрессий в отношении мьянманских мусульман, что делает улучшение ситуации маловероятным, поясняется в документе.

Нарушения прав человека и репрессии

В письме Amnesty International также указывается, что за последние два годы в Мьянме многократно задерживались, подвергались угрозам и притеснениям правозащитники и журналисты, репрессивные законы так и не были отменены. "Мы глубоко удручены тем, что Аун Сан Су Чжи уже не является символом надежды, мужества и неустанной защиты прав человека", - констатируется в письме правозащитной организации.

Аунг Сан Су Чжи была удостоена звания "Посол совести" в 2009 году, когда еще находилась под домашним арестом в период правления военного режима в Мьянме. Годом позже Су Чжи была освобождена, а в 2015 году ее партия "Национальная лига за демократию" убедительно выиграла первые за многие десятилетия свободные выборы.

Еще в 1991 году Аун Сан Су Чжи была удостоена Нобелевской премии мира. В связи с репрессиями против рохинджа, которые ООН квалифицировала как геноцид, раздаются призывы лишить Су Чжи и этой награды, однако Нобелевский комитет заявил, что это невозможно.

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