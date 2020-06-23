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Aldi GmbH & Co. oHG

Cеть магазинов дискаунтеров Aldi - один из лидеров на рынке торговли продуктами в Германии.

Aldi - один из лидеров на рынке торговли продуктами в Германии, сеть магазинов дискаунтеров. Ее название происходит от сокращения слов Albrechts Discount, а ее истоки берут начало в 1913 году, когда Анна Альбрехт открыла в Эссене небольшой магазин. В 1940-х годах ее сыновья Карл и Тео переняли дело, вскоре значительно расширили его, а впоследствии нажили миллиардное состояние. В течение многих лет они были богатейшими людьми Германии.

Путин-2036: что говорят на Западе об обнулении и поправках в Конституцию. DW Новости (23.06.2020) 23.06.2020

Несмотря на пандемию, Кремль решил провести в среду Побед парады, а на следующей неделе - голосование по поправкам в конституцию. По мнению многих, менять Основной закон РФ решили из-за так называемого "обнуления" Путина. На этом фоне сотни членов участковых избиркомов отказались работать на голосовании по поправкам в конституцию. По их мнению, речь идет о бессмысленном риске во время пандемии.
FOTOMONTAGE: Kampf gegen Muell Aldi will Geld für duenne Plastiktueten verlangen. Aldi-Kunden sollen kuenftig fuer die duennen Plastiktueten für Obst und Gemuese einen symbolischen Preis von einem Cent bezahlen. ALDI Sued,Lebensmittel Discounter,Schild,Logo,Firmenemblem, | Verwendung weltweit

Канцлер ФРГ отклонила призыв регулировать рынок продовольствия 03.02.2020

Крупные торговые сети Германии обвинены в занижении цен на продукты, из-за которого страдают фермеры. Ангела Меркель выступила против идеи законодательно ввести минимально допустимые цены.
+++ Achtung: Nur zur aktuellen Berichterstattung verwenden! +++ ALDI Nord Immobilienstrategie Visualisierung Berlin Lichtenberg. Pressebild, Quelle: https://www.aldi-nord.de/unternehmen/presse/ALDI-startet-Immobilienprojekt-im-Raum-Berlin.html

Дискаунтер Aldi собирается строить жилые дома в Берлине 31.01.2018

Aldi снесет старые супермаркеты в центре Берлина и построит здания, где на первом этаже будут торговать продуктами, а на остальных - жить люди. Цену на аренду обещают минимальную.

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10 самых богатых людей в Германии 10.08.2017

Немецкие миллиардеры - это предприниматели, накопившие капитал за долгие годы кропотливого труда. Или получившие его по наследству. Представляем первую десятку рейтинга экономического журнала Bilanz.
DEUTSCHLAND, BONN - AUGUST 02: Lebensmittelskandal um die mit dem Insektengift Fipronil belasteten Eier aus den Niederlanden. Das Foto zeigt Eier, ein Ei ist aufgeschlagen, in einem Eierkarton. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Зараженные фипронилом яйца обнаружены еще в двух странах ЕС 08.08.2017

Партии зараженных химическим веществом куриных яиц найдены на двух пищевых фабриках во Франции. В Великобритании "в срочном порядке" расследуют распространение этой продукции.
Im Auftrag der niederländischen Lebensmittelkontrollbehörde NVWA werden am 02.08.2017 rund eine Million Eier aus einer Geflügelfarm in Onstwedde (Niederlande) zerstört, weil sie mit dem Insektizid Fipronil verseucht sind. Mit Fipronil verseuchte Eier aus den Niederlanden tauchen in Deutschland in immer mehr Bundesländern auf. (zu dpa Niederländische Geflügelzüchter klagen über Eier-Verkaufsstopp vom 03.08.2017) Foto: Huisman Media/dpa | Verwendung weltweit

В Германии объявлена тревога из-за зараженных яиц 04.08.2017

Ядовитый фипронил попал на птицефермы Бельгии, Нидерландов и ФРГ. Немецкие супермаркеты изымают яйца из продажи. Эксперты предупреждают: пик скандала еще впереди.

Ubbergen, Netherlands, 2-8-2017 Eggs in a box from the store. Egg code. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xHollandsexHoogtex/xFlipxFranssenx Netherlands 2 8 2017 Eggs in a Box from The Store Egg Code PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright xHollandsexHoogtex xFlipxFranssenx

Крупнейший немецкий дискаунтер Aldi изъял из продажи в Германии все яйца 04.08.2017

Решение принято после того, как в яйцах, произведенных на нидерландских фермах, были обнаружены следы средства для борьбы с насекомыми.
Der Nissan Leaf von Svein Stene steht am 03.08.2015 in Moss an einer Ladestation und ist zum Laden der Batterien an die Ladestation angeschlossen. Foto: Sigrid Harms/dpa (Zu dpa Staatliche Förderung sorgt für Elektroauto-Boom in Norwegen - 30 Minuten schneller zur Arbeit vom 20.08.2015) | Verwendung weltweit

"Электрическая революция" в автопроме 21.10.2016

Китай, Америка и Европа - на пороге бума электромобилей. Инфраструктура для их зарядки быстро развивается, а автостроители разрабатывают все новые модели на любой вкус.
Bildergalerie Wie sparen die Deutschen? Frau mit rotem Einkaufskorb im Supermarkt. Peter Atkins - Fotolia

Уровень цен в Германии по-прежнему среднеевропейский 22.06.2015

Немцам жизнь обходится в два раза дороже, чем болгарам, но дешевле, чем жителям большинства стран Западной Европы. Статведомство подтверждает огромный разброс цен в ЕС.
ILLUSTRATION - Bierflaschen der Brauereien Krombacher, Warsteiner, Veltins und Bitburger stehen am 13.01.2014 in Köln (Nordrhein-Westfalen) auf einem Tisch. Das Bundeskartellamt hat wegen verbotener Preisabsprachen bei Bier Bußgelder in Höhe von 106,5 Millionen Euro verhängt. Foto: Marius Becker/dpa

Торговые концерны в Германии уличены в ценовом сговоре 18.06.2015

По данным Федерального ведомства по делам картелей, общая сумма наложенных штрафов превышает 150 миллионов евро.
Bild: PhotoSG - Fotolia

За вкусную, здоровую и быструю еду немцы готовы больше платить 28.01.2015

Ценовую войну на продовольственном рынке ФРГ выиграли в 2014 году не дискаунтеры, а супермаркеты с более высоким уровнем цен. Их успех связан с потребительскими трендами.
Das Foto zeigt einen traditionellen Auktions-Hammer aus Holz, aufgenommen am 16.10.2013 im Auktionshaus Peter Karbstein, in Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen. Erst wenn der Hammer auf das Pult knallt, ist die Auktion vorbei. Foto: Stefanie Paul ACHTUNG: Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder

2000 произведений искусства будут выставлены на вынужденные торги 20.11.2014

Активы искусствоведа и арт-дилера, сидящего в тюрьме по обвинению в мошенничестве, будут распродаваться на аукционах. Среди них - 2000 художественных артефактов.
Der Landwirt Karsten Pierdola aus Ostrby (Schleswig-Holstein), melkt 16.04.2014 in Blekendorf (Schleswig-Holstein) auf dem Gutshof in einer Melkstraße eine Kuh. Pierdola ist Teilnehmer der deutschen Meisterschaft im Melken. Foto: Axel Heimken/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкие фермеры опасаются обвала цен из-за российских санкций 05.09.2014

Сельхозпроизводители Германии обвинили торговые сети в ценовом давлении после введения санкций со стороны России. Конфликтная ситуация возникла в связи со снижением закупочной стоимости сливочного масла.
Ein Firmenschild steht am Montag (30.01.2012) in Köln vor einer Aldi-Filiale. Mit zusätzlichen Angeboten wollen Discounter mehr Kunden in ihre Filialen locken. Foto: Federico Gambarini dpa/lnw (zu dpa-KORR: Aldi & Co: Die Discounter möbeln ihre Filialen auf vom 31.01.2012) pixel

Умер сооснователь сети магазинов Aldi Карл Альбрехт 21.07.2014

Один из основателей сети дискаунтеров Aldi и самый богатый человек Германии Карл Альбрехт умер на 95-м году жизни в кругу своей семьи на вилле в Эссене.

Как западные компании зарабатывали на политзаключенных ГДР (19.02.2014) 18.02.2014

Принудительный труд политзаключенных в бывшей ГДР использовали многие ведущие западные компании - например, мебельный магазин IKEA, предприятия посылочной торговли Quelle, Otto и сеть супермаркетов Aldi.
Auf diesem Bild ist ein Gefängnisgang des Stasi-Gefängnis von der DDR Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen zu sehen. In this image is to seen a prison gang of the Stasi prison cellars of the DDR memorial Berlin-Hohenschönhausen. #33497775, Copyright: NovoPicsDE - Fotolia.com

Западные фирмы использовали принудительный труд заключенных в ГДР 14.01.2014

Согласно исследованию ведомства по работе с архивами "штази", заключенные ГДР производили для западных фирм товары на сотни миллионов немецких марок. Подневольный труд использовали Aldi, Volkswagen, IKEA.
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