Aldi GmbH & Co. oHG

Cеть магазинов дискаунтеров Aldi - один из лидеров на рынке торговли продуктами в Германии.

Aldi - один из лидеров на рынке торговли продуктами в Германии, сеть магазинов дискаунтеров. Ее название происходит от сокращения слов Albrechts Discount, а ее истоки берут начало в 1913 году, когда Анна Альбрехт открыла в Эссене небольшой магазин. В 1940-х годах ее сыновья Карл и Тео переняли дело, вскоре значительно расширили его, а впоследствии нажили миллиардное состояние. В течение многих лет они были богатейшими людьми Германии.