 Amnesty International вступилась за активистку ″Открытой России″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 05.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Amnesty International вступилась за активистку "Открытой России"

Представители нидерландского отделения Amnesty International передали в Следственный комитет РФ более 28 тысяч подписей в защиту активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко.

Передача в Следственный комитет подписей, собранных AI-Нидерланды в защиту Анастасии Шевченко

Передача в Следственный комитет подписей, собранных AI-Нидерланды в защиту Анастасии Шевченко

28 508 подписей были за три месяца собраны голландским отделением международной правозащитной организации Amnesty International (AI). На сайте AI-Нидерланды была опубликована петиция на английском языке в поддержку активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко, где все желающие могли оставить свои данные.

"Вопиющая несправедливость дела Анастасии Шевченко"

"Вопиющая несправедливость дела Анастасии Шевченко не оставила равнодушными тысячи голландцев и жителей других стран мира. Мы посчитали своим долгом приехать в Москву и передать российским властям собранные нами подписи", - заявила старший координатор по России Amnesty International - Нидерланды Моник фон Равенстейн.

Активистка из Ростова-на-Дону Анастасия Шевченко стала первой в России, кому было предъявлено обвинению в участии в деятельности организации, признанной на территории России нежелательной (статья 284.1 УК РФ). Как рассказали в "Открытой России", при поддержке организации член ее совета Шевченко организовала правозащитный семинар и провела политические дебаты в Ростове, после чего была задержана и помещена под домашний арест.

Контекст

Пресс-секретарь "Открытой России" Наталья Грязневич заявила, что организация пошла на этот шаг, чтобы "защитить активистов движения" от уголовных и административных преследований. (30.03.2019)

Дело Анастасии Шевченко является первым прецедентом в РФ уголовного преследования за участие в деятельности "нежелательной организации". (04.02.2019)

Система не предусматривает гуманизма в отношении преследуемых по политическим мотивам. И дает понять: став политическим активистом, вы делите риски со своими близкими, считает Александр Плющев. (01.02.2019)

Ее старшая дочь при этом страдала тяжелым заболеванием и находилась в интернате для детей с особенностями развития. За то время, пока Шевченко находится под домашним арестом, девочка попала в реанимацию и умерла.

"Нужно только решение генерального прокурора"

Несмотря на это, условия содержания Шевченко под арестом остаются строжайшими, сообщил DW координатор "Открытой России" Александр Соловьев: "Эти условия даже жестче, чем в СИЗО, где заключенные хотя бы имеют право на прогулки и переписку".

По его словам, Анастасии вообще нельзя выходить из дома и пользоваться средствами связи: "Поэтому все письма можно отправлять только на имя ее 14-летней младшей дочери. Если Анастасии понадобится врач, она может только вызвать "скорую помощь".

По мнению Соловьева, статья 284 УК стала беспрецедентным средством давления на оппозицию. Ведь для признания организации нежелательной не нужно решения суда, указывает координатор "Открытой России": "Нужно только решение генерального прокурора. И теперь все суды ссылаются только на это решение. Теперь существует статья, которая позволяет практически официально заключить людей под стражу за то, что они думают не так, как надо".

Арест Анастасии Шевченко 15 марта был продлен до 17 июня.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Путин вырывает из розетки вилку, на проводе написано Всемирный интернет

    Российская политика в карикатурах

    "Суверенный интернет" - новое обозначение изоляции России

    Закон о "суверенном интернете" готовится принять Госдума России. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому действительно нужен автономный Рунет и что это значит на деле.

  • Ёлкин говорит Путину, что тот теперь не дождется карикатур про власть

    Российская политика в карикатурах

    Закон о неуважении власти: ответ карикатуриста Елкина Путину

    Президент России подписал закон, предусматривающий наказание за "неуважение к госорганам". Карикатурист Сергей Елкин ответил Владимиру Путину. В шутку или всерьез?

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Он снова на коне: как Путин поздравил женщин с 8 марта

    Владимир Путин поздравил сотрудниц конной полиции с 8 марта верхом на коне и подарил им рысака по кличке Золотой луч. Карикатурист Сергей Елкин о поздравлениях от президента РФ.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    "Фейки" и Госдума: кого коснется новый закон

    Государственная дума приняла законопроект о запрете на распространение недостоверной информации. Карикатурист Сергей Елкин о том, каких "фейков" стоит опасаться.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Отмывочная виолончель Ролдугина: друг Путина снова под подозрением

    Виолончелиста и друга президента РФ Сергея Ролдугина вновь подозревают в причастности к отмыванию денег. Теперь, по данным OCCRP, через инвестбанк "Тройка Диалог". Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Во что химические реагенты превращают Москву

    Многие москвичи недовольны использованием вредных реагентов на улицах столицы. На выходных в Москве даже прошел митинг против применения таких веществ. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Считать в столбик - новый челлендж для российских политиков

    Меры соцподдержки, объявленные Путиным в послании Федеральному собранию, он просчитывал "в столбик", поведала вице-премьер Голикова. Карикатурист Сергей Елкин о новом тренде от президента РФ.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Что с рейтингом Путина: послание не помогло?

    Послание Путина Федеральному собранию стало самым непопулярным за последние годы, сообщают российские СМИ. Карикатурист Сергей Елкин о напрасных надеждах президента России.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Послание Путина Федеральному собранию: гуляют все!

    В послании Федеральному собранию Владимир Путин обещал помочь многодетным семьям, пенсионерам, ипотечникам... Карикатурист Сергей Елкин о том, как может выглядеть такая помощь.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Дополненная реальность, или Новые очки для полиции Москвы

    Мэрия Москвы заказала для полицейских очки, линзы которых могут получать информацию о разыскиваемых лицах. Вот такая она - дополненная реальность - в интерпретации карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Новые враги российских солдат по версии Госдумы

    Госдума запретила военным постить в соцсетях информацию о себе и ограничила использование смартфонов в армии. Карикатурист Сергей Елкин о том, чего теперь надо бояться солдату.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Статья Суркова о государстве Путина - всего лишь заметка?

    Статья помощника президента РФ Владислава Суркова "Долгое государство Путина" вызвала оживленную дискуссию в России. Карикатурист Сергей Елкин удивляется резонансу вместе со скромником Сурковым.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Кому в российской власти нужен переводчик?

    Задержанный сенатор Арашуков на допросе в СК попросил предоставить ему переводчика. Сергей Елкин задумался, у кого еще из его коллег в Совфеде могут быть проблемы с русским языком.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Закон об оскорблении власти: кого и почему нельзя обижать в интернете

    Госдума приняла в первом чтении закон об оскорблении власти. За неуважение, высказанное в Сети "в неприличной форме", будет грозить штраф или арест. Реакция Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Коррупционер поневоле: кого в РФ могут освободить от наказания за взятки

    Российский Минюст предложил не наказывать чиновников, берущих взятки "вследствие обстоятельств непреодолимой силы". Сергей Елкин о том, что это могут быть за обстоятельства.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Как из Третьяковки украли картину Куинджи

    Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри" была украдена из Третьяковской галереи прямо на глазах посетителей. Сергей Елкин о том, как такое могло произойти.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Почему в России стали продавать яйца девятками

    В России начали продавать яйца в упаковках по девять штук - и это на фоне сообщений о сильном подорожании яиц в 2018 году. Карикатурист Сергей Елкин раскрыл тайну десятого яйца.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Россияне недовольны правительством - кто виноват?

    Более половины россиян хотели бы отправить правительство Дмитрия Медведева в отставку, показал опрос "Левада-центра". Но рейтинг упал не только у премьера, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Особенности российского решения проблем

    В России сменили главу статистического ведомства, запретили табло с указанием обменных курсов доллара и евро. Карикатурист Сергей Елкин предложил свой способ решения проблем.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Оружие на продажу, или Как Россия наращивает экспорт вооружений

    Россия вышла на второе место в мире по объемам экспорта вооружений, обогнав Великобританию, сообщает SIPRI. Карикатурист Сергей Елкин об особенностях российской торговли оружием.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Внешняя политика Кремля: Путин рубит сук, на котором сидит?

    Новый виток конфликта между РФ и Украиной вновь вызвал на Западе разговоры о санкциях в отношении Москвы. Сергей Елкин о деструктивной внешней политике Владимира Путина.

  • Карикатурист Сергей Елкин о том, как агенты ГРУ проваливают прикрытие

    Российская политика в карикатурах

    Агенты ГРУ - уже без прикрытия

    Западные политики вновь обвиняют ГРУ в кибератаках на иностранные государства и международные организации. Карикатурист Сергей Елкин о том, как тайное становится явным.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Отток капитала: доллар уходит из России

    Из России бежит иностранный капитал. И, судя по прогнозам главы Минэкономразвития Орешкина, это надолго. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому не по душе отток долларовых инвестиций.

  • Karikatur von Sergey Elkin - Putin eröffnet die umstrittene Krim-Brücke

    Российская политика в карикатурах

    Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина

    Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 02:26

"Марше материнского гнева": кого и как задерживала полиция

Контекст

Российская политика в карикатурах

Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом. (03.01.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Марше материнского гнева": кого и как задерживала полиция  

Немецкие эксперты: Кремль намеренно атакует "Открытую Россию"  

Какие организации станут "нежелательными" в России?  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Порошенко записал повторное видеообращение к Зеленскому  

Приезжавший в РФ ливийский генерал начал наступление на Триполи  

Станет ли база Рамштайн камнем преткновения в отношениях ФРГ и США  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно