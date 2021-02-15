 Активисты восстановили мемориал на месте убийства Немцова | Новости из Германии о России | DW | 24.02.2021

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Россия

Активисты восстановили мемориал на месте убийства Немцова

Волонтеры планируют вернуться к ежедневному дежурству возле стихийного памятника. Мэрия Москвы обещала не мешать возложению цветов к мемориалу Немцова 27 февраля.

Мемориал Немцову на Москворецком мосту

Мемориал Немцову на Москворецком мосту (фото из архива)

В Москве активисты восстановили стихийный мемориал на месте убийства политика Бориса Немцова, уничтоженный в ночь на 20 февраля. На месте убийства вновь появились цветы и фотографии, сообщили российские интернет-СМИ в среду, 24 февраля. Согласно сообщениям, полиция не мешала восстанавливать мемориал. Волонтеры планируют вернуться к ежедневному дежурству у памятника.

19 февраля силовики оградили мемориал, а цветы и фотографии убрали. В тот же день было задержано несколько человек, дежуривших у стихийного памятника. В московской мэрии объяснили действия полиции недопониманием, указав, что у волонтеров возникли "трения с коммунальщиками", поскольку тем нужно было проводить уборку на Москворецком мосту, рассказал "Открытым медиа" член оргкомитета марша Немцова Илья Яшин.

По словам Яшина, представители московской мэрии пообещали не препятствовать проведению 27 февраля акции в память о Борисе Немцове на Москворецком мосту, где шесть лет тому назад был убит политик. Сторонники Немцова ежегодно проводят 27 февраля шествие и возлагают цвету к стихийному мемориалу.

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    Убийство возле Кремля

    Оппозиционный политик Борис Немцов был убит вечером 27 февраля в центре Москвы в сотне метров от Кремля. Неизвестный выстрелил в него, когда он шел домой по Большому Москворецкому мосту. Преступник скрылся на автомобиле и до сих пор ни он, ни его сообщники не найдены. Сведения о том, что обнаружена их машина, были опровергнуты следствием.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Шесть выстрелов

    По данным следствия, неизвестные стреляли из пистолета Макарова. На месте убийства были изъяты шесть 9-миллиметровых гильз. Официальный представитель СКР Владимир Маркин подчеркнул, что магазин пистолета был заряжен патронами нескольких производителей. Немцов получил четыре огнестрельных ранения, от которых скончался на месте происшествия.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Личный контроль

    Расследование преступления взяли под личный контроль глава МВД Росии Владимир Колокольцев и руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Кроме того, за ходом следственных действий будет следить Общественная палата России.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Версии убийства

    Следственный комитет рассматривает различные версии убийства. В частности, в ведомстве прорабатывают предположения об убийстве с целью дестабилизации политической обстановки в стране, об исламистском следе, о связи преступления с событиями на Украине. Однако не исключается также бытовая версия.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Запад шокирован случившимся

    Ведущие мировые политики и правозащитные организации заявили, что были потрясены случившимся в Москве. Они призывают российские власти провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности, чтобы Борис Немцов не пополнил список российских оппозиционеров, чьи убийцы так и не были найдены.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Кремль считает убийство провокацией

    Российский президент Владимир Путин считает, что убийство носит заказной характер и является провокацией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что это была "провокация в том плане, что, безусловно, известно, что Борис Немцов был в оппозиции к руководству России". При этом, по словам Пескова, оппозиционер не представлял угрозы для властей.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Траурный марш в Москве

    На воскресенье, 1 марта, оппозиция наметила проведение в центре Москвы траурного шествия в память о Борисе Немцове. Первоначально в этот день должен был пройти антикризисный марш в московском районе Люблино, однако после убийства политика повестка и формат мероприятия были изменены. Эти изменения уже согласованы со столичной мэрией. В тот же день траурный марш пройдет также в Санкт-Петербурге.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Акции памяти в России и за рубежом

    Акции в память об убитом политике уже прошли в ряде городов России и за рубежом. В частности, в Санкт-Петербурге к Соловецкому камню на Троицкой площади пришли более 200 человек. Также несколько сотен человек собрались у здания Ярославской областной думы, депутатом которой являлся Борис Немцов. Жители Киева несли цветы к посольству России. Акция памяти политика состоялась также в Берлине.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Похороны на Троекуровском кладбище

    Борис Немцов будет похоронен 3 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Перед этим в Сахаровском центре пройдет гражданская панихида.


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Убийство Бориса Немцова: что упустило следствие (02.11.2020)

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