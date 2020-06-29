 Airbus сократит объемы производства на 40 процентов | Новости из Германии о Европе | DW | 29.06.2020

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Европа

Airbus сократит объемы производства на 40 процентов

Генеральный директор Фори предупредил о массовых сокращениях сотрудников европейского авиаконцерна Airbus из-за пандемии.

Генеральный директор Европейского авиаконцерна Airbus SE Гийом Фори

Генеральный директор Европейского авиаконцерна Airbus SE Гийом Фори

Европейский авиаконцерн Airbus SE сократит объемы своих поставок и продукции на 40 процентов в течение двухгодичного периода и уволит тысячи сотрудников в условиях серьезного спада производства из-за пандемии. Об этом заявил генеральный директор компании Гийом Фори. Интервью с ним публикует в понедельник, 29 июня, газета Die Welt.

"Мы не можем действовать в отрыве от развития ситуации с авиакомпаниями", - подчеркнул он. В настоящий момент многие из уже произведенных моделей самолетов не поставлены, поскольку эксплуатанты воздушных судов не принимают их из-за кризиса.

Фори уточнил, что все представители модельного ряда по-прежнему будут собираться, хотя "и в более медленном темпе". Что касается самой продаваемой серии A320, то выпускать планируют не более 40 лайнеров в месяц. По оценкам гендиректора, о стабилизации ситуации можно будет говорить лишь в конце 2021 года.

Точное число рабочих мест, которые будут сокращены, Фори не назвал, оно станет известно до конца июля.

Потери почти в полмиллиарда евро

В связи с пандемией Airbus в первом квартале этого года понес потери в 481 млн евро. 2019 год также обернулся для концерна убытками, однако они были связаны с выплатами в рамках коррупционного скандала. Airbus SE заключил с властями Франции, Великобритании и США мировое соглашение о рекордном штрафе в размере почти 3,6 млрд евро. Большую часть этой суммы - 2,1 млрд евро - получила Франция, еще 984 млн евро - Великобритания и 535 млн евро - США. В рамках договоренностей было заключено соглашение об отсрочке судебного преследования.

Как указали в британской Службе по борьбе с крупными финансовыми махинациями (SFO), решение о выплатах было принято спустя почти четыре года после того, как ведомство начало расследование по подозрению в использовании европейским концерном коррупционных схем при продаже самолетов ряду стран. По данным Лондона, Airbus задействовал внешних консультантов для подкупа клиентов, чтобы те приобретали ее гражданские и военные самолеты. Речь шла о подразделениях корпорации в Шри-Ланке, Малайзии, Индонезии, Гане и на Тайване.

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    Автор: Рольф Венкель, Максим Филимонов


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