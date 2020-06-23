Cеть магазинов дискаунтеров Aldi - один из лидеров на рынке торговли продуктами в Германии.
Aldi - один из лидеров на рынке торговли продуктами в Германии, сеть магазинов дискаунтеров. Ее название происходит от сокращения слов Albrechts Discount, а ее истоки берут начало в 1913 году, когда Анна Альбрехт открыла в Эссене небольшой магазин. В 1940-х годах ее сыновья Карл и Тео переняли дело, вскоре значительно расширили его, а впоследствии нажили миллиардное состояние. В течение многих лет они были богатейшими людьми Германии.
Несмотря на пандемию, Кремль решил провести в среду Побед парады, а на следующей неделе - голосование по поправкам в конституцию. По мнению многих, менять Основной закон РФ решили из-за так называемого "обнуления" Путина. На этом фоне сотни членов участковых избиркомов отказались работать на голосовании по поправкам в конституцию. По их мнению, речь идет о бессмысленном риске во время пандемии.