Airbus сократит объемы производства на 40 процентов

Европейский авиаконцерн Airbus SE сократит объемы своих поставок и продукции на 40 процентов в течение двухгодичного периода и уволит тысячи сотрудников в условиях серьезного спада производства из-за пандемии. Об этом заявил генеральный директор компании Гийом Фори. Интервью с ним публикует в понедельник, 29 июня, газета Die Welt.

"Мы не можем действовать в отрыве от развития ситуации с авиакомпаниями", - подчеркнул он. В настоящий момент многие из уже произведенных моделей самолетов не поставлены, поскольку эксплуатанты воздушных судов не принимают их из-за кризиса.

Фори уточнил, что все представители модельного ряда по-прежнему будут собираться, хотя "и в более медленном темпе". Что касается самой продаваемой серии A320, то выпускать планируют не более 40 лайнеров в месяц. По оценкам гендиректора, о стабилизации ситуации можно будет говорить лишь в конце 2021 года.

Точное число рабочих мест, которые будут сокращены, Фори не назвал, оно станет известно до конца июля.

Потери почти в полмиллиарда евро

В связи с пандемией Airbus в первом квартале этого года понес потери в 481 млн евро. 2019 год также обернулся для концерна убытками, однако они были связаны с выплатами в рамках коррупционного скандала. Airbus SE заключил с властями Франции, Великобритании и США мировое соглашение о рекордном штрафе в размере почти 3,6 млрд евро. Большую часть этой суммы - 2,1 млрд евро - получила Франция, еще 984 млн евро - Великобритания и 535 млн евро - США. В рамках договоренностей было заключено соглашение об отсрочке судебного преследования.

Как указали в британской Службе по борьбе с крупными финансовыми махинациями (SFO), решение о выплатах было принято спустя почти четыре года после того, как ведомство начало расследование по подозрению в использовании европейским концерном коррупционных схем при продаже самолетов ряду стран. По данным Лондона, Airbus задействовал внешних консультантов для подкупа клиентов, чтобы те приобретали ее гражданские и военные самолеты. Речь шла о подразделениях корпорации в Шри-Ланке, Малайзии, Индонезии, Гане и на Тайване.

Смотрите также:

Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо Двухэтажный гигант На авиасалоне в британском Фарнборо до конца недели можно будет увидеть 99 самолетов, среди которых как новинки, вроде двухместного самолета с электродвигателями E-Fan, так и уже известные "покорители неба" - такие как внушительный Airbus А380, способный вместить более 500 пассажиров.

Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо Юбилейный год Американский Boeing отмечает в этом году 100-летний юбилей: в 1916 году Уильям Боинг, сын немецкого переселенца, зарегистрировал в Сиэтле фирму Pacific Aero Products Co. Уже через год она сменила название на Boeing. Посетителям авиашоу американцы продемонстрировали эффектный маневр - практически вертикальный взлет своего новейшего лайнера Boeing 787-9 Dreamliner.

Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо Долгожданная премьера Настоящая сенсация авиасалона: после семи лет разработки канадская компания Bombardier представила полностью новый самолет. Пассажирский лайнер CS100 рассчитан на перевозку 125-145 пассажиров и считается одним из самых современных на сегодняшний день.

Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо Восторг пассажиров Самый первый самолет из новейшей модельной линейки С от Bombardier получила швейцарская "дочка" немецкой Lufthansa - авиакомпания Swiss. Самолет расходует в расчете на одного пассажира лишь 2 литра топлива на 100 км - это меньше, чем малолитражный автомобиль. А новые иллюминаторы, которые на 50 процентов больше, чем в стандартном Airbus A320, вызывают восторг у пассажиров.

Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо Легче и экономичнее Европейский концерн Airbus представляет на авиасалоне целый ряд своих моделей, возлагая немалые надежды на получение новых контрактов на поставку. Самолет А350 - один из новейших широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров, корпус которого на 50 процентов состоит из углепластика.

Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо К взлету готов! Наряду с гражданскими самолетами на авиасалоне в Фарнборо представлены и некоторые образцы военной техники. Такие, как этот вертолет Super Lynx 300, сконструированный итальянским производителем AgustaWestland.

Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо Комфорт на высшем уровне Мой дом, моя машина, мой самолет: Фарнборо - это не только место встречи авиастроителей с менеджерами авиакомпаний. Состоятельные клиенты также имеют возможность взглянуть на новые модели частных самолетов, и выбрать себе тот, что по душе.

Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо На прогулку - в Фарнборо! Всю рабочую неделю авиасалон в британском Фарнборо (всего 65 км от Лондона) открыт для экспертов, крупных заказчиков и журналистов. Но в выходные 16-17 июля посмотреть на достижения авиастроения может любой - салон откроет свои двери для широкой публики. Автор: Рольф Венкель, Максим Филимонов

